https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/otv-muafiyetli-araclar-alacaklar-dikkat-sartlar-degisti-resmi-gazetede-yayimlandi-1092084799.html

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasında önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, araçların... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T09:11+0300

2024-12-27T09:11+0300

2024-12-27T09:14+0300

ekonomi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv muafiyeti

engelli araç

resmi gazete

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Engelli vatandaşların ÖTV’siz araç alımını düzenleyen kanunda, yerlilik oranı ve kullanım süresi ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV istisnasına tabi araçların yerlilik oranı %40 olarak belirlendi. Ayrıca, bu araçların elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.Düzenlemenin amacı, yerli otomotiv sanayisini teşvik ederek ithalat bağımlılığını azaltmak. Bakanlık yetkilileri, alınan kararın cari açıkla mücadele ve yerli sanayiyi güçlendirme hedefleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Bu adımın, yerli araç üreticilerine talebi artırması bekleniyor.ÖTV i̇stisnasından kimler yararlanabiliyor?Engelli araçlarına yönelik ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşları kapsıyor. Bu kişiler yaş sınırlaması olmaksızın araç alımı gerçekleştirebilirken, belirledikleri kişiler de bu araçları kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaş altındaysa veya araç kullanamayacak durumdaysa, aile bireyleri bu haktan faydalanabiliyor.ÖTV muafiyetli araç alımından, şehit eşleri veya çocuklarından biri yararlanabiliyor. Eğer şehidin eşi veya çocuğu yoksa bu hak, anne veya babadan birine devrediliyor. Bu haktan yalnızca bir kez faydalanılabiliyor.2025 yılı i̇çin üst limit belirlendi2025 yılı yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla, ÖTV muafiyetli araçlarda uygulanacak üst limit belli oldu. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan limit, %43,93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi. Yeni limit, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/otvsiz-arac-aliminda-yeni-duzenleme-meclisten-gecti-hangi-araclar-alinabiliyor-1092039997.html

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