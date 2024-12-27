İş insanı Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücreti belirlemede komisyon değil Mehmet Şimşek etkili oldu
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran aslında bu sürecin en büyük kazananı olarak İsrail’i değil, Türkiye’yi görüyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş’in babasının adalet çığlığı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Sosyal devlet kendi yurttaşını bir başkasının sadakasına muhtaç etmeyen devlettir’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2024'te basına yansıyanlar
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Noel sineması ve sosyolojisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli Şairin hayatına büyüteç tutuyoruz
17:39
11 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
18:14
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bir dönüm noktasıydı
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/is-insani-riza-kalkavanin-olum-nedeni-belli-oldu-16-saat-boyunca-alkol-alip-komaya-girdi-1092111476.html
İş insanı Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı
İş insanı Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edilen oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş insanı Rıza Kalkavan Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T18:04+0300
2024-12-27T18:31+0300
türkiye
rıza kalkavan
billur kalkavan
alkol
alkol testi
alkol satışı
metil alkol
etil alkol
alkol zehirlenmesi
alkol tüketimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092110614_12:0:1342:748_1920x0_80_0_0_da085c40b94f26a5188cd328a12ca9b6.jpg
İş insanı Rıza Kalkavan'ın evinde 16 saat boyunca alkol alması nedeniyle öldüğü belirlendi.İstanbul Kadıköy'de önceki gece evinde kız arkadaşı Sibel Civelek ile 16 saat boyunca alkol alan iş insanı Rıza Kalkavan kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak vefat etmişti. Sabah'ın haberine göre ölümü sonrası sahte alkol kullandığı iddia edilen 59 yaşındaki iş insanının kız arkadaşıyla sohbet ederken 16 saat alkol almasının komaya girmesine neden olduğu tespit edildi. Polis, geniş çaplı inceleme başlatırken hastaneden alınan raporlarda oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın kanındaki metil alkol oranının 6 değerinin altında olması gerekirken 72 çıktığı iddia edildi. Rıza Kalkavan'ın yakınları konuştuİş insanı Rıza Kalkavan'ın oturduğu apartmanın görevlisi Uğur Naz ''Aile yakınlarını, annesi Noyan, ve teyzesini kaybetmişti. Bekardı ve çocuğu yoktu. Yalnızlığını kedisiyle paylaşıyordu. Bunalımdaydı. Son olarak kendisini kaybetmişti. Sık sık içki içiyordu. Siparişleri Kadıköy veya evin çevresinden alıyordum. Alkolün sahte olduğuna dair bilgim yok'' dedi.Arkadaşı spor yazarı Asena Özkan ''Aile yakınlarını kaybettikten sonra bunalımdaydı. Sık sık içki içerdi'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/denizcilik-sektorunun-onemli-isimlerinden-riza-kalkavan-sahte-alkolden-hayatini-kaybetti-1092046665.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092110614_276:0:1273:748_1920x0_80_0_0_70391d46efa7578563295ecc99443c3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahte alkolden ölen iş insanı, rıza kalkavan ölüm nedeni
sahte alkolden ölen iş insanı, rıza kalkavan ölüm nedeni

İş insanı Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

18:04 27.12.2024 (güncellendi: 18:31 27.12.2024)
© İHA / IHARıza Kalkavan
Rıza Kalkavan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© İHA / IHA
Abone ol
İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edilen oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş insanı Rıza Kalkavan Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle defnedilmişti. Olay sonrası emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Rıza Kalkavan'ın 16 saat boyunca alkol alarak komaya bağlı öldüğü ortaya çıktı.
İş insanı Rıza Kalkavan'ın evinde 16 saat boyunca alkol alması nedeniyle öldüğü belirlendi.
İstanbul Kadıköy'de önceki gece evinde kız arkadaşı Sibel Civelek ile 16 saat boyunca alkol alan iş insanı Rıza Kalkavan kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak vefat etmişti. Sabah'ın haberine göre ölümü sonrası sahte alkol kullandığı iddia edilen 59 yaşındaki iş insanının kız arkadaşıyla sohbet ederken 16 saat alkol almasının komaya girmesine neden olduğu tespit edildi.
Polis, geniş çaplı inceleme başlatırken hastaneden alınan raporlarda oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın kanındaki metil alkol oranının 6 değerinin altında olması gerekirken 72 çıktığı iddia edildi.

Rıza Kalkavan'ın yakınları konuştu

İş insanı Rıza Kalkavan'ın oturduğu apartmanın görevlisi Uğur Naz ''Aile yakınlarını, annesi Noyan, ve teyzesini kaybetmişti. Bekardı ve çocuğu yoktu. Yalnızlığını kedisiyle paylaşıyordu. Bunalımdaydı. Son olarak kendisini kaybetmişti. Sık sık içki içiyordu. Siparişleri Kadıköy veya evin çevresinden alıyordum. Alkolün sahte olduğuna dair bilgim yok'' dedi.
Arkadaşı spor yazarı Asena Özkan ''Aile yakınlarını kaybettikten sonra bunalımdaydı. Sık sık içki içerdi'' şeklinde konuştu.
Tekirdağ - sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
YAŞAM
İş insanı Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti: 30 litre sahte içkiyi 6 bin liraya aldığı iddia edildi
Dün, 11:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала