İsrail'den Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırı: 5'i sağlık çalışanı en az 50 ölü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/israilden-gazzedeki-kemal-advan-hastanesi-cevresine-saldiri-5i-saglik-calisani-en-az-50-olu-1092077411.html
İsrail'den Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırı: 5'i sağlık çalışanı en az 50 ölü
İsrail'den Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırı: 5'i sağlık çalışanı en az 50 ölü
Sputnik Türkiye
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresine İsrail'in düzenlediği saldırılarda 5'i hastane çalışanı en az 50 kişinin hayatını... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T00:24+0300
2024-12-27T00:24+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
israil
filistin
gazze
hastane
saldırı
sağlık çalışanı
sağlık personeli
hayatını kaybedenler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091647829_1:0:739:415_1920x0_80_0_0_36cff59b144b9a182690fb37e25764a5.jpg
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, hava saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları vurduğu ifade edildi.İsrail'in hava saldırıları sonucu 5'i sağlık personeli olmak üzere toplam 50 kişininhayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami'nin hastane yakınına düzenlenen saldırıda öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı belirtildi.Daha önce yapılan açıklamada da, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-lubnan-ile-bir-ayini-doldurmayan-ateskese-yonelik-300u-askin-ihlalde-bulundu-1092052290.html
israil
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091647829_93:0:646:415_1920x0_80_0_0_a6289a8bf2fa2bd366c60f85315223a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, israil, filistin, gazze, hastane, saldırı, sağlık çalışanı, sağlık personeli, hayatını kaybedenler
ortadoğu, israil, filistin, gazze, hastane, saldırı, sağlık çalışanı, sağlık personeli, hayatını kaybedenler

İsrail'den Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırı: 5'i sağlık çalışanı en az 50 ölü

00:24 27.12.2024
© Fotoğrafİsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor.
İsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresine İsrail'in düzenlediği saldırılarda 5'i hastane çalışanı en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, hava saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları vurduğu ifade edildi.
İsrail'in hava saldırıları sonucu 5'i sağlık personeli olmak üzere toplam 50 kişininhayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami'nin hastane yakınına düzenlenen saldırıda öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı belirtildi.
Daha önce yapılan açıklamada da, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine saldırı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, Lübnan ile bir ayını doldurmayan ateşkese yönelik 300'ü aşkın ihlalde bulundu
Dün, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала