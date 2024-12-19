https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cemal-hunaldan-issiz-adam-itirafi-gulmekten-sandalyeden-dustu-1091770253.html

Cemal Hünal'dan 'Issız Adam' itirafı: 'Gülmekten sandalyeden düştü'

Cemal Hünal'dan 'Issız Adam' itirafı: 'Gülmekten sandalyeden düştü'

Sputnik Türkiye

Dizi ve filmlerdeki unutulmaz rolleriyle tanınan Cemal Hünal bir magazin dergisinin kapağı oldu. Dergide itiraflarda bulunan ünlü oyuncu Cemal Hünal Issız Adam... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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gişe

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Issız Adam karakteriyle şöhrete kavuşan Cemal Hünal, filmde yönetmenle yaşadığı diyaloğu anlattı.Oyuncu Cemal Hünal bir magazin dergisinin aralık ayı kapağı oldu. At sevgisiyle tanınan oyuncunun dergide atlarla verdiği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Dergide itiraflarda bulunan ünlü oyuncu Cemal Hünal Issız Adam filminde yönetmen Çağan Irmak ile olan anısını anlattı.Issız Adam filminin gişesi hakkında yönetmen Çağan Irmak ile konuşmasını paylaşan Cemal Hünal ''Film inşallah 300 bin izleyiciyi geçerde yapımcının parasını öderiz diye düşüyordu. Bana ne kadar izlenir diye sordu. Ben 1.5 milyon dedim. Gülmekten sandalyesinden düştü. Galiba haklı çıktım. Film 3.5 milyon izlendi'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/13-yillik-evlilik-10-dakikada-bitti-issiz-adam-cemal-hunal-esinden-ayrildi-1088928189.html

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