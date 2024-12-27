https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/meteoroloji-uyardi-ido-ve-budodan-sefer-iptalleri-geldi-bursa-istanbul-arasinda-feribot-seferleri-1092085343.html

Meteoroloji uyardı, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi: Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri yapılacak mı?

Meteoroloji uyardı, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi: Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri yapılacak mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T09:27+0300

2024-12-27T09:27+0300

2024-12-27T09:27+0300

türkiye

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istanbul deniz otobüsleri (ido)

budo

bursa deniz otobüsleri (budo)

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi.Hangi seferler iptal?Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.İDO açıklama yaptıİstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/meteorolojiden-istanbul-ve-9-sehre-sari-kodlu-alarm-kasirga-gibi-firtina-ile-sicaklik-5-derece-1092080209.html

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ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), budo, bursa deniz otobüsleri (budo), hava durumu