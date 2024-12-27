Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran aslında bu sürecin en büyük kazananı olarak İsrail’i değil, Türkiye’yi görüyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japonya-2025in-rekor-butce-taslagini-onayladi-1092089984.html
Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı
Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı
Sputnik Türkiye
Japonya hükümeti, geçtiğimiz günlerde sunulan rekor bütçe teklifini kabul etti. Savunma harcamaları için ayrılan 8.7 trilyon yenlik rekor bütçeyle, uzun... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T11:09+0300
2024-12-27T11:09+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
bütçe
bütçe teklifi
savunma
shigeru ishiba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abba385be0a7f6cc1a1994ed80186c6c.jpg
Japonya hükümeti Cuma günü, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sosyal refaha ve bölgesel tehditlerle mücadele için savunmaya yönelik harcamaları artırarak gelecek mali yıl için rekor bir bütçeyi onayladı. Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, savunma harcamaları için rekor seviyede 8.7 trilyon yen ( yaklaşık 55.4 milyar dolar) ayrılan 2025 mali yılı için sunulan bütçe tasarısı hükümet tarafından onaylandı.Haber ajansı, 1 Nisan 2025'te başlayacak olan mali yıl için toplam bütçenin 115.54 trilyon yen ( yaklaşık 732.23 milyar dolar) olduğunu ve bunun yüzde 10'undan fazlasının veya 8.7 trilyon yenin savunmaya harcanmasının beklendiğini söyledi ve taslak bütçenin daha sonra Japonya parlamentosunun Ocak oturumunda inceleneceğini ekledi.Savunma bütçesinin, askeri yeteneklerini geliştirmek için uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine harcanacağı bildirildi. Planın ayrıca saldırı ve insansız hava aracı yeteneklerini artırmayı öngördüğü belirtildi.Eğitim için ayrılacak olan bütçe 5.55 trilyon yen (yaklaşık 35.17 milyar dolar) olarak belirlenirken, sosyal güvenlik harcamaları bütçe 38.28 trilyon yen (yaklaşık 4242.6 milyar dolar) olarak açıklandı.Japonya, 2027 yılına kadar toplam savunma harcamalarını 2023'ten 43 trilyon yen'e (yaklaşık 273 milyar dolar) çıkarmayı planlıyor. Bu nedenle, savunma bütçesinin her mali yılda artması öngörülüyor. Ancak, Japonya hükümeti henüz savunma finansmanının kaynağına karar vermedi. Bunun nedeni, Başbakan Shigeru Ishiba, Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi içinde bile pek çok muhalifi olan bir girişim olan kurum vergisinin artırılmasını savunması.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dunyada-bir-ilk-cin-yeni-nesil-amfibi-hucum-gemisini-denize-indirdi-1092085902.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653832_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e95cc767e86040131307b987a36ebed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, japonya, bütçe, bütçe teklifi, savunma, shigeru ishiba
asya & pasifik, japonya, bütçe, bütçe teklifi, savunma, shigeru ishiba

Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı

11:09 27.12.2024
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinJaponya - Bayrağı
Japonya - Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Japonya hükümeti, geçtiğimiz günlerde sunulan rekor bütçe teklifini kabul etti. Savunma harcamaları için ayrılan 8.7 trilyon yenlik rekor bütçeyle, uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi, saldırı yeteneklerinin ve insansız hava araçlarının artırılmasının planlandığı bildirildi.
Japonya hükümeti Cuma günü, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sosyal refaha ve bölgesel tehditlerle mücadele için savunmaya yönelik harcamaları artırarak gelecek mali yıl için rekor bir bütçeyi onayladı. Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, savunma harcamaları için rekor seviyede 8.7 trilyon yen ( yaklaşık 55.4 milyar dolar) ayrılan 2025 mali yılı için sunulan bütçe tasarısı hükümet tarafından onaylandı.
Haber ajansı, 1 Nisan 2025'te başlayacak olan mali yıl için toplam bütçenin 115.54 trilyon yen ( yaklaşık 732.23 milyar dolar) olduğunu ve bunun yüzde 10'undan fazlasının veya 8.7 trilyon yenin savunmaya harcanmasının beklendiğini söyledi ve taslak bütçenin daha sonra Japonya parlamentosunun Ocak oturumunda inceleneceğini ekledi.
Savunma bütçesinin, askeri yeteneklerini geliştirmek için uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine harcanacağı bildirildi. Planın ayrıca saldırı ve insansız hava aracı yeteneklerini artırmayı öngördüğü belirtildi.
Eğitim için ayrılacak olan bütçe 5.55 trilyon yen (yaklaşık 35.17 milyar dolar) olarak belirlenirken, sosyal güvenlik harcamaları bütçe 38.28 trilyon yen (yaklaşık 4242.6 milyar dolar) olarak açıklandı.
Japonya, 2027 yılına kadar toplam savunma harcamalarını 2023'ten 43 trilyon yen'e (yaklaşık 273 milyar dolar) çıkarmayı planlıyor. Bu nedenle, savunma bütçesinin her mali yılda artması öngörülüyor. Ancak, Japonya hükümeti henüz savunma finansmanının kaynağına karar vermedi. Bunun nedeni, Başbakan Shigeru Ishiba, Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi içinde bile pek çok muhalifi olan bir girişim olan kurum vergisinin artırılmasını savunması.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
DÜNYA
Dünyada bir ilk: Çin, yeni nesil amfibi hücum gemisini denize indirdi
09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала