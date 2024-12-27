https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-90i-buldu-1092113363.html
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da mesainin son gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T18:46+0300
2024-12-27T18:46+0300
2024-12-27T18:57+0300
türkiye
istanbul
trafik
yoğunluk
yağış
şiddetli yağış
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İstanbul'da haftanın son mesai gününde iş çıkışı saatleri ile beraber trafik felç oldu. Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.İstanbul'da, haftanın son mesai çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı. Akşam saatlerinde itibaren şehrin her iki yakasında, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde yoğun trafik oluştu. Yağışın da etkisiyle yoğunlaşan trafikte sürücüler, ilerlemekte zorluk çekerken bazı noktalarda ise durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde her iki yakada yüzde 90'a kadar çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/bakirkoydeki-kazalarla-gundeme-gelen-sabikali-alt-gecitte-yolun-kotu-dusurulecek-1091982476.html
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istanbul, trafik, yoğunluk, yağış, şiddetli yağış
istanbul, trafik, yoğunluk, yağış, şiddetli yağış
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu
18:46 27.12.2024 (güncellendi: 18:57 27.12.2024)
İstanbul'da mesainin son gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu.
İstanbul'da haftanın son mesai gününde iş çıkışı saatleri ile beraber trafik felç oldu. Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'da, haftanın son mesai çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı. Akşam saatlerinde itibaren şehrin her iki yakasında, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde yoğun trafik oluştu. Yağışın da etkisiyle yoğunlaşan trafikte sürücüler, ilerlemekte zorluk çekerken bazı noktalarda ise durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde her iki yakada yüzde 90'a kadar çıktı.