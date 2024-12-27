https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japonya-2025in-rekor-butce-taslagini-onayladi-1092089984.html
Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı
Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı
Sputnik Türkiye
Japonya hükümeti, geçtiğimiz günlerde sunulan rekor bütçe teklifini kabul etti. Savunma harcamaları için ayrılan 8.7 trilyon yenlik rekor bütçeyle, uzun... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T11:09+0300
2024-12-27T11:09+0300
2024-12-27T11:09+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
bütçe
bütçe teklifi
savunma
shigeru ishiba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abba385be0a7f6cc1a1994ed80186c6c.jpg
Japonya hükümeti Cuma günü, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sosyal refaha ve bölgesel tehditlerle mücadele için savunmaya yönelik harcamaları artırarak gelecek mali yıl için rekor bir bütçeyi onayladı. Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, savunma harcamaları için rekor seviyede 8.7 trilyon yen ( yaklaşık 55.4 milyar dolar) ayrılan 2025 mali yılı için sunulan bütçe tasarısı hükümet tarafından onaylandı.Haber ajansı, 1 Nisan 2025'te başlayacak olan mali yıl için toplam bütçenin 115.54 trilyon yen ( yaklaşık 732.23 milyar dolar) olduğunu ve bunun yüzde 10'undan fazlasının veya 8.7 trilyon yenin savunmaya harcanmasının beklendiğini söyledi ve taslak bütçenin daha sonra Japonya parlamentosunun Ocak oturumunda inceleneceğini ekledi.Savunma bütçesinin, askeri yeteneklerini geliştirmek için uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine harcanacağı bildirildi. Planın ayrıca saldırı ve insansız hava aracı yeteneklerini artırmayı öngördüğü belirtildi.Eğitim için ayrılacak olan bütçe 5.55 trilyon yen (yaklaşık 35.17 milyar dolar) olarak belirlenirken, sosyal güvenlik harcamaları bütçe 38.28 trilyon yen (yaklaşık 4242.6 milyar dolar) olarak açıklandı.Japonya, 2027 yılına kadar toplam savunma harcamalarını 2023'ten 43 trilyon yen'e (yaklaşık 273 milyar dolar) çıkarmayı planlıyor. Bu nedenle, savunma bütçesinin her mali yılda artması öngörülüyor. Ancak, Japonya hükümeti henüz savunma finansmanının kaynağına karar vermedi. Bunun nedeni, Başbakan Shigeru Ishiba, Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi içinde bile pek çok muhalifi olan bir girişim olan kurum vergisinin artırılmasını savunması.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dunyada-bir-ilk-cin-yeni-nesil-amfibi-hucum-gemisini-denize-indirdi-1092085902.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653832_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e95cc767e86040131307b987a36ebed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, japonya, bütçe, bütçe teklifi, savunma, shigeru ishiba
asya & pasifik, japonya, bütçe, bütçe teklifi, savunma, shigeru ishiba
Japonya, 2025'in rekor bütçe taslağını onayladı
Japonya hükümeti, geçtiğimiz günlerde sunulan rekor bütçe teklifini kabul etti. Savunma harcamaları için ayrılan 8.7 trilyon yenlik rekor bütçeyle, uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi, saldırı yeteneklerinin ve insansız hava araçlarının artırılmasının planlandığı bildirildi.
Japonya hükümeti Cuma günü, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sosyal refaha ve bölgesel tehditlerle mücadele için savunmaya yönelik harcamaları artırarak gelecek mali yıl için rekor bir bütçeyi onayladı. Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, savunma harcamaları için rekor seviyede 8.7 trilyon yen ( yaklaşık 55.4 milyar dolar) ayrılan 2025 mali yılı için sunulan bütçe tasarısı hükümet tarafından onaylandı.
Haber ajansı, 1 Nisan 2025'te başlayacak olan mali yıl için toplam bütçenin 115.54 trilyon yen ( yaklaşık 732.23 milyar dolar) olduğunu ve bunun yüzde 10'undan fazlasının veya 8.7 trilyon yenin savunmaya harcanmasının beklendiğini söyledi ve taslak bütçenin daha sonra Japonya parlamentosunun Ocak oturumunda inceleneceğini ekledi.
Savunma bütçesinin, askeri yeteneklerini geliştirmek için uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine harcanacağı bildirildi. Planın ayrıca saldırı ve insansız hava aracı yeteneklerini artırmayı öngördüğü belirtildi.
Eğitim için ayrılacak olan bütçe 5.55 trilyon yen (yaklaşık 35.17 milyar dolar) olarak belirlenirken, sosyal güvenlik harcamaları bütçe 38.28 trilyon yen (yaklaşık 4242.6 milyar dolar) olarak açıklandı.
Japonya, 2027 yılına kadar toplam savunma harcamalarını 2023'ten 43 trilyon yen'e (yaklaşık 273 milyar dolar) çıkarmayı planlıyor. Bu nedenle, savunma bütçesinin her mali yılda artması öngörülüyor. Ancak, Japonya hükümeti henüz savunma finansmanının kaynağına karar vermedi. Bunun nedeni, Başbakan Shigeru Ishiba, Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi içinde bile pek çok muhalifi olan bir girişim olan kurum vergisinin artırılmasını savunması.