https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/afad-duyurdu-sirnak-ve-musulda-38-buyuklugunde-deprem-1091984880.html
AFAD duyurdu: Şırnak ve Musul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Şırnak ve Musul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında olduğu... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T18:09+0300
2024-12-24T18:09+0300
2024-12-24T18:34+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında olduğu açıklanırken Şırnak'ın Silopi ilçesinden de hissedildiği duyuruldu. AFAD, deprem sonrası can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afad-duyurdu-datcada-deprem-1091882956.html
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AFAD duyurdu: Şırnak ve Musul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
18:09 24.12.2024 (güncellendi: 18:34 24.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında olduğu açıklanırken Şırnak'ın Silopi ilçesinden de hissedildiği duyuruldu.
AFAD, Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Irak'ın Musul kentinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 km altında olduğu açıklanırken Şırnak'ın Silopi ilçesinden de hissedildiği duyuruldu. AFAD, deprem sonrası can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapmadı.