İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran aslında bu sürecin en büyük kazananı olarak İsrail’i değil, Türkiye’yi görüyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş’in babasının adalet arayışı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbul-havalimaninda-bulunan-yavru-gorilin-supheli-kacakcisina-taylandda-baskin-duzenlendi-1092095204.html
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi
Sputnik Türkiye
Tayland polisi, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusunun şüpheli kaçakçısına baskın düzenledi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T12:40+0300
2024-12-27T12:40+0300
dünya
asya & pasifik
tayland
istanbul havalimanı
nijerya
kaçak
nesli tükenmekte olan hayvanlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091872453_0:362:1536:1226_1920x0_80_0_0_91edf5d25c3656194927321cef1888a3.jpg
İstanbul Havalimanı'nda Bangkok'a gönderilmek üzere Nijerya'dan yola çıkarılan yavru goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi şüpheli kaçakçıya baskın düzenledi. Kaçakçılık şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenlendi. Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri tarafından yapılan açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söylendi. Çiftliğin hayvan ticareti yapmak için gerekli lisanslara sahip olduğu belirtildi ancak çiftlikte bulunan hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafeste nesli tükenmekte olan goril yavrusu bulunduğunu açıklamıştı. Nesli tehlikede olan goril türlerinin kaçakçılık piyasasındaki değerinin milyonları buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanlik-yeni-halini-paylasti-istanbul-havalimaninda-yakalanan-goril-yavrusunun-durumu-iyi-1091894741.html
tayland
istanbul havalimanı
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091872453_0:206:1536:1358_1920x0_80_0_0_9db1708bae942066287355b710785f7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, tayland, istanbul havalimanı, nijerya, kaçak, nesli tükenmekte olan hayvanlar
asya & pasifik, tayland, istanbul havalimanı, nijerya, kaçak, nesli tükenmekte olan hayvanlar

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi

12:40 27.12.2024
© AA / Ticaret BakanlığıGoril
Goril - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA / Ticaret Bakanlığı
Abone ol
Tayland polisi, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusunun şüpheli kaçakçısına baskın düzenledi.
İstanbul Havalimanı'nda Bangkok'a gönderilmek üzere Nijerya'dan yola çıkarılan yavru goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi şüpheli kaçakçıya baskın düzenledi. Kaçakçılık şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenlendi.
Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri tarafından yapılan açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söylendi. Çiftliğin hayvan ticareti yapmak için gerekli lisanslara sahip olduğu belirtildi ancak çiftlikte bulunan hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafeste nesli tükenmekte olan goril yavrusu bulunduğunu açıklamıştı. Nesli tehlikede olan goril türlerinin kaçakçılık piyasasındaki değerinin milyonları buluyor.
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
YAŞAM
Bakanlık yeni halini paylaştı: İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun durumu iyi
23 Aralık, 11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала