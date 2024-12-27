https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rus-ordusu-harkov-ve-donetskte-iki-yerlesimi-aldi-yaklasik-13-bin-ukrayna-askeri-etkisizlestirildi-1092099799.html

Rus ordusu, Harkov ve Donetsk'te iki yerleşimi aldı: Yaklaşık 13 bin Ukrayna askeri etkisizleştirildi

Rus ordusu, Harkov ve Donetsk'te iki yerleşimi aldı: Yaklaşık 13 bin Ukrayna askeri etkisizleştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam ediyor. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T14:23+0300

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dünya

ukrayna

harkov

donetsk

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

özel askeri harekat

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Zagrizovo ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İvanovka yerleşimlerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini belirtti.Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesisleri, askeri üsler, mühimmat depoları, yakıt terminalleri, İHA üretim ve depolama hangarları ile İHA operatörü eğitim merkezlerini 37 grup bombardımanıyla hedef alan Rus ordusu, belirlenen tüm noktaları başarıyla imha etti.Ukrayna ordusunun bir haftadaki zayiatı 12 bin 910 olarak kaydedildi.Ukrayna ordusundan toplam 51 asker bir hafta içinde silah bırakıp Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri İngiliz/Fransız yapımı 4 Storm Shadow/SCALP füzesi ile 496 İHA'yı imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/moskovada-felaketten-donuldu-iside-bagli-horasan-vilayetinin-kanli-saldirisi-onlendi-1092097038.html

ukrayna

harkov

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Sputnik Türkiye

ukrayna, harkov, donetsk, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, rus ordusu