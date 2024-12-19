https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cemal-hunaldan-issiz-adam-itirafi-gulmekten-sandalyeden-dustu-1091770253.html
Cemal Hünal'dan 'Issız Adam' itirafı: 'Gülmekten sandalyeden düştü'
Cemal Hünal'dan 'Issız Adam' itirafı: 'Gülmekten sandalyeden düştü'
Sputnik Türkiye
Dizi ve filmlerdeki unutulmaz rolleriyle tanınan Cemal Hünal bir magazin dergisinin kapağı oldu. Dergide itiraflarda bulunan ünlü oyuncu Cemal Hünal Issız Adam... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T21:11+0300
2024-12-19T21:11+0300
2024-12-19T21:11+0300
türkiye
issız adam
yönetmen
itiraf
itirafçı
sinema
yerli sinema
sinema filmi
sinema salonu
gişe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091770081_0:23:588:355_1920x0_80_0_0_e40f2e44b78bd8271b252d9cf7d450cb.jpg
Issız Adam karakteriyle şöhrete kavuşan Cemal Hünal, filmde yönetmenle yaşadığı diyaloğu anlattı.Oyuncu Cemal Hünal bir magazin dergisinin aralık ayı kapağı oldu. At sevgisiyle tanınan oyuncunun dergide atlarla verdiği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Dergide itiraflarda bulunan ünlü oyuncu Cemal Hünal Issız Adam filminde yönetmen Çağan Irmak ile olan anısını anlattı.Issız Adam filminin gişesi hakkında yönetmen Çağan Irmak ile konuşmasını paylaşan Cemal Hünal ''Film inşallah 300 bin izleyiciyi geçerde yapımcının parasını öderiz diye düşüyordu. Bana ne kadar izlenir diye sordu. Ben 1.5 milyon dedim. Gülmekten sandalyesinden düştü. Galiba haklı çıktım. Film 3.5 milyon izlendi'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/13-yillik-evlilik-10-dakikada-bitti-issiz-adam-cemal-hunal-esinden-ayrildi-1088928189.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091770081_0:0:588:442_1920x0_80_0_0_e2e5ab440d248de84a9b899f237620fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
issız adam izle, issız adam gişe hasılatı
issız adam izle, issız adam gişe hasılatı
Cemal Hünal'dan 'Issız Adam' itirafı: 'Gülmekten sandalyeden düştü'
Dizi ve filmlerdeki unutulmaz rolleriyle tanınan Cemal Hünal bir magazin dergisinin kapağı oldu. Dergide itiraflarda bulunan ünlü oyuncu Cemal Hünal Issız Adam filminde yönetmen Çağan Irmak ile olan anısını anlattı.
Issız Adam karakteriyle şöhrete kavuşan Cemal Hünal, filmde yönetmenle yaşadığı diyaloğu anlattı.
Oyuncu Cemal Hünal bir magazin dergisinin aralık ayı kapağı oldu. At sevgisiyle tanınan oyuncunun dergide atlarla verdiği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Dergide itiraflarda bulunan ünlü oyuncu Cemal Hünal Issız Adam filminde yönetmen Çağan Irmak ile olan anısını anlattı.
Issız Adam filminin gişesi hakkında yönetmen Çağan Irmak ile konuşmasını paylaşan Cemal Hünal ''Film inşallah 300 bin izleyiciyi geçerde yapımcının parasını öderiz diye düşüyordu. Bana ne kadar izlenir diye sordu. Ben 1.5 milyon dedim. Gülmekten sandalyesinden düştü. Galiba haklı çıktım. Film 3.5 milyon izlendi'' açıklamasında bulundu.