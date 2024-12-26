https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kazakistanda-dusen-ucagin-enkazinda-gorulen-delikler-tartisma-yaratti-1092034742.html
Kazakistan’da düşen uçağın enkazında görülen delikler tartışma yarattı
Kazakistan’da düşen uçağın enkazında görülen delikler tartışma yarattı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağın Kazakistan yakınlarında düşmesinin ardından, enkazda görülen delikler, sosyal... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T02:43+0300
2024-12-26T02:43+0300
2024-12-26T02:43+0300
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Azerbaycan Hava Yolları'nın Bakü-Grozni seferini yaparken Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazında görülen bazı delikler, sosyal medyada uçağın vurulmuş olabileceği yönünde tartışmalara yol açtı.Kaza sonucu düşen uçağın enkazından paylaşılan görüntüler, kazanın nedenine dair spekülasyonları artırdı. Görüntülerde, uçağın dış kısmında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda görülen delikler, dikkatleri çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu sebeple düştüğü iddiaları gündeme geldi.Kazakistan’daki uçak kazasıKazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistandaki-ucak-kazasinin-bilancosu-aciklandi-38-olu-1092026916.html
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kazakistan, azerbaycan, bakü, uçak, uçak seferi, uçak kazası
kazakistan, azerbaycan, bakü, uçak, uçak seferi, uçak kazası
Kazakistan’da düşen uçağın enkazında görülen delikler tartışma yarattı
Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağın Kazakistan yakınlarında düşmesinin ardından, enkazda görülen delikler, sosyal medyada uçağın vurulmuş olabileceği tartışmalarını başlattı.
Azerbaycan Hava Yolları'nın Bakü-Grozni seferini yaparken Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazında görülen bazı delikler, sosyal medyada uçağın vurulmuş olabileceği yönünde tartışmalara yol açtı.
Kaza sonucu düşen uçağın enkazından paylaşılan görüntüler, kazanın nedenine dair spekülasyonları artırdı. Görüntülerde, uçağın dış kısmında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda görülen delikler, dikkatleri çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu sebeple düştüğü iddiaları gündeme geldi.
Kazakistan’daki uçak kazası
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.