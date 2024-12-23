https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanlik-yeni-halini-paylasti-istanbul-havalimaninda-yakalanan-goril-yavrusunun-durumu-iyi-1091894741.html
Bakanlık yeni halini paylaştı: İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun durumu iyi
Bakanlık yeni halini paylaştı: İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun durumu iyi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T11:33+0300
2024-12-23T11:33+0300
2024-12-23T11:33+0300
yaşam
goril
tarım ve orman bakanlığı
kaçak
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu hatırlatıldı.Açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/istanbul-havalimaninda-nesli-tukenmek-uzere-olan-goril-yakalandi-1091872743.html
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goril, tarım ve orman bakanlığı, kaçak
goril, tarım ve orman bakanlığı, kaçak
Bakanlık yeni halini paylaştı: İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun durumu iyi
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.