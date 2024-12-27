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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-hava-savunma-gucleri-gece-13-ukrayna-ihasini-dusurdu-1092082883.html
Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını düşürdü
Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde Ukrayna’ya ait 13 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 13 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde beş, Kursk Bölgesi’de üç, Belgorod ve Tula bölgelerinde ikişer ve Astrahan Bölgesi’nde bir hava hedefi vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman saldırılarını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-silahli-kuvvetleri-surpriz-bir-sekilde-ateskes-hakkinda-konustu-bu-boyle-devam-edemez-1092079338.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı, iha, bryansk, kursk, belgorod, tula, astrahan

Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını düşürdü

07:39 27.12.2024 (güncellendi: 08:08 27.12.2024)
ABD İHA'sı
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde Ukrayna’ya ait 13 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 13 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.
Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde beş, Kursk Bölgesi’de üç, Belgorod ve Tula bölgelerinde ikişer ve Astrahan Bölgesi’nde bir hava hedefi vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman saldırılarını başarıyla püskürtüyor.
Odessa Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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