https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanlik-yeni-halini-paylasti-istanbul-havalimaninda-yakalanan-goril-yavrusunun-durumu-iyi-1091894741.html

Bakanlık yeni halini paylaştı: İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun durumu iyi

Bakanlık yeni halini paylaştı: İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun durumu iyi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T11:33+0300

2024-12-23T11:33+0300

2024-12-23T11:33+0300

yaşam

goril

tarım ve orman bakanlığı

kaçak

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu hatırlatıldı.Açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/istanbul-havalimaninda-nesli-tukenmek-uzere-olan-goril-yakalandi-1091872743.html

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goril, tarım ve orman bakanlığı, kaçak