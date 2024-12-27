https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oranlari-aciklandi-en-yuksek-ve-dusuk-doluluk-orani-hangi-barajda-1092104096.html
İstanbul’daki barajların doluluk oranları açıklandı: En yüksek ve düşük doluluk oranı hangi barajda?
İstanbul’daki barajların doluluk oranları açıklandı: En yüksek ve düşük doluluk oranı hangi barajda?
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Peki... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:54+0300
2024-12-27T15:54+0300
2024-12-27T15:54+0300
türkiye
iski
alibeyköy barajı
istanbul
baraj doluluk
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Su seviyesi yükselmeye devam ederken, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların bu artışı sürdüreceği öngörülüyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son durum ne? Megakentte barajlar yüzde kaç dolu?27 Aralık 2024 Baraj doluluk oranları ne oldu?İstanbul’un 27 Aralık 2024 güncel baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İSKİ’nin paylaştığı baraj doluluk oranları verilerine göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 35.2 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise yüzde 31.83 olarak ölçülmüştü.İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?En yüksek ve en düşük doluluk oranı hangi barajda?Sazlıdere Barajı yüzde 86.53 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunurken Alibeyköy Barajı yüzde 19.21 ile en düşük seviyede yer alıyor. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının artması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbulda-kar-antalyada-sel-izmirde-firtina-alarmi-meteorolojiden-uyari-geldi-kuvvetli-yagis-1092036054.html
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İstanbul’daki barajların doluluk oranları açıklandı: En yüksek ve düşük doluluk oranı hangi barajda?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Peki İstanbul’da barajların son durumu ne? Yüzde kaç dolu? İşte İstanbul’un 27 Aralık 2024 güncel baraj doluluk oranları...
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Su seviyesi yükselmeye devam ederken, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların bu artışı sürdüreceği öngörülüyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son durum ne? Megakentte barajlar yüzde kaç dolu?
27 Aralık 2024 Baraj doluluk oranları ne oldu?
İstanbul’un 27 Aralık 2024 güncel baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İSKİ’nin paylaştığı baraj doluluk oranları verilerine göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 35.2 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise yüzde 31.83 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?
Büyükçekmece:
Yüzde 31.95
En yüksek ve en düşük doluluk oranı hangi barajda?
Sazlıdere Barajı yüzde 86.53 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunurken Alibeyköy Barajı yüzde 19.21 ile en düşük seviyede yer alıyor. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının artması bekleniyor.