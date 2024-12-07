https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/wanda-naraya-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-acildi-ifade-vermeye-cagrildi-1091271318.html
Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması açıldı: İfade vermeye çağrıldı
Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması açıldı: İfade vermeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara, bu kez yasa dışı bahis iddialarıyla gündemde. Sosyal medya hesabında... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T12:12+0300
2024-12-07T12:12+0300
2024-12-07T12:12+0300
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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin boşanma süreciyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara, bu kez farklı bir nedenle manşetlere taşındı. Arjantinli model ve menajer, sosyal medya hesabında yasa dışı bir bahis sitesinin reklamını yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı.Arjantin basınında yer alan haberlere göre, söz konusu bahis sitesi ne Buenos Aires’te ne de ülkenin herhangi bir eyaletinde lisanslıydı. Bu nedenle, Wanda Nara’nın “yasa dışı bahise teşvik” suçlamasıyla soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.İfade vermesi gerekiyorNara, soruşturma kapsamında 17 Aralık’a kadar ifade vermek üzere çağrıldı. Arjantin’de geniş yankı uyandıran bu durum, ünlü ismin sosyal medya paylaşımlarını yeniden gündeme getirdi.Reklamı paylaştı, hemen sildiWanda Nara’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı bahis reklamında, “Wanda Nara’nın en sevdiği oyunlardan biri olan… seni bekliyor” ifadelerini kullandığı bildirildi. Ancak bu paylaşımın kısa süre sonra silindiği görüldü.Türkiye’de de yasa dışı bahis soruşturmalarıYasa dışı bahis konusu, yalnızca Arjantin’de değil, Türkiye’de de gündemde. Daha önce, aralarında ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu birçok kişi hakkında yasa dışı bahisi teşvik etme suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Nara’nın bu gelişmelerle aynı dönemde soruşturma altında olması dikkat çekti.Boşanma süreci ve yeni gündemlerMauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, özel hayatıyla da sık sık magazin basınında yer alıyor. Yeni sevgilisiyle olan ilişkisi ve sosyal medya paylaşımları, Nara’nın her adımını gündemde tutuyor. Bu son olayla birlikte, Wanda Nara bir kez daha hem futbol hem de magazin dünyasının merkezine oturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/futbol-dunyasi-bu-polemigi-konusuyor-guardiola-mourinhodan-ozur-diledi-1091270268.html
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wanda nara yasa dışı bahis, mauro icardi boşanma, wanda nara ifade vermeye çağrıldı, yasa dışı bahis reklamı, wanda nara bahis sitesi reklamı, arjantin yasa dışı bahis soruşturması, wanda nara bahis reklamı skandalı, wanda nara instagram paylaşımları, yasa dışı bahis ünlüler, galatasaray haberleri wanda nara
Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması açıldı: İfade vermeye çağrıldı
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara, bu kez yasa dışı bahis iddialarıyla gündemde. Sosyal medya hesabında lisanssız bir bahis sitesinin reklamını yaptığı belirtilen Nara, Arjantin’de ifade vermeye çağrıldı. Ünlü isim, paylaştığı reklamı kısa süre içinde silmişti.
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin boşanma süreciyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara, bu kez farklı bir nedenle manşetlere taşındı. Arjantinli model ve menajer, sosyal medya hesabında yasa dışı bir bahis sitesinin reklamını yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, söz konusu bahis sitesi ne Buenos Aires’te ne de ülkenin herhangi bir eyaletinde lisanslıydı. Bu nedenle, Wanda Nara’nın “yasa dışı bahise teşvik” suçlamasıyla soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.
Nara, soruşturma kapsamında 17 Aralık’a kadar ifade vermek üzere çağrıldı. Arjantin’de geniş yankı uyandıran bu durum, ünlü ismin sosyal medya paylaşımlarını yeniden gündeme getirdi.
Reklamı paylaştı, hemen sildi
Wanda Nara’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı bahis reklamında, “Wanda Nara’nın en sevdiği oyunlardan biri olan… seni bekliyor” ifadelerini kullandığı bildirildi. Ancak bu paylaşımın kısa süre sonra silindiği görüldü.
Türkiye’de de yasa dışı bahis soruşturmaları
Yasa dışı bahis konusu, yalnızca Arjantin’de değil, Türkiye’de de gündemde. Daha önce, aralarında ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu birçok kişi hakkında yasa dışı bahisi teşvik etme suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Nara’nın bu gelişmelerle aynı dönemde soruşturma altında olması dikkat çekti.
Boşanma süreci ve yeni gündemler
Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, özel hayatıyla da sık sık magazin basınında yer alıyor. Yeni sevgilisiyle olan ilişkisi ve sosyal medya paylaşımları, Nara’nın her adımını gündemde tutuyor. Bu son olayla birlikte, Wanda Nara bir kez daha hem futbol hem de magazin dünyasının merkezine oturdu.