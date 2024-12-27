https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/is-insani-riza-kalkavanin-olum-nedeni-belli-oldu-16-saat-boyunca-alkol-alip-komaya-girdi-1092111476.html

İş insanı Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

İş insanı Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edilen oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş insanı Rıza Kalkavan Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T18:04+0300

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2024-12-27T18:31+0300

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İş insanı Rıza Kalkavan'ın evinde 16 saat boyunca alkol alması nedeniyle öldüğü belirlendi.İstanbul Kadıköy'de önceki gece evinde kız arkadaşı Sibel Civelek ile 16 saat boyunca alkol alan iş insanı Rıza Kalkavan kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak vefat etmişti. Sabah'ın haberine göre ölümü sonrası sahte alkol kullandığı iddia edilen 59 yaşındaki iş insanının kız arkadaşıyla sohbet ederken 16 saat alkol almasının komaya girmesine neden olduğu tespit edildi. Polis, geniş çaplı inceleme başlatırken hastaneden alınan raporlarda oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın kanındaki metil alkol oranının 6 değerinin altında olması gerekirken 72 çıktığı iddia edildi. Rıza Kalkavan'ın yakınları konuştuİş insanı Rıza Kalkavan'ın oturduğu apartmanın görevlisi Uğur Naz ''Aile yakınlarını, annesi Noyan, ve teyzesini kaybetmişti. Bekardı ve çocuğu yoktu. Yalnızlığını kedisiyle paylaşıyordu. Bunalımdaydı. Son olarak kendisini kaybetmişti. Sık sık içki içiyordu. Siparişleri Kadıköy veya evin çevresinden alıyordum. Alkolün sahte olduğuna dair bilgim yok'' dedi.Arkadaşı spor yazarı Asena Özkan ''Aile yakınlarını kaybettikten sonra bunalımdaydı. Sık sık içki içerdi'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/denizcilik-sektorunun-onemli-isimlerinden-riza-kalkavan-sahte-alkolden-hayatini-kaybetti-1092046665.html

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sahte alkolden ölen iş insanı, rıza kalkavan ölüm nedeni