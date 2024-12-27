https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/israilden-gazzedeki-kemal-advan-hastanesi-cevresine-saldiri-5i-saglik-calisani-en-az-50-olu-1092077411.html
İsrail'den Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırı: 5'i sağlık çalışanı en az 50 ölü
İsrail'den Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırı: 5'i sağlık çalışanı en az 50 ölü
Sputnik Türkiye
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresine İsrail'in düzenlediği saldırılarda 5'i hastane çalışanı en az 50 kişinin hayatını... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T00:24+0300
2024-12-27T00:24+0300
2024-12-27T00:24+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
israil
filistin
gazze
hastane
saldırı
sağlık çalışanı
sağlık personeli
hayatını kaybedenler
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, hava saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları vurduğu ifade edildi.İsrail'in hava saldırıları sonucu 5'i sağlık personeli olmak üzere toplam 50 kişininhayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami'nin hastane yakınına düzenlenen saldırıda öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı belirtildi.Daha önce yapılan açıklamada da, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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ortadoğu, israil, filistin, gazze, hastane, saldırı, sağlık çalışanı, sağlık personeli, hayatını kaybedenler
ortadoğu, israil, filistin, gazze, hastane, saldırı, sağlık çalışanı, sağlık personeli, hayatını kaybedenler
İsrail'den Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırı: 5'i sağlık çalışanı en az 50 ölü
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresine İsrail'in düzenlediği saldırılarda 5'i hastane çalışanı en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, hava saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları vurduğu ifade edildi.
İsrail'in hava saldırıları sonucu 5'i sağlık personeli olmak üzere toplam 50 kişininhayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami'nin hastane yakınına düzenlenen saldırıda öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı belirtildi.
Daha önce yapılan açıklamada da, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.