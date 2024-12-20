https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kiz-ogrenci-yurdunda-170-ogrenci-hastanelik-oldu-1091820234.html
Kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci hastanelik oldu
Kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda kalan 170 öğrenci zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T16:11+0300
2024-12-20T16:11+0300
2024-12-20T16:11+0300
türkiye
zehirlenme
toplu zehirlenme
toplu gıda zehirlenmesi
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İstanbul Fatih'te bir kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fatih'te bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 170 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilerek yurtlarına gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/anne-ve-uc-cocugunun-zehirlenerek-olumuyle-ilgili-iki-kisi-tutuklandi-1091541356.html
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zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi
zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi
Kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci hastanelik oldu
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda kalan 170 öğrenci zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Fatih'te bir kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Fatih'te bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 170 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilerek yurtlarına gönderildi.