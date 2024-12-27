https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-hava-savunma-gucleri-gece-13-ukrayna-ihasini-dusurdu-1092082883.html
Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını düşürdü
Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde Ukrayna’ya ait 13 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T07:39+0300
2024-12-27T07:39+0300
2024-12-27T08:08+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı
iha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089896332_0:68:1101:687_1920x0_80_0_0_7e13d761589896e381ffc201fea2ff09.png
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 13 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde beş, Kursk Bölgesi’de üç, Belgorod ve Tula bölgelerinde ikişer ve Astrahan Bölgesi’nde bir hava hedefi vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman saldırılarını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-silahli-kuvvetleri-surpriz-bir-sekilde-ateskes-hakkinda-konustu-bu-boyle-devam-edemez-1092079338.html
rusya
ukrayna
bryansk
kursk
belgorod
astrahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089896332_46:0:1054:756_1920x0_80_0_0_6c3ea76e3f0e2905eb90a28243f2dd4f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı, iha, bryansk, kursk, belgorod, tula, astrahan
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı, iha, bryansk, kursk, belgorod, tula, astrahan
Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını düşürdü
07:39 27.12.2024 (güncellendi: 08:08 27.12.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde Ukrayna’ya ait 13 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 13 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.
Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde beş, Kursk Bölgesi’de üç, Belgorod ve Tula bölgelerinde ikişer ve Astrahan Bölgesi’nde bir hava hedefi vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman saldırılarını başarıyla püskürtüyor.