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Narin Güran cinayeti davasında 2. gün: Tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yapıyor
Narin Güran cinayeti davasında 2. gün: Tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yapıyor
Sputnik Türkiye
Narin davasında tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, ikinci gününde başladı. Mütalaada organize... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır’da dere yatağında, çuvalda üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma, ikinci gününde devam ediyor. Dosya kapsamında tutuklu sanıklar bu sabah yine Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.Amca Salim Güran savunma yaptıDuruşma amca Salim Güran'ın savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapıyor.Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor12 tutuklu sanığın olduğu davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.26 Aralık'taki duruşmada ne oldu?Aile meclisi görüntüleri ele alındıDiyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın duruşmasında, adli gözlem odasından tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın dinlenilmesinin ardından mahkeme başkanı tarafından bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin görüntünün izleneceği belirtildi.Duruşmada, daha sonra Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntünün bir kısmı izlendi.Çobana soru: Narin'i gördün mü? Sana ne yaptılar?Görüntünün ardından Tavşantepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet A. (33) tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının, "Görüntüde yer alan kişi sen misin?" sorusu üzerine Ahmet A, görüntüde yer alan kişinin kendisi olduğunu belirtti.Mahkeme başkanının, "Ahmet bey sizi neden çağırdılar?" sorusuna Ahmet A, "Erhan ağabeyin evine beni çağırdılar. Bana, 'Sen de dışardasın, çobanlık yapıyorsun, bir şey gördün mü?' dediler. Yabancı araba hiç görmedim." beyanında bulundu.Mahkeme başkanının, "Narin'i olay günü gördün mü?" sorusuna Ahmet A, Narin'i görmediğini ileri sürdü. Mahkeme başkanının, "Sana neden inanmıyorlar, seni arka tarafa çektiler, ne yaptılar?" sorusuna Ahmet A, "Bana vurdular. Karnım direğe çarptı. Gömleğimi yırttılar." diyerek ağladı.Mahkeme başkanının, "Kız muhabbeti nedir?" sorusu üzerine Ahmet A, şöyle konuştu:Başkanın, "Enes'in kız getirdiğini gördün mü, olaydan sonra kimse sana baskı yaptı mı?" sorularını Ahmet A, "görmedim" ve "yok" şeklinde yanıtladı.Çoban neden aile toplantısında?Mahkeme başkanının, "Seni neden çağırdılar?" sorusu üzerine Ahmet A, "Hayvanları otlatıyorum. Güran ailesinden bazıları bana 'gel' dediler. Ben de hayvanların işlerini bitirdikten sonra elimi yüzümü yıkayıp gittim. Ne için gittiğimi de bilmiyordum." ifadelerini kullandı.Başkanın, "Savcıya bir şey söyleme diye tehdit ettiler mi?" sorusunu Ahmet A, "Bana bir şey söylemediler." diye yanıtladı.Savcının, "Güranlarla alakalı bir iletişimin var mı, Salim, Yüksel, Enes ve Nevzat' tanıyor musun?" sorularını Ahmet A, "Güranlarla bir işim yok. Köylümüz olduğu için tanıyorum." şeklinde cevapladı.'Salim ve Nevzat kardeş gibi'Savcının, "Salim ile Nevzat'ın arası nasıldı?" sorusu üzerine Ahmet A, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın kardeş gibi olduklarını kaydetti.Savcının, "Çağırdıklarında beni de döverler diye korktum' demişsin" ifadesini kullanması üzerine Ahmet A, "Erhan ağabeyler belki beni de döverler diye korktum. Çünkü kızları kaybolmuş diye." dedi.Savcının, "Seni dövmek için kimler arkaya götürdü?" sorusu üzerine Ahmet A, şu ifadeleri kullandı:Savcının, "Enes'i sana çok soruyorlar. Neden duymadım diyorsun? Kürtçe bilmesem de Türkçe biliyorum. Enes ismi çok geçiyor." sorusu üzerine Ahmet A, "Ben ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Bana, 'Enes'i gördün mü?' diyorlar. Ben, Enes'i nereden göreceğim. Sabah 06.00'da gidiyorum. Akşam dönüyorum. Çobanım. Kimseye zararım olmaz." diye konuştu.Avukat Nahit Eren'in, "Narin'i öldürüldüğü gün herhangi bir araç gördün mü? Hayvanları dereye götürdün mü?" sorusunu üzerine Ahmet A, hayvanlarını dereye götürmediğini ve araç görmediğini savundu.Eren'in, "Toplantıda hakaret ve küfürleri duydun mu, sana edildi mi?" sorusunu Ahmet A, "Hayır, bana böyle bir laf edilmedi." şeklinde yanıtladı.Eren'in, "Aile, bir cinayetin sebebini sorguluyor. Sana hareketliliği soruyorlar. Başka bir adamı soruyorlar." demesi üzerine Ahmet A, "Hatırlamıyorum. Bilmiyorum." dedi.Eren'in, "Kürtçe soru soruyor. Şerefsiz Enes diye söylemleri duydun mu?" sorusu üzerine Ahmet A, duymadığını iddia etti.Çoban Ahmet duruşmada ağladıAvukat Eren'in "Erhan elini masaya vuruyor, 'Biz bir şey duyduk. Biz onu buraya getireceğiz. Konuş eşeğin oğlu konuş.' dediler." demesi üzerine Ahmet A, ağladı.Ahmet A, "Okumam yazmam yok. Allah'ın fakir kuluyum. Bir şey bilmiyorum. Benden ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.Mahkeme başkanının, "Neden sana soruyorlar, hakaret ediyorlar?" sorusu üzerine Ahmet A, "Gücüm yetmiyor. Allah hakkımızı bırakmasın." diye konuştu.Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'ın, "Suç duyurusunda bulundun mu?" sorusuna Ahmet A, suç duyurusunda bulunmadığını aktardı.Duruşmada söz alan tutuklu sanık Enes Güran'ın, "Benim ismimi kim orada kullandı? Hakkımda ne konuşmuşlar?" demesi üzerine Ahmet A, "Bilmiyorum. O kadar insanın arasında sana neden iftira edeyim ki." diye konuştu.Tutuklu sanık Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun, "Adam veya kadın gördün mü?" sorusunu Ahmet A, "Ben trafik polisi değilim ki kimlik sorayım. Kimseyi görmedim." diye yanıtladı.Duruşmada, daha sonra tanık olarak amca Erhan Güran'ın dinlenilmesine geçildi.
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Narin Güran cinayeti davasında 2. gün: Tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yapıyor

10:43 27.12.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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Narin davasında tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, ikinci gününde başladı. Mütalaada organize hareket edip iştirak halinde Narin’i öldürdüğünü ifade edilen tanıklardan amca Salim Güran, esas hakkındaki savunmasını yapıyor.
Diyarbakır’da dere yatağında, çuvalda üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma, ikinci gününde devam ediyor. Dosya kapsamında tutuklu sanıklar bu sabah yine Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.

Amca Salim Güran savunma yaptı

Duruşma amca Salim Güran'ın savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapıyor.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

12 tutuklu sanığın olduğu davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

26 Aralık'taki duruşmada ne oldu?

Mütalaa okundu: Dün sabah 09.30'da başlayan duruşma gece saatlerine kadar devam etti. 23.00'e kadar süren duruşmada savcı mütaalasını okudu. Savcı mütalaasında, aile bireylerinin Narin Güran olayını saklamak ve gizlemek için organize bir şekilde hareket ettiğini ifade etti. Savcı, sanıkların iştirak halinde suç ortakları olduğuna dikkat çekti.
Ağırlaştırılmış müebbet isteği: Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran’ın evinde olduğunun belirlendiğini ifade eden savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
'İyi hal indirimine gidilmesin': Savcı, TCK’nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini talep etti.
Nevzat Bahtiyar'ın yanıtları: Nevzat Bahtiyar; Mahkeme Başkanı'nın, savcının ve avukatların sorularına genellikle "Bilmiyorum ve hatırlamıyorum" yanıtlarını verirken baba Arif Güran ise savcının mütaalasına karşı söz hakkı alıp Salim’in kızına kesinlikle kötülük yapacağına inanmadığını, Narin’i Salim’in öldürmediğini söyledi.

Aile meclisi görüntüleri ele alındı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın duruşmasında, adli gözlem odasından tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın dinlenilmesinin ardından mahkeme başkanı tarafından bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin görüntünün izleneceği belirtildi.
Duruşmada, daha sonra Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntünün bir kısmı izlendi.

Çobana soru: Narin'i gördün mü? Sana ne yaptılar?

Görüntünün ardından Tavşantepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet A. (33) tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının, "Görüntüde yer alan kişi sen misin?" sorusu üzerine Ahmet A, görüntüde yer alan kişinin kendisi olduğunu belirtti.
Mahkeme başkanının, "Ahmet bey sizi neden çağırdılar?" sorusuna Ahmet A, "Erhan ağabeyin evine beni çağırdılar. Bana, 'Sen de dışardasın, çobanlık yapıyorsun, bir şey gördün mü?' dediler. Yabancı araba hiç görmedim." beyanında bulundu.
Mahkeme başkanının, "Narin'i olay günü gördün mü?" sorusuna Ahmet A, Narin'i görmediğini ileri sürdü. Mahkeme başkanının, "Sana neden inanmıyorlar, seni arka tarafa çektiler, ne yaptılar?" sorusuna Ahmet A, "Bana vurdular. Karnım direğe çarptı. Gömleğimi yırttılar." diyerek ağladı.
Mahkeme başkanının, "Kız muhabbeti nedir?" sorusu üzerine Ahmet A, şöyle konuştu:
"Kız görmedim. Enes'in (Narin'in ağabeyi) kızla birlikte olduğuna şahit olmadım. Namusum ve şerefim üzerine kimseyi görmedim. Ahırda bile kimseyi görmedim. Ahır zaten uzaktadır."
Başkanın, "Enes'in kız getirdiğini gördün mü, olaydan sonra kimse sana baskı yaptı mı?" sorularını Ahmet A, "görmedim" ve "yok" şeklinde yanıtladı.

Çoban neden aile toplantısında?

Mahkeme başkanının, "Seni neden çağırdılar?" sorusu üzerine Ahmet A, "Hayvanları otlatıyorum. Güran ailesinden bazıları bana 'gel' dediler. Ben de hayvanların işlerini bitirdikten sonra elimi yüzümü yıkayıp gittim. Ne için gittiğimi de bilmiyordum." ifadelerini kullandı.
Başkanın, "Savcıya bir şey söyleme diye tehdit ettiler mi?" sorusunu Ahmet A, "Bana bir şey söylemediler." diye yanıtladı.
Savcının, "Güranlarla alakalı bir iletişimin var mı, Salim, Yüksel, Enes ve Nevzat' tanıyor musun?" sorularını Ahmet A, "Güranlarla bir işim yok. Köylümüz olduğu için tanıyorum." şeklinde cevapladı.

'Salim ve Nevzat kardeş gibi'

Savcının, "Salim ile Nevzat'ın arası nasıldı?" sorusu üzerine Ahmet A, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın kardeş gibi olduklarını kaydetti.
Savcının, "Çağırdıklarında beni de döverler diye korktum' demişsin" ifadesini kullanması üzerine Ahmet A, "Erhan ağabeyler belki beni de döverler diye korktum. Çünkü kızları kaybolmuş diye." dedi.
Savcının, "Seni dövmek için kimler arkaya götürdü?" sorusu üzerine Ahmet A, şu ifadeleri kullandı:
"Kurtuluş, Salih, Ömer ve Baran götürdü. Dövdüler. Ben ne ise doğru söylüyorum. Bir şey bilmiyorum. O günden sonra ben de çok üzüldüm. Yemek yiyemedim. Ben çoban olduğum için çok dolaşırım bölgede. Bir şey görüp görmediğimi soruyorlar."
Savcının, "Enes'i sana çok soruyorlar. Neden duymadım diyorsun? Kürtçe bilmesem de Türkçe biliyorum. Enes ismi çok geçiyor." sorusu üzerine Ahmet A, "Ben ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Bana, 'Enes'i gördün mü?' diyorlar. Ben, Enes'i nereden göreceğim. Sabah 06.00'da gidiyorum. Akşam dönüyorum. Çobanım. Kimseye zararım olmaz." diye konuştu.
Avukat Nahit Eren'in, "Narin'i öldürüldüğü gün herhangi bir araç gördün mü? Hayvanları dereye götürdün mü?" sorusunu üzerine Ahmet A, hayvanlarını dereye götürmediğini ve araç görmediğini savundu.
Eren'in, "Toplantıda hakaret ve küfürleri duydun mu, sana edildi mi?" sorusunu Ahmet A, "Hayır, bana böyle bir laf edilmedi." şeklinde yanıtladı.
Eren'in, "Aile, bir cinayetin sebebini sorguluyor. Sana hareketliliği soruyorlar. Başka bir adamı soruyorlar." demesi üzerine Ahmet A, "Hatırlamıyorum. Bilmiyorum." dedi.
Eren'in, "Kürtçe soru soruyor. Şerefsiz Enes diye söylemleri duydun mu?" sorusu üzerine Ahmet A, duymadığını iddia etti.

Çoban Ahmet duruşmada ağladı

Avukat Eren'in "Erhan elini masaya vuruyor, 'Biz bir şey duyduk. Biz onu buraya getireceğiz. Konuş eşeğin oğlu konuş.' dediler." demesi üzerine Ahmet A, ağladı.
Ahmet A, "Okumam yazmam yok. Allah'ın fakir kuluyum. Bir şey bilmiyorum. Benden ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanının, "Neden sana soruyorlar, hakaret ediyorlar?" sorusu üzerine Ahmet A, "Gücüm yetmiyor. Allah hakkımızı bırakmasın." diye konuştu.
Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'ın, "Suç duyurusunda bulundun mu?" sorusuna Ahmet A, suç duyurusunda bulunmadığını aktardı.
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Enes Güran'ın, "Benim ismimi kim orada kullandı? Hakkımda ne konuşmuşlar?" demesi üzerine Ahmet A, "Bilmiyorum. O kadar insanın arasında sana neden iftira edeyim ki." diye konuştu.
Tutuklu sanık Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun, "Adam veya kadın gördün mü?" sorusunu Ahmet A, "Ben trafik polisi değilim ki kimlik sorayım. Kimseyi görmedim." diye yanıtladı.
Duruşmada, daha sonra tanık olarak amca Erhan Güran'ın dinlenilmesine geçildi.
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