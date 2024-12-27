https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japonya-2025in-rekor-butce-taslagini-onayladi-1092089984.html

Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı

Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı

Sputnik Türkiye

Japonya hükümeti, geçtiğimiz günlerde sunulan rekor bütçe teklifini kabul etti. Savunma harcamaları için ayrılan 8.7 trilyon yenlik rekor bütçeyle, uzun... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T11:09+0300

2024-12-27T11:09+0300

2024-12-27T11:09+0300

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bütçe teklifi

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shigeru ishiba

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Japonya hükümeti Cuma günü, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sosyal refaha ve bölgesel tehditlerle mücadele için savunmaya yönelik harcamaları artırarak gelecek mali yıl için rekor bir bütçeyi onayladı. Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, savunma harcamaları için rekor seviyede 8.7 trilyon yen ( yaklaşık 55.4 milyar dolar) ayrılan 2025 mali yılı için sunulan bütçe tasarısı hükümet tarafından onaylandı.Haber ajansı, 1 Nisan 2025'te başlayacak olan mali yıl için toplam bütçenin 115.54 trilyon yen ( yaklaşık 732.23 milyar dolar) olduğunu ve bunun yüzde 10'undan fazlasının veya 8.7 trilyon yenin savunmaya harcanmasının beklendiğini söyledi ve taslak bütçenin daha sonra Japonya parlamentosunun Ocak oturumunda inceleneceğini ekledi.Savunma bütçesinin, askeri yeteneklerini geliştirmek için uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine harcanacağı bildirildi. Planın ayrıca saldırı ve insansız hava aracı yeteneklerini artırmayı öngördüğü belirtildi.Eğitim için ayrılacak olan bütçe 5.55 trilyon yen (yaklaşık 35.17 milyar dolar) olarak belirlenirken, sosyal güvenlik harcamaları bütçe 38.28 trilyon yen (yaklaşık 4242.6 milyar dolar) olarak açıklandı.Japonya, 2027 yılına kadar toplam savunma harcamalarını 2023'ten 43 trilyon yen'e (yaklaşık 273 milyar dolar) çıkarmayı planlıyor. Bu nedenle, savunma bütçesinin her mali yılda artması öngörülüyor. Ancak, Japonya hükümeti henüz savunma finansmanının kaynağına karar vermedi. Bunun nedeni, Başbakan Shigeru Ishiba, Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi içinde bile pek çok muhalifi olan bir girişim olan kurum vergisinin artırılmasını savunması.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dunyada-bir-ilk-cin-yeni-nesil-amfibi-hucum-gemisini-denize-indirdi-1092085902.html

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asya & pasifik, japonya, bütçe, bütçe teklifi, savunma, shigeru ishiba