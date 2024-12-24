https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/afad-duyurdu-sirnak-ve-musulda-38-buyuklugunde-deprem-1091984880.html

AFAD duyurdu: Şırnak ve Musul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Şırnak ve Musul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında olduğu... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T18:09+0300

2024-12-24T18:09+0300

2024-12-24T18:34+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

irak

şırnak

şırnak valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg

AFAD, Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında olduğu açıklanırken Şırnak'ın Silopi ilçesinden de hissedildiği duyuruldu. AFAD, deprem sonrası can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afad-duyurdu-datcada-deprem-1091882956.html

irak

şırnak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem son dakika, musul deprem, şırnak deprem, ırak deprem, ıraq eartquake, deprem mi oldu