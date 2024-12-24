Bakırköy'deki kazalarla gündeme gelen 'sabıkalı alt geçitte' yolun kotu düşürülecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurt dışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Takipteki borçlar yüzde 135 arttı
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Norveç’e özel gemi tasarımı
14:05
54 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da alarm zilleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hakan Fidan’ın gerçekleştirdiği ziyaretin zamanlaması dikkat çekici’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
18:32
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Osmanlı Devleti'nin İlk ve Son Anayasası: Kanuni Esasi
18:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyaretinde yaşananlar
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri satıldı Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:09
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/bakirkoydeki-kazalarla-gundeme-gelen-sabikali-alt-gecitte-yolun-kotu-dusurulecek-1091982476.html
Bakırköy'deki kazalarla gündeme gelen 'sabıkalı alt geçitte' yolun kotu düşürülecek
Bakırköy'deki kazalarla gündeme gelen 'sabıkalı alt geçitte' yolun kotu düşürülecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy'de yüksek araçların uyarıları dikkate almaması nedeniyle sürekli kaza meydana gelen alt geçitti yolun kotu düşürülecek. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T16:39+0300
2024-12-24T16:40+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
florya
bakırköy
alt geçit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091982173_0:255:3186:2047_1920x0_80_0_0_d6b1e0067731e66a2acfe649758670ef.jpg
Bakırköy'deki sahil yolunda uyarılara rağmen yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte kazaların önüne geçebilmek için yolun kotunun düşürülmesine karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, uyarı levhalarına rağmen kazaların önüne geçilemediği için bu çalışmanın yapılacağı dile getirildi. Çalışmalar ise 45 gün sürecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, yüksek tonajlı araçların sık sık kazaya sebebiyet verdiği Bakırköy Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki alt geçitte yeni çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Daha önce gabarisi yüksek araçlar için konulan yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelaları dikkatsiz sürücüler sebebiyle yetersiz kalınca yolun kotunun düşürülmesine karar verildi. Bu yöntemle araç yüksekliğine dikkat etmeyen dingilli araç sürücülerinin, alt geçit tavanına çarpması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.Çalışma 45 gün sürecekÇalışmalar kapsamında ilk etapta bugün Yeşilköy İstasyon Caddesi'nin sahil yolu katılımında yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldığı aktarılan açıklamada, 2 Ocak 2025 itibarıyla Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları için Yenikapı yönünde iki şeridin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.Açıklamada, çalışmaların devamında okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2025'te Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme çalışmaları yapılacağı, bu süreçte sahil yolu Florya yönünde 3 şeridin tamamen trafiğe kapatılacağı aktarılarak, trafik akışının Yenikapı yönünden sabah ve akşam trafik yoğunluğuna göre "2 gidiş-1 geliş" şeklinde sağlanacağı, Florya yönünde kot düşürme çalışmalarının 45 gün sürmesinin planlandığı bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakirkoyde-kamyon-gecmesi-yasak-olan-kopruye-sikisti-1091929472.html
türkiye
florya
bakırköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091982173_423:0:3152:2047_1920x0_80_0_0_695a6538927bc6b6567f2f61b32e9a68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), florya, bakırköy, alt geçit
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), florya, bakırköy, alt geçit

Bakırköy'deki kazalarla gündeme gelen 'sabıkalı alt geçitte' yolun kotu düşürülecek

16:39 24.12.2024 (güncellendi: 16:40 24.12.2024)
© Esra Bilginbakırköy
bakırköy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Esra Bilgin
Abone ol
İstanbul Bakırköy'de yüksek araçların uyarıları dikkate almaması nedeniyle sürekli kaza meydana gelen alt geçitti yolun kotu düşürülecek.
Bakırköy'deki sahil yolunda uyarılara rağmen yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte kazaların önüne geçebilmek için yolun kotunun düşürülmesine karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, uyarı levhalarına rağmen kazaların önüne geçilemediği için bu çalışmanın yapılacağı dile getirildi. Çalışmalar ise 45 gün sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, yüksek tonajlı araçların sık sık kazaya sebebiyet verdiği Bakırköy Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki alt geçitte yeni çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Daha önce gabarisi yüksek araçlar için konulan yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelaları dikkatsiz sürücüler sebebiyle yetersiz kalınca yolun kotunun düşürülmesine karar verildi. Bu yöntemle araç yüksekliğine dikkat etmeyen dingilli araç sürücülerinin, alt geçit tavanına çarpması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.
bakırköy
bakırköy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
bakırköy

Çalışma 45 gün sürecek

Çalışmalar kapsamında ilk etapta bugün Yeşilköy İstasyon Caddesi'nin sahil yolu katılımında yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldığı aktarılan açıklamada, 2 Ocak 2025 itibarıyla Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları için Yenikapı yönünde iki şeridin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
Açıklamada, çalışmaların devamında okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2025'te Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme çalışmaları yapılacağı, bu süreçte sahil yolu Florya yönünde 3 şeridin tamamen trafiğe kapatılacağı aktarılarak, trafik akışının Yenikapı yönünden sabah ve akşam trafik yoğunluğuna göre "2 gidiş-1 geliş" şeklinde sağlanacağı, Florya yönünde kot düşürme çalışmalarının 45 gün sürmesinin planlandığı bilgisi verildi.
bakırköy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
Bakırköy'de kamyon 'geçmesi yasak olan' köprüye sıkıştı
Dün, 15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала