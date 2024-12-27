https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/issiz-adam-filminin-ozel-gosteriminde-havuclu-tarcinli-kek-ve-sarma-dagitildi-1092113469.html
Issız Adam filminin özel gösteriminde 'havuçlu tarçınlı kek ve sarma' dağıtıldı
Issız Adam filminin özel gösteriminde 'havuçlu tarçınlı kek ve sarma' dağıtıldı
Sputnik Türkiye
Yönetmen Çağan Irmak'ın 2008 yılında beyaz perdede vizyona giren romantik dram filmi Issız Adam özel gösterimiyle İstanbul'da tekrar izleyiciyle buluştu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T18:47+0300
2024-12-27T18:47+0300
2024-12-27T18:47+0300
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sinema
yerli sinema
sinema filmi
istanbul
kek
film
film festivali
issız adam
cemal hünal
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2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmi İstanbul'da özel bir salonda tekrar yayınlandı.Türk romantik dram kategorisinde 2008 yılında 3.5 milyon izleyiciye ulaşan Issız Adam filmi özel gösterimle tekrar vizyona girdi. Modern yaşamın yalnızlığı ve ilişkilerdeki duygusal karmaşayı işleyen filmin gösteriminde izleyicilere havuçlu tarçınlı kek ve yaprak sarması dağıtıldı.Issız Adam filmi konusu nedir?Beyaz perdede yayınlanmasıyla tartışma konusu olan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak üstlenirken başrollerinde Melis Birkan ve Cemal Hünal yer almıştı. Hikaye, bir yemek tutkunu ve restoran sahibi olan Alper ile sahaf dükkanı işleten Ada’nın tanışmaları ve aralarındaki inişli çıkışlı aşk hikayesini konu alır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cemal-hunaldan-issiz-adam-itirafi-gulmekten-sandalyeden-dustu-1091770253.html
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ıssız adam özel gösterim, ıssız adam izle
ıssız adam özel gösterim, ıssız adam izle
Issız Adam filminin özel gösteriminde 'havuçlu tarçınlı kek ve sarma' dağıtıldı
Yönetmen Çağan Irmak'ın 2008 yılında beyaz perdede vizyona giren romantik dram filmi Issız Adam özel gösterimiyle İstanbul'da tekrar izleyiciyle buluştu. Modern yaşamın yalnızlığı ve ilişkilerdeki duygusal karmaşayı işleyen filmin gösteriminde havuçlu tarçınlı kek ve yaprak sarması dağıtıldı.
2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmi İstanbul'da özel bir salonda tekrar yayınlandı.
Türk romantik dram kategorisinde 2008 yılında 3.5 milyon izleyiciye ulaşan Issız Adam filmi özel gösterimle tekrar vizyona girdi. Modern yaşamın yalnızlığı ve ilişkilerdeki duygusal karmaşayı işleyen filmin gösteriminde izleyicilere havuçlu tarçınlı kek ve yaprak sarması dağıtıldı.
Issız Adam filmi konusu nedir?
Beyaz perdede yayınlanmasıyla tartışma konusu olan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak üstlenirken başrollerinde Melis Birkan ve Cemal Hünal yer almıştı. Hikaye, bir yemek tutkunu ve restoran sahibi olan Alper ile sahaf dükkanı işleten Ada’nın tanışmaları ve aralarındaki inişli çıkışlı aşk hikayesini konu alır.