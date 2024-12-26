https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/trump-noel-dilek-listesini-acikladi-panama-kanali-gronland-kanada-1092041374.html

Trump Noel dilek listesini açıkladı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada

Trump Noel dilek listesini açıkladı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Ocak ayında göreve gelmeden önce takipçilerinin Noel Bayramını kutladı. Noel dilek listesini açıklayan Trump, yakın zamanda bahsettiği Panama... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T10:02+0300

2024-12-26T10:02+0300

2024-12-26T10:02+0300

dünya

abd

donald trump

panama kanalı

grönland

truth social

kanada

noel bayramı

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20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, platformu Truth Social'dan yazdığı Noel tebrik mesajlarında Panama Kanalı ve Grönland'ı satın alma ve Kanada'yı ilhak etme çağrısını yineledi. Yayınladığı bir dizi gönderide Kanada Başbakanı Justin Treadu'yu hedef alan Trump, Panama Kanalı sorununa değinerek ABD'nin kontrolü ele alacağını söyledi.Trump, Panama Kanalı'nın ABD'yi soyduğunu öne sürdüTrump, yazısına, "110 yıl önce inşasında 38.000 kişiyi kaybettiğimiz Panama Kanalı'nı sevgiyle ama yasadışı bir şekilde işleten Çin'in harika askerleri de dahil olmak üzere herkese Mutlu Noeller, ABD'nin milyarlarca dolarlık 'onarım' parası yatırmasını sağlıyorlar, ancak hiçbir şey hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyorlar" sözleriyle başladı.Günün ilerleyen saatlerinde Kevin Marino Cabrera'yı Panama Cumhuriyeti'ne ABD Büyükelçisi olarak ilan ederken Trump, ülkenin Panama Kanalı'nda ABD'yi 'en çılgın hayallerinin çok ötesinde soyduğunu' söyledi.Trump, Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma fikrini yinelediKanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma fikrini tekrarlayan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yüklendi. Kanada'nın 51. eyalet olması halinde 'vergilerinin yüzde 60'ından fazlasını düşeceğini ve işletmelerin hemen iki katına çıkaracağını' söyleyen Trump, 'dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar askeri olarak korunacağını' belirtti.Trump'ı destekleyen eski hokey yıldızı Wayne Gretzky'nin başbakan veya vali adayı olmasını öneren başkan, Gretzky'e "Yakında Kanada Valisi olarak bilinecek olan Kanada Başbakanlığına aday olmuyorsun. Kolayca kazanırsın, hatta kampanya yapmana bile gerek kalmaz" dediğini belirtti.Grönland halkının ABD'nin orada olmasını desteklediğini düşünen Trump, "Olacağız" mesajını verdi. Yazısında 'mahkeme sistemini ve seçimleri engellemeye çalışan' ve 'radikal sol delilere' yüklenen Trump, takipçilerinin Noel Bayramı'nı eksantrik bir şekilde kutladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ilk-teklifin-1946-yilinda-yapildigi-ortaya-cikmisti-trump-yineledi-abd-gronlandi-neden-ilhak-etmek-1092031482.html

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