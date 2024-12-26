https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/trump-noel-dilek-listesini-acikladi-panama-kanali-gronland-kanada-1092041374.html
Trump Noel dilek listesini açıkladı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
Trump Noel dilek listesini açıkladı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Ocak ayında göreve gelmeden önce takipçilerinin Noel Bayramını kutladı. Noel dilek listesini açıklayan Trump, yakın zamanda bahsettiği Panama... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T10:02+0300
2024-12-26T10:02+0300
2024-12-26T10:02+0300
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panama kanalı
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noel bayramı
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20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, platformu Truth Social'dan yazdığı Noel tebrik mesajlarında Panama Kanalı ve Grönland'ı satın alma ve Kanada'yı ilhak etme çağrısını yineledi. Yayınladığı bir dizi gönderide Kanada Başbakanı Justin Treadu'yu hedef alan Trump, Panama Kanalı sorununa değinerek ABD'nin kontrolü ele alacağını söyledi.Trump, Panama Kanalı'nın ABD'yi soyduğunu öne sürdüTrump, yazısına, "110 yıl önce inşasında 38.000 kişiyi kaybettiğimiz Panama Kanalı'nı sevgiyle ama yasadışı bir şekilde işleten Çin'in harika askerleri de dahil olmak üzere herkese Mutlu Noeller, ABD'nin milyarlarca dolarlık 'onarım' parası yatırmasını sağlıyorlar, ancak hiçbir şey hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyorlar" sözleriyle başladı.Günün ilerleyen saatlerinde Kevin Marino Cabrera'yı Panama Cumhuriyeti'ne ABD Büyükelçisi olarak ilan ederken Trump, ülkenin Panama Kanalı'nda ABD'yi 'en çılgın hayallerinin çok ötesinde soyduğunu' söyledi.Trump, Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma fikrini yinelediKanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma fikrini tekrarlayan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yüklendi. Kanada'nın 51. eyalet olması halinde 'vergilerinin yüzde 60'ından fazlasını düşeceğini ve işletmelerin hemen iki katına çıkaracağını' söyleyen Trump, 'dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar askeri olarak korunacağını' belirtti.Trump'ı destekleyen eski hokey yıldızı Wayne Gretzky'nin başbakan veya vali adayı olmasını öneren başkan, Gretzky'e "Yakında Kanada Valisi olarak bilinecek olan Kanada Başbakanlığına aday olmuyorsun. Kolayca kazanırsın, hatta kampanya yapmana bile gerek kalmaz" dediğini belirtti.Grönland halkının ABD'nin orada olmasını desteklediğini düşünen Trump, "Olacağız" mesajını verdi. Yazısında 'mahkeme sistemini ve seçimleri engellemeye çalışan' ve 'radikal sol delilere' yüklenen Trump, takipçilerinin Noel Bayramı'nı eksantrik bir şekilde kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ilk-teklifin-1946-yilinda-yapildigi-ortaya-cikmisti-trump-yineledi-abd-gronlandi-neden-ilhak-etmek-1092031482.html
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abd, donald trump, panama kanalı, grönland, truth social, kanada, noel bayramı
abd, donald trump, panama kanalı, grönland, truth social, kanada, noel bayramı
Trump Noel dilek listesini açıkladı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
Donald Trump, Ocak ayında göreve gelmeden önce takipçilerinin Noel Bayramını kutladı. Noel dilek listesini açıklayan Trump, yakın zamanda bahsettiği Panama Kanalı, Grönland ve Kanada hakkındaki söylemlerini yineledi.
20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, platformu Truth Social'dan yazdığı Noel tebrik mesajlarında Panama Kanalı ve Grönland'ı satın alma ve Kanada'yı ilhak etme çağrısını yineledi. Yayınladığı bir dizi gönderide Kanada Başbakanı Justin Treadu'yu hedef alan Trump, Panama Kanalı sorununa değinerek ABD'nin kontrolü ele alacağını söyledi.
Trump, Panama Kanalı'nın ABD'yi soyduğunu öne sürdü
Trump, yazısına, "110 yıl önce inşasında 38.000 kişiyi kaybettiğimiz Panama Kanalı'nı sevgiyle ama yasadışı bir şekilde işleten Çin'in harika askerleri de dahil olmak üzere herkese Mutlu Noeller, ABD'nin milyarlarca dolarlık 'onarım' parası yatırmasını sağlıyorlar, ancak hiçbir şey hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyorlar" sözleriyle başladı.
Günün ilerleyen saatlerinde Kevin Marino Cabrera'yı
Panama Cumhuriyeti'ne ABD Büyükelçisi olarak ilan ederken Trump, ülkenin Panama Kanalı'nda ABD'yi 'en çılgın hayallerinin çok ötesinde soyduğunu'
söyledi.
Trump, Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma fikrini yineledi
Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma fikrini tekrarlayan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yüklendi. Kanada'nın 51. eyalet olması halinde 'vergilerinin yüzde 60'ından fazlasını düşeceğini ve işletmelerin hemen iki katına çıkaracağını' söyleyen Trump, 'dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar askeri olarak korunacağını' belirtti.
Trump'ı destekleyen eski hokey yıldızı Wayne Gretzky'nin başbakan veya vali adayı olmasını öneren başkan, Gretzky'e "Yakında Kanada Valisi olarak bilinecek olan Kanada Başbakanlığına aday olmuyorsun. Kolayca kazanırsın, hatta kampanya yapmana bile gerek kalmaz" dediğini belirtti.
Grönland halkının ABD'nin orada olmasını desteklediğini düşünen Trump, "Olacağız" mesajını verdi. Yazısında 'mahkeme sistemini ve seçimleri engellemeye çalışan' ve 'radikal sol delilere' yüklenen Trump, takipçilerinin Noel Bayramı'nı eksantrik bir şekilde kutladı.