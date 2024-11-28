İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı: İBB bütçesine girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adalet Bakanlığı, ‘İmralı görüşmesine izin verildi' iddiasına yanıt verdii
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbula-9-yeni-metro-ve-tramvay-hatti-ne-zaman-acilacak-1090914172.html
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı: İBB bütçesine girdi
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı: İBB bütçesine girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor. Ekrem İmamoğlu, aralarında Hacıosman-Sarıyer metrosunun da olacağı toplam 76 kilometrelik 9 yeni hattı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T09:31+0300
2024-11-28T09:32+0300
türkiye
istanbul
metro
üsküdar
bostancı
ekrem imamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104216/11/1042161198_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_1d2be64541f5700233af88d3a86ca483.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl bütçesi 564 milyar lira olarak kabul edildi.Saraçhane'deki toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 yeni metro hattının projesini duyurdu.İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattıİşte toplam uzunluğu 76,4 km olacak 9 yeni metro ve tramvay hattı;1- Ümraniye-Üsküdar-Beykoz metro hattı2- Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer metro hattı3- İTÜ-Maslak-Kâğıthane metro hattı4- Üsküdar-Kadıköy metro hattı5- Ayvansaray-Fenertepe metro hattı6- Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası7- Bostancı-Kayışdağı Tramvay Hattı8- Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı9- Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattıHIZRAY ne durumda?Projelerin ön fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının ise devam ettiğini açıklayan İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasını 55 dakikaya düşürecek HIZRAY'ın proje çalışmalarının tamamladığını da söyledi.Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayında son durumÜsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayının son durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ÇED onayları aldığımız projemizde, 2025’de ihaleye çıkmayı ve 2028 yılı sonunda açmayı planlıyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-iraktan-turkiyeye-oradan-da-avrupaya-kalkinma-yolu-koridoru-1088356756.html
türkiye
istanbul
üsküdar
bostancı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104216/11/1042161198_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ab31250ee85168fc691212d7e39a766a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, metro, üsküdar, bostancı, ekrem imamoğlu
istanbul, metro, üsküdar, bostancı, ekrem imamoğlu

İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı: İBB bütçesine girdi

09:31 28.11.2024 (güncellendi: 09:32 28.11.2024)
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
Abone ol
İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor. Ekrem İmamoğlu, aralarında Hacıosman-Sarıyer metrosunun da olacağı toplam 76 kilometrelik 9 yeni hattı belediye bütçe sunumunda açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl bütçesi 564 milyar lira olarak kabul edildi.

Saraçhane'deki toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 yeni metro hattının projesini duyurdu.

İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı

İşte toplam uzunluğu 76,4 km olacak 9 yeni metro ve tramvay hattı;

1- Ümraniye-Üsküdar-Beykoz metro hattı

2- Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer metro hattı

3- İTÜ-Maslak-Kâğıthane metro hattı
4- Üsküdar-Kadıköy metro hattı

5- Ayvansaray-Fenertepe metro hattı

6- Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası
7- Bostancı-Kayışdağı Tramvay Hattı

8- Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı

9- Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattı

HIZRAY ne durumda?

Projelerin ön fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının ise devam ettiğini açıklayan İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasını 55 dakikaya düşürecek HIZRAY'ın proje çalışmalarının tamamladığını da söyledi.

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayında son durum

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayının son durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ÇED onayları aldığımız projemizde, 2025’de ihaleye çıkmayı ve 2028 yılı sonunda açmayı planlıyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
TÜRKİYE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Irak'tan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya 'Kalkınma Yolu Koridoru' için çalışıyoruz
23 Eylül, 23:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала