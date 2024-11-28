https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbula-9-yeni-metro-ve-tramvay-hatti-ne-zaman-acilacak-1090914172.html
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı: İBB bütçesine girdi
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı: İBB bütçesine girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor. Ekrem İmamoğlu, aralarında Hacıosman-Sarıyer metrosunun da olacağı toplam 76 kilometrelik 9 yeni hattı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T09:31+0300
2024-11-28T09:31+0300
2024-11-28T09:32+0300
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metro
üsküdar
bostancı
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl bütçesi 564 milyar lira olarak kabul edildi.Saraçhane'deki toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 yeni metro hattının projesini duyurdu.İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattıİşte toplam uzunluğu 76,4 km olacak 9 yeni metro ve tramvay hattı;1- Ümraniye-Üsküdar-Beykoz metro hattı2- Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer metro hattı3- İTÜ-Maslak-Kâğıthane metro hattı4- Üsküdar-Kadıköy metro hattı5- Ayvansaray-Fenertepe metro hattı6- Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası7- Bostancı-Kayışdağı Tramvay Hattı8- Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı9- Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattıHIZRAY ne durumda?Projelerin ön fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının ise devam ettiğini açıklayan İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasını 55 dakikaya düşürecek HIZRAY'ın proje çalışmalarının tamamladığını da söyledi.Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayında son durumÜsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayının son durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ÇED onayları aldığımız projemizde, 2025’de ihaleye çıkmayı ve 2028 yılı sonunda açmayı planlıyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-iraktan-turkiyeye-oradan-da-avrupaya-kalkinma-yolu-koridoru-1088356756.html
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istanbul, metro, üsküdar, bostancı, ekrem imamoğlu
istanbul, metro, üsküdar, bostancı, ekrem imamoğlu
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı: İBB bütçesine girdi
09:31 28.11.2024 (güncellendi: 09:32 28.11.2024)
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor. Ekrem İmamoğlu, aralarında Hacıosman-Sarıyer metrosunun da olacağı toplam 76 kilometrelik 9 yeni hattı belediye bütçe sunumunda açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl bütçesi 564 milyar lira olarak kabul edildi.
Saraçhane'deki toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 yeni metro hattının projesini duyurdu.
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı
İşte toplam uzunluğu 76,4 km olacak 9 yeni metro ve tramvay hattı;
1- Ümraniye-Üsküdar-Beykoz metro hattı
2- Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer metro hattı
3- İTÜ-Maslak-Kâğıthane metro hattı
4- Üsküdar-Kadıköy metro hattı
5- Ayvansaray-Fenertepe metro hattı
6- Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası
7- Bostancı-Kayışdağı Tramvay Hattı
8- Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı
9- Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattı
Projelerin ön fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının ise devam ettiğini açıklayan İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasını 55 dakikaya düşürecek HIZRAY'ın proje çalışmalarının tamamladığını da söyledi.
Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayında son durum
Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayının son durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ÇED onayları aldığımız projemizde, 2025’de ihaleye çıkmayı ve 2028 yılı sonunda açmayı planlıyoruz." dedi.