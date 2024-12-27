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Meteoroloji uyardı, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi: Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri yapılacak mı?
Meteoroloji uyardı, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi: Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri yapılacak mı?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi.Hangi seferler iptal?Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.İDO açıklama yaptıİstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;
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Meteoroloji uyardı, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi: Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri yapılacak mı?

09:27 27.12.2024
© AAİstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki hangi feribot seferleri iptal edildi? Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri yapılacak mı?
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi.

Hangi seferler iptal?

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

İDO açıklama yaptı

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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