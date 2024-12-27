https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/issiz-adam-filminin-ozel-gosteriminde-havuclu-tarcinli-kek-ve-sarma-dagitildi-1092113469.html

Issız Adam filminin özel gösteriminde 'havuçlu tarçınlı kek ve sarma' dağıtıldı

Issız Adam filminin özel gösteriminde 'havuçlu tarçınlı kek ve sarma' dağıtıldı

Sputnik Türkiye

Yönetmen Çağan Irmak'ın 2008 yılında beyaz perdede vizyona giren romantik dram filmi Issız Adam özel gösterimiyle İstanbul'da tekrar izleyiciyle buluştu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T18:47+0300

2024-12-27T18:47+0300

2024-12-27T18:47+0300

türkiye

sinema

yerli sinema

sinema filmi

istanbul

kek

film

film festivali

issız adam

cemal hünal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092112650_0:38:678:419_1920x0_80_0_0_b248dbc00f4cdf41e6556e64e1385fcf.jpg

2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmi İstanbul'da özel bir salonda tekrar yayınlandı.Türk romantik dram kategorisinde 2008 yılında 3.5 milyon izleyiciye ulaşan Issız Adam filmi özel gösterimle tekrar vizyona girdi. Modern yaşamın yalnızlığı ve ilişkilerdeki duygusal karmaşayı işleyen filmin gösteriminde izleyicilere havuçlu tarçınlı kek ve yaprak sarması dağıtıldı.Issız Adam filmi konusu nedir?Beyaz perdede yayınlanmasıyla tartışma konusu olan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak üstlenirken başrollerinde Melis Birkan ve Cemal Hünal yer almıştı. Hikaye, bir yemek tutkunu ve restoran sahibi olan Alper ile sahaf dükkanı işleten Ada’nın tanışmaları ve aralarındaki inişli çıkışlı aşk hikayesini konu alır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cemal-hunaldan-issiz-adam-itirafi-gulmekten-sandalyeden-dustu-1091770253.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ıssız adam özel gösterim, ıssız adam izle