https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dunyada-bir-ilk-cin-yeni-nesil-amfibi-hucum-gemisini-denize-indirdi-1092085902.html
Dünyada bir ilk: Çin, yeni nesil amfibi hücum gemisini denize indirdi
Dünyada bir ilk: Çin, yeni nesil amfibi hücum gemisini denize indirdi
Sputnik Türkiye
Çin, dünyanın ilk Tip 076 amfibi hücum gemisini denize indirdiğini duyurdu. Sichuan adlı geminin, sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve amfibi uçaklar... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T09:41+0300
2024-12-27T09:41+0300
2024-12-27T09:55+0300
dünya
asya & pasifik
çin
şanghay
sichuan
çin merkez televizyonu (cctv)
çin halk kurtuluş ordusu (pla)
amfibi uçak
amfibi savaş gemisi
tip 076 amfibi hücum gemisi
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Çin Merkez Televizyonu'nun bildirdiğine göre Çin, Cuma günü Sichuan adlı ilk Tip 076 amfibi hücum gemisini denize indirdi. Yerel medyanın yaptığı habere göre adını güneybatı Çin eyaletinden alan geminin Şanghay'dan yelken açtığını ve 51 numaralı gövdeye sahip olduğunu söyledi.Ajans, Sichuan'ın sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve amfibi uçaklar taşıyabilen, 40 bin tonun üzerinde deplasmana sahip yeni nesil bir gemi olduğunu ekledi.Uzmanlar Sichuan'ın elektromanyetik mancınık ve durdurma teknolojisiyle donatılmış, uçak gemisine benzer helikopterlere ek olarak insanlı ve insansız savaş uçakları fırlatmasına olanak tanıyan, türünün dünyadaki ilk örneği olan büyük bir gemi türü olduğunu duyurdu. Elektromanyetik fırlatma teknolojisi, daha yüksek fırlatma verimliliği ve daha hızlı fırlatma hızına yol açıyor, bu nedenle Tip 076'nın hava üstünlüğü ve kara saldırı görevlerinde olağanüstü yeteneklerinin olduğu belirtildi.Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması'nın yeni nesil amfibi hücum gemisi olan Sichuan, yerel medyanın bildirdiğine göre, PLA Donanmasının dönüşümünü ve gelişimini teşvik etmek ve uzak denizlerdeki muharebe kabiliyetini artırmak için önemli bir ekipman olarak tanımlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/cinin-6-nesil-savas-ucagi-ilk-kez-havalandi-uzayda-gorev-yapabilecek-1092068438.html
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asya & pasifik, çin, şanghay, sichuan, çin merkez televizyonu (cctv), çin halk kurtuluş ordusu (pla), amfibi uçak, amfibi savaş gemisi, tip 076 amfibi hücum gemisi
asya & pasifik, çin, şanghay, sichuan, çin merkez televizyonu (cctv), çin halk kurtuluş ordusu (pla), amfibi uçak, amfibi savaş gemisi, tip 076 amfibi hücum gemisi
Dünyada bir ilk: Çin, yeni nesil amfibi hücum gemisini denize indirdi
09:41 27.12.2024 (güncellendi: 09:55 27.12.2024)
Çin, dünyanın ilk Tip 076 amfibi hücum gemisini denize indirdiğini duyurdu. Sichuan adlı geminin, sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve amfibi uçaklar taşıyabilen 40 bin tonun üzerinde deplasmana sahip yeni nesil bir gemi olduğu belirtildi.
Çin Merkez Televizyonu'nun bildirdiğine göre Çin, Cuma günü Sichuan adlı ilk Tip 076 amfibi hücum gemisini denize indirdi. Yerel medyanın yaptığı habere göre adını güneybatı Çin eyaletinden alan geminin Şanghay'dan yelken açtığını ve 51 numaralı gövdeye sahip olduğunu söyledi.
Ajans, Sichuan'ın sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve amfibi uçaklar taşıyabilen, 40 bin tonun üzerinde deplasmana sahip yeni nesil bir gemi olduğunu ekledi.
Uzmanlar Sichuan'ın elektromanyetik mancınık ve durdurma teknolojisiyle donatılmış, uçak gemisine benzer helikopterlere ek olarak insanlı ve insansız savaş uçakları fırlatmasına olanak tanıyan, türünün dünyadaki ilk örneği olan büyük bir gemi türü olduğunu duyurdu. Elektromanyetik fırlatma teknolojisi, daha yüksek fırlatma verimliliği ve daha hızlı fırlatma hızına yol açıyor, bu nedenle Tip 076'nın hava üstünlüğü ve kara saldırı görevlerinde olağanüstü yeteneklerinin olduğu belirtildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması'nın yeni nesil amfibi hücum gemisi olan Sichuan, yerel medyanın bildirdiğine göre, PLA Donanmasının dönüşümünü ve gelişimini teşvik etmek ve uzak denizlerdeki muharebe kabiliyetini artırmak için önemli bir ekipman olarak tanımlıyor.
Amfibi Hücum Gemisi nedir?
Amfibi hücum gemisi, deniz kuvvetlerinin kara harekâtlarına destek sağlamak amacıyla tasarlanmış büyük, çok işlevli askeri gemilerdir. Bu gemiler, askerleri, zırhlı araçları, helikopterleri, iniş botlarını ve diğer askeri teçhizatları denizden karaya taşımak için kullanılır.
Amfibi hücum gemileri, hem deniz hem de kara operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapabilen, çok yönlü gemilerdir.