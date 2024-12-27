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İstanbul’daki barajların doluluk oranları açıklandı: En yüksek ve düşük doluluk oranı hangi barajda?
İstanbul’daki barajların doluluk oranları açıklandı: En yüksek ve düşük doluluk oranı hangi barajda?
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Peki... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:54+0300
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Su seviyesi yükselmeye devam ederken, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların bu artışı sürdüreceği öngörülüyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son durum ne? Megakentte barajlar yüzde kaç dolu?27 Aralık 2024 Baraj doluluk oranları ne oldu?İstanbul’un 27 Aralık 2024 güncel baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İSKİ’nin paylaştığı baraj doluluk oranları verilerine göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 35.2 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise yüzde 31.83 olarak ölçülmüştü.İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?En yüksek ve en düşük doluluk oranı hangi barajda?Sazlıdere Barajı yüzde 86.53 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunurken Alibeyköy Barajı yüzde 19.21 ile en düşük seviyede yer alıyor. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının artması bekleniyor.
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İstanbul’daki barajların doluluk oranları açıklandı: En yüksek ve düşük doluluk oranı hangi barajda?

15:54 27.12.2024
© AA / Kerem Alp Eren KayaSağanağın en olumlu etkilediği baraj Alibey oldu. 5 gün önce yüzde 16,06 doluluk oranına sahip Alibey Barajı yağışlarda 3 milyon metreküp su aldı. Barajın doluluk oranı yüzde 8,82 artarak 24,88'e çıktı.
Sağanağın en olumlu etkilediği baraj Alibey oldu. 5 gün önce yüzde 16,06 doluluk oranına sahip Alibey Barajı yağışlarda 3 milyon metreküp su aldı. Barajın doluluk oranı yüzde 8,82 artarak 24,88'e çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA / Kerem Alp Eren Kaya
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Peki İstanbul’da barajların son durumu ne? Yüzde kaç dolu? İşte İstanbul’un 27 Aralık 2024 güncel baraj doluluk oranları...
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Su seviyesi yükselmeye devam ederken, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların bu artışı sürdüreceği öngörülüyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son durum ne? Megakentte barajlar yüzde kaç dolu?

27 Aralık 2024 Baraj doluluk oranları ne oldu?

İstanbul’un 27 Aralık 2024 güncel baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İSKİ’nin paylaştığı baraj doluluk oranları verilerine göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 35.2 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise yüzde 31.83 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?

Alibeyköy: Yüzde 19.21
Büyükçekmece: Yüzde 31.95
Darlık: Yüzde 32.17
Elmalı: Yüzde 77.92
Istrancalar: Yüzde 47.26
Kazandere: Yüzde 48.49
Ömerli: Yüzde 38.37
Pabuçdere: Yüzde 33.88
Sazlıdere: Yüzde 86.53
Terkos: Yüzde 34.23

En yüksek ve en düşük doluluk oranı hangi barajda?

Sazlıdere Barajı yüzde 86.53 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunurken Alibeyköy Barajı yüzde 19.21 ile en düşük seviyede yer alıyor. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının artması bekleniyor.
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