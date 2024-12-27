https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/kazakistan-ulastirma-bakani-embraer-ucagi-kabinde-patlayan-oksijen-tupu-nedeniyle-dustu-1092078131.html
Kazakistan Ulaştırma Bakanı: Embraer uçağı kabinde patlayan oksijen tüpü nedeniyle düştü
Kazakistan Ulaştırma Bakanı: Embraer uçağı kabinde patlayan oksijen tüpü nedeniyle düştü
Sputnik Türkiye
Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının düşmesine kabinde patlayan oksijen tüpünün... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T01:17+0300
2024-12-27T01:17+0300
2024-12-27T01:16+0300
dünya
kazakistan
aktau
azerbaycan
çeçenistan
bakü
grozniy
uçak kazası
embraer e190
acil servis
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Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağında düşmeden önce kabindeki bir oksijen tüpünün patladığını söyledi.Patlamanın yolcu kabininde meydana geldiğini ve burada bulunan insanların bilinçlerini kaybetmeye başladığını belirten Karabayev, Aktau kulesi operasyon müdürünün olayla ilgili saat 10:53'te bilgi aldığını kaydetti.Karabayev, “Kazaeronavigatsiya'nın kule operasyon müdürü derhal itfaiye ve sağlık ekipleri gibi tüm acil servisleri Aktau havaalanındaki kaza konusunda bilgilendirerek olay yerine yönlendirdi” dedi.Kazakistan’daki uçak kazasıKazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kazakistanda-dusen-ucagin-enkazinda-gorulen-delikler-tartisma-yaratti-1092034742.html
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kazakistan, aktau, azerbaycan, çeçenistan, bakü, grozniy, uçak kazası, embraer e190, acil servis
kazakistan, aktau, azerbaycan, çeçenistan, bakü, grozniy, uçak kazası, embraer e190, acil servis
Kazakistan Ulaştırma Bakanı: Embraer uçağı kabinde patlayan oksijen tüpü nedeniyle düştü
Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının düşmesine kabinde patlayan oksijen tüpünün neden olduğunu belirtti.
Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağında düşmeden önce kabindeki bir oksijen tüpünün patladığını söyledi.
Patlamanın yolcu kabininde meydana geldiğini ve burada bulunan insanların bilinçlerini kaybetmeye başladığını belirten Karabayev, Aktau kulesi operasyon müdürünün olayla ilgili saat 10:53'te bilgi aldığını kaydetti.
Karabayev, “Kazaeronavigatsiya'nın kule operasyon müdürü derhal itfaiye ve sağlık ekipleri gibi tüm acil servisleri Aktau havaalanındaki kaza konusunda bilgilendirerek olay yerine yönlendirdi” dedi.
Kazakistan’daki uçak kazası
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.