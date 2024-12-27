https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/kazakistan-ulastirma-bakani-embraer-ucagi-kabinde-patlayan-oksijen-tupu-nedeniyle-dustu-1092078131.html

Kazakistan Ulaştırma Bakanı: Embraer uçağı kabinde patlayan oksijen tüpü nedeniyle düştü

Kazakistan Ulaştırma Bakanı: Embraer uçağı kabinde patlayan oksijen tüpü nedeniyle düştü

Sputnik Türkiye

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının düşmesine kabinde patlayan oksijen tüpünün... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T01:17+0300

2024-12-27T01:17+0300

2024-12-27T01:16+0300

dünya

kazakistan

aktau

azerbaycan

çeçenistan

bakü

grozniy

uçak kazası

embraer e190

acil servis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092026675_0:610:2047:1761_1920x0_80_0_0_370beed63c71632be746f4eb250388c3.jpg

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağında düşmeden önce kabindeki bir oksijen tüpünün patladığını söyledi.Patlamanın yolcu kabininde meydana geldiğini ve burada bulunan insanların bilinçlerini kaybetmeye başladığını belirten Karabayev, Aktau kulesi operasyon müdürünün olayla ilgili saat 10:53'te bilgi aldığını kaydetti.Karabayev, “Kazaeronavigatsiya'nın kule operasyon müdürü derhal itfaiye ve sağlık ekipleri gibi tüm acil servisleri Aktau havaalanındaki kaza konusunda bilgilendirerek olay yerine yönlendirdi” dedi.Kazakistan’daki uçak kazasıKazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kazakistanda-dusen-ucagin-enkazinda-gorulen-delikler-tartisma-yaratti-1092034742.html

kazakistan

aktau

azerbaycan

çeçenistan

bakü

grozniy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazakistan, aktau, azerbaycan, çeçenistan, bakü, grozniy, uçak kazası, embraer e190, acil servis