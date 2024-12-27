https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbul-havalimaninda-bulunan-yavru-gorilin-supheli-kacakcisina-taylandda-baskin-duzenlendi-1092095204.html

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi

Sputnik Türkiye

Tayland polisi, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusunun şüpheli kaçakçısına baskın düzenledi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T12:40+0300

2024-12-27T12:40+0300

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asya & pasifik

tayland

istanbul havalimanı

nijerya

kaçak

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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İstanbul Havalimanı'nda Bangkok'a gönderilmek üzere Nijerya'dan yola çıkarılan yavru goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi şüpheli kaçakçıya baskın düzenledi. Kaçakçılık şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenlendi. Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri tarafından yapılan açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söylendi. Çiftliğin hayvan ticareti yapmak için gerekli lisanslara sahip olduğu belirtildi ancak çiftlikte bulunan hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafeste nesli tükenmekte olan goril yavrusu bulunduğunu açıklamıştı. Nesli tehlikede olan goril türlerinin kaçakçılık piyasasındaki değerinin milyonları buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanlik-yeni-halini-paylasti-istanbul-havalimaninda-yakalanan-goril-yavrusunun-durumu-iyi-1091894741.html

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asya & pasifik, tayland, istanbul havalimanı, nijerya, kaçak, nesli tükenmekte olan hayvanlar