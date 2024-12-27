https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbul-havalimaninda-bulunan-yavru-gorilin-supheli-kacakcisina-taylandda-baskin-duzenlendi-1092095204.html
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi
Sputnik Türkiye
Tayland polisi, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusunun şüpheli kaçakçısına baskın düzenledi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T12:40+0300
2024-12-27T12:40+0300
2024-12-27T12:40+0300
dünya
asya & pasifik
tayland
istanbul havalimanı
nijerya
kaçak
nesli tükenmekte olan hayvanlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091872453_0:362:1536:1226_1920x0_80_0_0_91edf5d25c3656194927321cef1888a3.jpg
İstanbul Havalimanı'nda Bangkok'a gönderilmek üzere Nijerya'dan yola çıkarılan yavru goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi şüpheli kaçakçıya baskın düzenledi. Kaçakçılık şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenlendi. Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri tarafından yapılan açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söylendi. Çiftliğin hayvan ticareti yapmak için gerekli lisanslara sahip olduğu belirtildi ancak çiftlikte bulunan hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafeste nesli tükenmekte olan goril yavrusu bulunduğunu açıklamıştı. Nesli tehlikede olan goril türlerinin kaçakçılık piyasasındaki değerinin milyonları buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanlik-yeni-halini-paylasti-istanbul-havalimaninda-yakalanan-goril-yavrusunun-durumu-iyi-1091894741.html
tayland
istanbul havalimanı
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091872453_0:206:1536:1358_1920x0_80_0_0_9db1708bae942066287355b710785f7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, tayland, istanbul havalimanı, nijerya, kaçak, nesli tükenmekte olan hayvanlar
asya & pasifik, tayland, istanbul havalimanı, nijerya, kaçak, nesli tükenmekte olan hayvanlar
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin şüpheli kaçakçısına Tayland'da baskın düzenlendi
Tayland polisi, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusunun şüpheli kaçakçısına baskın düzenledi.
İstanbul Havalimanı'nda Bangkok'a gönderilmek üzere Nijerya'dan yola çıkarılan yavru goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi şüpheli kaçakçıya baskın düzenledi. Kaçakçılık şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenlendi.
Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri tarafından yapılan açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söylendi. Çiftliğin hayvan ticareti yapmak için gerekli lisanslara sahip olduğu belirtildi ancak çiftlikte bulunan hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafeste nesli tükenmekte olan goril yavrusu bulunduğunu açıklamıştı. Nesli tehlikede olan goril türlerinin kaçakçılık piyasasındaki değerinin milyonları buluyor.