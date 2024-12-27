https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/real-madridin-yildizi-arda-gulerden-fenerbahceye-ziyaret-1092118599.html
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret
Sputnik Türkiye
2023 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler eski takımını Can Bartu Tesisleri'ne gelerek ziyaret etti. Genç... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T23:26+0300
2024-12-27T23:26+0300
2024-12-27T23:26+0300
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fenerbahçe spor kulübü
ispanya
ali koç
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Dünya devi Real Madrid'e 20 milyon euro bedelle transfer olan Arda Güler eski takımını ziyaret etti.Temmuz 2023'te İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak dünya futbolunda büyük yankı uyandıran 19 yaşındaki A Milli Takım oyuncusu Arda Güler eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Can Bartu Tesisleri'ne gelen genç yıldız sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç ve teknik direktörü Jose Mourinho ile fotoğraf çektirdi. Fenerbahçeli futbolcularla da bir araya gelen Arda Güler eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti.Arda Güler kimdir?Türk futbolunun en genç yeteneklerinden biri olarak tanınan, 25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler Fenerbahçe ve Real Madrid takımlarında oynadı. Genellikle orta saha pozisyonunda oynayan Güler, hem teknik becerileri hem de oyun zekası ile Avrupa'da dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/fenerbahcenin-hedefindeki-medina-boca-juniorstan-ayrildi-yeni-adresi-herkesi-sasirtti-1092117599.html
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arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ispanya, ali koç, jose mourinho
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret
2023 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler eski takımını Can Bartu Tesisleri'ne gelerek ziyaret etti. Genç yıldız sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç ve teknik direktörü Jose Mourinho ile hasret giderdi.
Dünya devi Real Madrid'e 20 milyon euro bedelle transfer olan Arda Güler eski takımını ziyaret etti.
Temmuz 2023'te İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak dünya futbolunda büyük yankı uyandıran 19 yaşındaki A Milli Takım oyuncusu Arda Güler eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Can Bartu Tesisleri'ne gelen genç yıldız sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç ve teknik direktörü Jose Mourinho ile fotoğraf çektirdi. Fenerbahçeli futbolcularla da bir araya gelen Arda Güler eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti.
Türk futbolunun en genç yeteneklerinden biri olarak tanınan, 25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler Fenerbahçe ve Real Madrid takımlarında oynadı. Genellikle orta saha pozisyonunda oynayan Güler, hem teknik becerileri hem de oyun zekası ile Avrupa'da dikkat çekti.