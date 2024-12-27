https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/moskovada-felaketten-donuldu-iside-bagli-horasan-vilayetinin-kanli-saldirisi-onlendi-1092097038.html
Moskova'da felaketten dönüldü: IŞİD'e bağlı Horasan Vilayeti'nin kanlı saldırısı önlendi
Moskova'da felaketten dönüldü: IŞİD'e bağlı Horasan Vilayeti'nin kanlı saldırısı önlendi
Sputnik Türkiye
Rus istihbarat servisleri, başkent Moskova'da planlanan terör saldırısının önüne geçmeyi başardı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T13:11+0300
2024-12-27T13:11+0300
2024-12-27T13:11+0300
dünya
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işid
horasan vilayeti
terör saldırısı
terör saldırıları
moskova
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti örgütünün Moskova'da bir polis merkezine düzenlemeyi planladığı saldırının önlendiğini açıkladı.Terör saldırısının Horasan Vilayeti örgütüne üye Orta Asyalı kişiler tarafından hazırlandığını aktaran FSB, teröristlerin bir araca propan gaz tüpleri koyarak el yapımı patlayıcı imal etti.Teröristlerin bulunduğu konuta baskın düzenleyen FSB üyeleri, militanların karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 3 örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.FSB, Rus istihbarat mensuplarının konuta girdiği anları, etkisiz hale getirilen teröristleri ve örgüt üyelerinin çektikleri videoları kamuoyuyla paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/medvedev-onumuzdeki-100-yilda-rusya-abd-dostlugu-ongorulmuyor-1092093799.html
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afganistan, rusya federal güvenlik servisi (fsb), işid, horasan vilayeti, terör saldırısı, terör saldırıları, moskova, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, işid saldırısını önledi
afganistan, rusya federal güvenlik servisi (fsb), işid, horasan vilayeti, terör saldırısı, terör saldırıları, moskova, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, işid saldırısını önledi
Moskova'da felaketten dönüldü: IŞİD'e bağlı Horasan Vilayeti'nin kanlı saldırısı önlendi
Rus istihbarat servisleri, başkent Moskova'da planlanan terör saldırısının önüne geçmeyi başardı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti örgütünün Moskova'da bir polis merkezine düzenlemeyi planladığı saldırının önlendiğini açıkladı.
Terör saldırısının Horasan Vilayeti örgütüne üye Orta Asyalı kişiler tarafından hazırlandığını aktaran FSB, teröristlerin bir araca propan gaz tüpleri koyarak el yapımı patlayıcı imal etti.
Teröristlerin bulunduğu konuta baskın düzenleyen FSB üyeleri, militanların karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 3 örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.
FSB, Rus istihbarat mensuplarının konuta girdiği anları, etkisiz hale getirilen teröristleri ve örgüt üyelerinin çektikleri videoları kamuoyuyla paylaştı.