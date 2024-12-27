https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-hava-savunma-gucleri-gece-13-ukrayna-ihasini-dusurdu-1092082883.html

Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını düşürdü

Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde Ukrayna’ya ait 13 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T07:39+0300

2024-12-27T07:39+0300

2024-12-27T08:08+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 13 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde beş, Kursk Bölgesi’de üç, Belgorod ve Tula bölgelerinde ikişer ve Astrahan Bölgesi’nde bir hava hedefi vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman saldırılarını başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-silahli-kuvvetleri-surpriz-bir-sekilde-ateskes-hakkinda-konustu-bu-boyle-devam-edemez-1092079338.html

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