https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/otvsiz-arac-aliminda-yeni-duzenleme-meclisten-gecti-hangi-araclar-alinabiliyor-1092039997.html

ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme: Meclis'ten geçti, hangi araçlar alınabiliyor?

ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme: Meclis'ten geçti, hangi araçlar alınabiliyor?

Sputnik Türkiye

Engelli bireylerin ÖTV'siz araç alımına ilişkin önemli değişiklikler içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Araç değişim süresi 10 yıla... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T09:20+0300

2024-12-26T09:20+0300

2024-12-26T09:22+0300

ekonomi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

engelli

tbmm

tbmm genel kurulu

kanun teklifi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifi, engelli bireylerin araç alımında ÖTV muafiyetine ilişkin önemli değişiklikler getirdi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, engelli araçları artık on yılda bir yenilenebilecek.Bu yeni düzenleme, engelli vatandaşların daha uzun süre araç kullanmasını gerektirirken, satın alınacak araçların en az yüzde 20 oranında yerli üretim olma şartı da dikkat çekiyor.Kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor?Engelli bireyler için ÖTV muafiyetinden yararlanma kriterleri netleştirildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, herhangi bir yaş sınırlamasına tabi olmadan bu haktan faydalanabiliyor.Bu bireylerin belirlediği kişiler aracı kullanabiliyor. Engelli bireyin 18 yaşından küçük olması veya araç kullanamayacak durumda bulunması halinde, araç aile bireyleri tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca, araç satın alım işlemleri de aile bireyleri tarafından yürütülebiliyor.Şehit eş veya çocukları da bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetli araç alım hakkına sahip. Şayet eş veya çocuk bulunmuyorsa, bu hak şehidin anne ya da babasına tanınıyor.Hangi araçlar ÖTV'siz alınabiliyor?ÖTV muafiyeti kapsamında motor silindir hacmi 1600cc ve altındaki binek otomobiller, 2800cc ve altındaki hafif ticari araçlar ile tüm motosikletler satın alınabiliyor.Yeniden değerleme oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti de belirlendi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükseltildi.

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