https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbulda-kar-antalyada-sel-izmirde-firtina-alarmi-meteorolojiden-uyari-geldi-kuvvetli-yagis-1092036054.html
İstanbul'da kar, Antalya’da sel, İzmir’de fırtına alarmı: Meteoroloji’den uyarı geldi, kuvvetli yağış hayatı felç edecek
İstanbul'da kar, Antalya’da sel, İzmir’de fırtına alarmı: Meteoroloji’den uyarı geldi, kuvvetli yağış hayatı felç edecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın batısında fırtına... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T07:09+0300
2024-12-26T07:09+0300
2024-12-26T07:09+0300
türkiye
cnn
meteoroloji
kırklareli
antalya
orhan şen
doğu anadolu
sarı kod
sarı alarm
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Batı Akdeniz ve Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak görülebileceği belirtilirken, Marmara'nın batısında fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yağmur etkili olacak.Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına alarmıMeteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, özellikle Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlü fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne bölgelerinde 50-80 km/s hızında rüzgar etkili olabilir. Çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.5 şehre sarı kodlu uyarıCuma günü kar kapıdaCNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Cuma günü kar yağışının Trakya, Kütahya, Balıkesir ve Doğu Anadolu'da etkili olacağını açıkladı. İstanbul için ise kar yağışı beklenmezken, hafta sonu sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Pazartesi günü ise Bolu ve Ankara'da kar görülebilir.Doğu Anadolu ve Karadeniz'de buzlanma ve çığ riskiDoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Ayrıca, yurdun doğusunda buzlanma ve don olaylarının ulaşımı zorlaştırabileceği bildirildi. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ancak Cuma gününden itibaren özellikle batı kesimlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.Kuvvetli yağışlar ve risklerYağışların özellikle Antalya, Doğu Akdeniz ve Kırklareli'nde kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riski bulunduğu bildirildi. Akdeniz’in yüksek kesimlerinde ve Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Uyarılar ve alınması gereken tedbirlerMarmara’da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Kırklareli ve Edirne'de sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-70 km hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi: Sağanak ve fırtına etkili olacakEge Bölgesi'nde Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Akdeniz’de kuvvetli yağış ve karla karışık yağmurAkdeniz Bölgesi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Toroslar ve Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.İç Anadolu Bölgesi: Yağmur ve bulutlu havaİç Anadolu Bölgesi'nin doğusu yağmurlu, diğer kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sivas ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olabilir.Batı Karadeniz: Sağanak yağış etkili olacakBatı Karadeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bolu ve çevresinde aralıklı sağanak yağmur etkili olacak.Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da yağışlarGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Malatya ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.Denizlerde hava: Fırtına uyarısıKuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına etkili olacak.
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İstanbul'da kar, Antalya’da sel, İzmir’de fırtına alarmı: Meteoroloji’den uyarı geldi, kuvvetli yağış hayatı felç edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın batısında fırtına etkili olacak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak görülecek. Cuma günü sıcaklık düşüşüyle kar yağışı kapıda. İşte il il hava durumu detayları!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Batı Akdeniz ve Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak görülebileceği belirtilirken, Marmara'nın batısında fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yağmur etkili olacak.
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına alarmı
Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, özellikle Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlü fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne bölgelerinde 50-80 km/s hızında rüzgar etkili olabilir. Çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Cuma günü kar yağışının Trakya, Kütahya, Balıkesir ve Doğu Anadolu'da etkili olacağını açıkladı. İstanbul için ise kar yağışı beklenmezken, hafta sonu sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Pazartesi günü ise Bolu ve Ankara'da kar görülebilir.
Doğu Anadolu ve Karadeniz'de buzlanma ve çığ riski
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Ayrıca, yurdun doğusunda buzlanma ve don olaylarının ulaşımı zorlaştırabileceği bildirildi. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ancak Cuma gününden itibaren özellikle batı kesimlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışlar ve riskler
Yağışların özellikle Antalya, Doğu Akdeniz ve Kırklareli'nde kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riski bulunduğu bildirildi. Akdeniz’in yüksek kesimlerinde ve Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Uyarılar ve alınması gereken tedbirler
Kuvvetli Rüzgar:
Marmara ve Kuzey Ege'de çatı uçması ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbir alınmalı.
Sel ve Su Baskını:
Antalya ve Doğu Akdeniz'deki vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmalı.
Çığ Riski:
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli arazilerinde çığ tehlikesine karşı önlem alınmalı.
Marmara’da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Kırklareli ve Edirne'de sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-70 km hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Çanakkale
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 9°C
Edirne
: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur, 6°C
İstanbul
: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 12°C
Kırklareli
: Kuvvetli yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 7°C
Ege Bölgesi: Sağanak ve fırtına etkili olacak
Ege Bölgesi'nde Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar
: Çok bulutlu, 8°C
Denizli
: Çok bulutlu, 14°C
Muğla
: Sağanak yağışlı, 12°C
Akdeniz’de kuvvetli yağış ve karla karışık yağmur
Akdeniz Bölgesi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Toroslar ve Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Adana
: Kuvvetli sağanak yağış, kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak, 14°C
Antalya
: Kuvvetli sağanak yağışlı, 14°C
Hatay
: Sağanak yağışlı, 13°C
Mersin
: Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 15°C
İç Anadolu Bölgesi: Yağmur ve bulutlu hava
İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu yağmurlu, diğer kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sivas ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olabilir.
Ankara
: Çok bulutlu, 11°C
Eskişehir
: Çok bulutlu, 10°C
Sivas
: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur, 9°C
Batı Karadeniz: Sağanak yağış etkili olacak
Batı Karadeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bolu ve çevresinde aralıklı sağanak yağmur etkili olacak.
Bolu
: Sağanak yağışlı, 14°C
Düzce
: Sağanak yağışlı, 15°C
Sinop
: Sağanak yağışlı, 16°C
Zonguldak
: Sağanak yağışlı, 15°C
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da yağışlar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Malatya ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu, gece kar yağışlı, 5°C
Kars
: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C
Malatya
: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, 9°C
Van
: Parçalı ve çok bulutlu, 7°C
Diyarbakır
: Sağanak yağışlı, 10°C
Gaziantep
: Sağanak yağışlı, 7°C
Siirt
: Sağanak yağışlı, 14°C
Şanlıurfa
: Sağanak yağışlı, 12°C
Denizlerde hava: Fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına etkili olacak.
Karadeniz:
Batıda kuvvetli rüzgar, dalga yüksekliği 4 metreye kadar çıkabilir.
Marmara:
Sağanak yağış ve kuzeydoğu yönlü fırtına, dalga yüksekliği 3 metre.
Ege:
Kuvvetli yağmur ve kuzeyde fırtına, dalga yüksekliği 5 metre.
Akdeniz:
Kuvvetli sağanak ve güney yönlü fırtına, dalga yüksekliği 4 metre.