ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Tapu işlemlerinde yeni dönem
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/otv-muafiyetli-araclar-alacaklar-dikkat-sartlar-degisti-resmi-gazetede-yayimlandi-1092084799.html
ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasında önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, araçların... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T09:11+0300
2024-12-27T09:14+0300
ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv muafiyeti
engelli araç
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089369348_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_18be88bcf11f6daf30526ab81324ac25.jpg
Engelli vatandaşların ÖTV’siz araç alımını düzenleyen kanunda, yerlilik oranı ve kullanım süresi ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV istisnasına tabi araçların yerlilik oranı %40 olarak belirlendi. Ayrıca, bu araçların elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.Düzenlemenin amacı, yerli otomotiv sanayisini teşvik ederek ithalat bağımlılığını azaltmak. Bakanlık yetkilileri, alınan kararın cari açıkla mücadele ve yerli sanayiyi güçlendirme hedefleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Bu adımın, yerli araç üreticilerine talebi artırması bekleniyor.ÖTV i̇stisnasından kimler yararlanabiliyor?Engelli araçlarına yönelik ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşları kapsıyor. Bu kişiler yaş sınırlaması olmaksızın araç alımı gerçekleştirebilirken, belirledikleri kişiler de bu araçları kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaş altındaysa veya araç kullanamayacak durumdaysa, aile bireyleri bu haktan faydalanabiliyor.ÖTV muafiyetli araç alımından, şehit eşleri veya çocuklarından biri yararlanabiliyor. Eğer şehidin eşi veya çocuğu yoksa bu hak, anne veya babadan birine devrediliyor. Bu haktan yalnızca bir kez faydalanılabiliyor.2025 yılı i̇çin üst limit belirlendi2025 yılı yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla, ÖTV muafiyetli araçlarda uygulanacak üst limit belli oldu. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan limit, %43,93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi. Yeni limit, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/otvsiz-arac-aliminda-yeni-duzenleme-meclisten-gecti-hangi-araclar-alinabiliyor-1092039997.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089369348_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2c1f6437b74213041a5df25c51fea837.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
engelli araç ötv istisnası, ötv istisnası nedir, engelli araç alımı şartları, engelli araç yerlilik oranı, engelli araç kullanım süresi, ötv muafiyetli araç limit 2025, engelli araç ötv muafiyeti nasıl alınır, şehit yakınları ötv muafiyeti, yüzde 90 engelli ötv istisnası, engelli araç alımı 2025, ötv muafiyeti yerli üretim şartı, engelli araç alımında yeni düzenleme, engelli araç 10 yıl kullanma şartı, ötv muafiyeti hangi araçları kapsar, engelli araçlar için üst limit, 2025 engelli araç fiyatları, engelli bireyler için ötv muafiyeti
engelli araç ötv istisnası, ötv istisnası nedir, engelli araç alımı şartları, engelli araç yerlilik oranı, engelli araç kullanım süresi, ötv muafiyetli araç limit 2025, engelli araç ötv muafiyeti nasıl alınır, şehit yakınları ötv muafiyeti, yüzde 90 engelli ötv istisnası, engelli araç alımı 2025, ötv muafiyeti yerli üretim şartı, engelli araç alımında yeni düzenleme, engelli araç 10 yıl kullanma şartı, ötv muafiyeti hangi araçları kapsar, engelli araçlar için üst limit, 2025 engelli araç fiyatları, engelli bireyler için ötv muafiyeti

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı

09:11 27.12.2024 (güncellendi: 09:14 27.12.2024)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
Abone ol
Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasında önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, araçların yerlilik oranı en az yüzde 40 olacak, elde tutma süresi ise 10 yıla çıkarıldı.
Engelli vatandaşların ÖTV’siz araç alımını düzenleyen kanunda, yerlilik oranı ve kullanım süresi ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV istisnasına tabi araçların yerlilik oranı %40 olarak belirlendi. Ayrıca, bu araçların elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Düzenlemenin amacı, yerli otomotiv sanayisini teşvik ederek ithalat bağımlılığını azaltmak. Bakanlık yetkilileri, alınan kararın cari açıkla mücadele ve yerli sanayiyi güçlendirme hedefleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Bu adımın, yerli araç üreticilerine talebi artırması bekleniyor.

ÖTV i̇stisnasından kimler yararlanabiliyor?

Engelli araçlarına yönelik ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşları kapsıyor. Bu kişiler yaş sınırlaması olmaksızın araç alımı gerçekleştirebilirken, belirledikleri kişiler de bu araçları kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaş altındaysa veya araç kullanamayacak durumdaysa, aile bireyleri bu haktan faydalanabiliyor.
ÖTV muafiyetli araç alımından, şehit eşleri veya çocuklarından biri yararlanabiliyor. Eğer şehidin eşi veya çocuğu yoksa bu hak, anne veya babadan birine devrediliyor. Bu haktan yalnızca bir kez faydalanılabiliyor.

2025 yılı i̇çin üst limit belirlendi

2025 yılı yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla, ÖTV muafiyetli araçlarda uygulanacak üst limit belli oldu. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan limit, %43,93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi. Yeni limit, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
EKONOMİ
ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme: Meclis'ten geçti, hangi araçlar alınabiliyor?
Dün, 09:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала