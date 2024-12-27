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İstanbul'a yeni proje: İki havalimanı birbirine hızlı trenle bağlanıyor
İstanbul'a yeni proje: İki havalimanı birbirine hızlı trenle bağlanıyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı tren ile birbirine bağlanacağını aktardı. Uraloğlu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Havalimanı Avrupa yakasında bulunuyorken Sabiha Gökçen Anadolu yakasında yer alıyor. İki farklı kıtada bulunan havalimanlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birleştirileceğini duyurdu.Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı trenle birbirine bağlanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.İhale 2025'teUraloğlu dev projeye ilişkin "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var. Hattın finansmanı için Dünya Bankası'yla konuşuyoruz, finanse edecekler. 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
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abdulkadir uraloğlu, sabiha gökçen, istanbul havalimanı
abdulkadir uraloğlu, sabiha gökçen, istanbul havalimanı

İstanbul'a yeni proje: İki havalimanı birbirine hızlı trenle bağlanıyor

11:05 27.12.2024 (güncellendi: 11:06 27.12.2024)
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW228682Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW228682
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı tren ile birbirine bağlanacağını aktardı. Uraloğlu açıklamasında, 2025 yılında projenin ihalesinin verileceğini aktardı.
İstanbul Havalimanı Avrupa yakasında bulunuyorken Sabiha Gökçen Anadolu yakasında yer alıyor. İki farklı kıtada bulunan havalimanlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birleştirileceğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı trenle birbirine bağlanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

İhale 2025'te

Uraloğlu dev projeye ilişkin "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var. Hattın finansmanı için Dünya Bankası'yla konuşuyoruz, finanse edecekler. 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
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