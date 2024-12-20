https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kiz-ogrenci-yurdunda-170-ogrenci-hastanelik-oldu-1091820234.html

Kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci hastanelik oldu

Kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda kalan 170 öğrenci zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T16:11+0300

2024-12-20T16:11+0300

2024-12-20T16:11+0300

türkiye

zehirlenme

toplu zehirlenme

toplu gıda zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg

İstanbul Fatih'te bir kız öğrenci yurdunda 170 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fatih'te bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 170 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilerek yurtlarına gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/anne-ve-uc-cocugunun-zehirlenerek-olumuyle-ilgili-iki-kisi-tutuklandi-1091541356.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi