https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/is-insani-ipek-kirac-babam-inan-kirac-icin-vasi-atanmasi-talebinde-bulundum-1092020421.html

İpek Kıraç 87 yaşında evlenen babası için mahkemeye gitti: 'Babam İnan Kıraç için vasi atanması talebinde bulundum'

İpek Kıraç 87 yaşında evlenen babası için mahkemeye gitti: 'Babam İnan Kıraç için vasi atanması talebinde bulundum'

Sputnik Türkiye

İş insanı İpek Kıraç, 87 yaşında evlenen babası İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması için İstanbul... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:13+0300

2024-12-25T16:13+0300

2024-12-25T16:23+0300

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İş insanı İnan Kıraç, geçtiğimiz günlerde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. Evlilik haberinin duyulmasının ardından ise davalık olduğu kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı İpek Kıraç, bugün İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurduğu açıkladı. Kıraç, "Babam İnan Kıraç’ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum. Bu benim için çok zor alınmış bir karardır" derken, "Beni henüz iki aylıkken annem Suna Kıraç’la birlikte evlat edinen ve büyük bir sevgi ve özenle yetiştiren babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı hiç kuşkusuz o yolu seçiyor olurdum. Ancak gerek babamı koruma arzum, gerek babamın yönetimindeki kurum ve kuruluşların sağlığı ve devamlılığı konusunda hissettiğim sorumluluk ve gerekse de annemin manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir" dedi. İpek Kıraç konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Babam İnan Kıraç’ın son yıllarda basına da sıkça yansıyan yanlış tercihleri ve davranışları sadece beni değil onu tanıyan ve seven herkesi şaşırtmış ve üzmüştür" derken şunları söyledi: Babam İnan Kıraç’ın son yıllarda basına da sıkça yansıyan yanlış tercihleri ve davranışları sadece beni değil onu tanıyan ve seven herkesi şaşırtmış ve üzmüştür. Başta anlamlandırmakta zorlandığımız ve babamın karakteriyle uyuşturamadığımız bu davranışların sıklığı ve boyutu giderek artmış olup neticede, özellikle son zamanlarda, yakın çevresindeki herkesin açıkça gözlemlediği bir şekilde “muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunu” yaşadığı malum olmuştur.Babamı acımasızca istismar ettiler, yaşamını tüm açılardan istila ettilerSözde evliliğin bilincinde bile olmadığına inanıyorumAldığım son habere göre de, 87 yaşında ve malum sağlık durumunda olan babam 20 Aralık tarihinde aile ikametimiz ya da işyerlerimizle hiçbir ilgisi olmayan Büyükçekmece’de yıldırım nikâhı ile evlenmiştir. Babamın sevgi ve iyi niyet temelli olmadığı aşikâr olan bu sözde evliliğin bilincinde bile olmadığına inanıyorum.Yaklaşık iki senedir babamın açtığı acımasız ve haksız davalarla mücadele etmek zorunda kalmama ve bütün bu anlamsız dava süreçlerinin arkasında şimdi evlendiği bu kişinin olduğunu bilmeme rağmen, babama duyduğum sevgi ve aile birliğimizin hatırına babamın akıl sağlığını gündeme getirmeyi içime sindirememiştim. Ancak 87 yaşındaki babamın içine düşürüldüğü bu son tuzak, artık gerekeni yapmam ve bu suistimale bir son vermem konusunda beni ikna eden nihai gelişme olmuştur.Ben de bu hayatı babamla karşı karşıya değil el ele geçirmeyi dilerdimBabama annemden kalan manevi ve maddi mirası korumak için elimden geleni yapacağımın, tüm hukuki yollara başvuracağımın bilinmesini isterim. Babamın hukuki koruma altına alınması da bu sürecin bir parçasıdır. Eminim ki annem de her türlü istismara, suistimale ve haksızlığa karşı ailemizi korumaya devam etmemi isterdi. Bundan sonra en doğru kararı muhakkak ki yüce Türk adaleti verecektir.Elbette ki bizi bir aile yapan annemin, babam ve benim için hayal ettiği hikâye bu değildi. Ve elbette ben de bu hayatı babamla karşı karşıya değil el ele geçirmeyi dilerdim. Keşke böyle olabilseydi."Kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetmiştiİnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'la davalık olmuştu. İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddettiğini de açıklamıştı.İnan Kıraç kimdir?İnan Kıraç 1937 İstanbul doğumlu Türk iş adamı ve sanayicisi. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulundu. 1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, 1998 yılında Kıraca Şirketler Grubu'nu kurdu. İnan Kıraç ve Suna Kıraç 1969 yılında evlendi. Evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç’ı 1 Şubat 1985 yılında evlat edindiler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/87-yasindaki-is-insani-inan-kirac-hayatini-75-yasindaki-emine-alangoya-ile-evlendi-1091976345.html

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