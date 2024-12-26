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ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme: Meclis'ten geçti, hangi araçlar alınabiliyor?
ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme: Meclis'ten geçti, hangi araçlar alınabiliyor?
Sputnik Türkiye
Engelli bireylerin ÖTV'siz araç alımına ilişkin önemli değişiklikler içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Araç değişim süresi 10 yıla... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T09:20+0300
2024-12-26T09:22+0300
ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
engelli
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tbmm genel kurulu
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifi, engelli bireylerin araç alımında ÖTV muafiyetine ilişkin önemli değişiklikler getirdi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, engelli araçları artık on yılda bir yenilenebilecek.Bu yeni düzenleme, engelli vatandaşların daha uzun süre araç kullanmasını gerektirirken, satın alınacak araçların en az yüzde 20 oranında yerli üretim olma şartı da dikkat çekiyor.Kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor?Engelli bireyler için ÖTV muafiyetinden yararlanma kriterleri netleştirildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, herhangi bir yaş sınırlamasına tabi olmadan bu haktan faydalanabiliyor.Bu bireylerin belirlediği kişiler aracı kullanabiliyor. Engelli bireyin 18 yaşından küçük olması veya araç kullanamayacak durumda bulunması halinde, araç aile bireyleri tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca, araç satın alım işlemleri de aile bireyleri tarafından yürütülebiliyor.Şehit eş veya çocukları da bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetli araç alım hakkına sahip. Şayet eş veya çocuk bulunmuyorsa, bu hak şehidin anne ya da babasına tanınıyor.Hangi araçlar ÖTV'siz alınabiliyor?ÖTV muafiyeti kapsamında motor silindir hacmi 1600cc ve altındaki binek otomobiller, 2800cc ve altındaki hafif ticari araçlar ile tüm motosikletler satın alınabiliyor.Yeniden değerleme oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti de belirlendi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükseltildi.
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engellilere ötv muafiyeti, ötv'siz araç alımı 2025, engelli araçları için yerli üretim şartı, yüzde 90 engelli araç hakkı, ötv muafiyetli araç limiti 2025, engellilere ötv düzenlemesi, engelli araçlarında değişiklik, tbmm engelli araç düzenlemesi, engelliler için araç alımı, 2025 yılı ötv muafiyet limiti, engelli araçları kaç yılda bir değişir, ötv muafiyetli araç kriterleri, şehit yakınlarına ötv indirimi, engellilere araç alımında kolaylık, ötv'siz araç hangi araçlar alınabilir, engelli bireyler için araç alımı, yüzde 20 yerli üretim araç, engelli araç vergisi düzenlemesi, engellilere özel taşıt limiti, 2025 engelli araç alım fiyatı
engellilere ötv muafiyeti, ötv'siz araç alımı 2025, engelli araçları için yerli üretim şartı, yüzde 90 engelli araç hakkı, ötv muafiyetli araç limiti 2025, engellilere ötv düzenlemesi, engelli araçlarında değişiklik, tbmm engelli araç düzenlemesi, engelliler için araç alımı, 2025 yılı ötv muafiyet limiti, engelli araçları kaç yılda bir değişir, ötv muafiyetli araç kriterleri, şehit yakınlarına ötv indirimi, engellilere araç alımında kolaylık, ötv'siz araç hangi araçlar alınabilir, engelli bireyler için araç alımı, yüzde 20 yerli üretim araç, engelli araç vergisi düzenlemesi, engellilere özel taşıt limiti, 2025 engelli araç alım fiyatı

ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme: Meclis'ten geçti, hangi araçlar alınabiliyor?

09:20 26.12.2024 (güncellendi: 09:22 26.12.2024)
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Engelli bireylerin ÖTV'siz araç alımına ilişkin önemli değişiklikler içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Araç değişim süresi 10 yıla çıkarılırken, alınacak araçların yüzde 20 yerli üretim olması şartı getirildi. 2025 için ÖTV'siz araç alımında üst limit de belli oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifi, engelli bireylerin araç alımında ÖTV muafiyetine ilişkin önemli değişiklikler getirdi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, engelli araçları artık on yılda bir yenilenebilecek.
Bu yeni düzenleme, engelli vatandaşların daha uzun süre araç kullanmasını gerektirirken, satın alınacak araçların en az yüzde 20 oranında yerli üretim olma şartı da dikkat çekiyor.

Kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor?

Engelli bireyler için ÖTV muafiyetinden yararlanma kriterleri netleştirildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, herhangi bir yaş sınırlamasına tabi olmadan bu haktan faydalanabiliyor.
Bu bireylerin belirlediği kişiler aracı kullanabiliyor. Engelli bireyin 18 yaşından küçük olması veya araç kullanamayacak durumda bulunması halinde, araç aile bireyleri tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca, araç satın alım işlemleri de aile bireyleri tarafından yürütülebiliyor.
Şehit eş veya çocukları da bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetli araç alım hakkına sahip. Şayet eş veya çocuk bulunmuyorsa, bu hak şehidin anne ya da babasına tanınıyor.

Hangi araçlar ÖTV'siz alınabiliyor?

ÖTV muafiyeti kapsamında motor silindir hacmi 1600cc ve altındaki binek otomobiller, 2800cc ve altındaki hafif ticari araçlar ile tüm motosikletler satın alınabiliyor.
Yeniden değerleme oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti de belirlendi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükseltildi.
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