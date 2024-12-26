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Denizcilik sektörünün önemli isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti
Denizcilik sektörünün önemli isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti. Kötü haberi yakın arkadaşı sosyal medyadan paylaştı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Kalkavan Ailesi'nin üyesi Rıza Kalkavan 'sahte alkolden' dolayı hayatını kaybetti. Rıza Kalkavan, Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu aynı zamanda da iki yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi.Arkadaşı sosyal medyadan duyurduRıza Kalkavan'ın ölümünü arkadaşı gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil" ifadeleriyle duyurdu. Billur Kalkavan da 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.Sahte alkol hayatınızı tehdit ediyorSon yıllarda artan sahte alkol üretimi, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle yılbaşı ve özel günlerde sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme vakaları artış gösteriyor. Peki, sahte alkol nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir?Uzmanlar, sahte alkolün metanol gibi zehirli maddeler içerebileceğini ve bu maddelerin insan sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.Sahte alkolü anlamanın yollarıSahte alkolü anlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:Tüketim sonrası belirtilerSahte alkol tüketimi sonrası görülebilecek zehirlenme belirtileri şunlardır:Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.Neden bu kadar tehlikeli?Sahte alkol üretiminde kullanılan metanol, endüstriyel alanda kullanılan bir çözücü olup insan vücudu için son derece zehirlidir. 10 mililitrelik metanol tüketimi bile körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir.Sahte alkol nasıl önlenir?
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Denizcilik sektörünün önemli isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti

11:11 26.12.2024
© DHATekirdağ - sahte içki
Tekirdağ - sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© DHA
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Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti. Kötü haberi yakın arkadaşı sosyal medyadan paylaştı.
Türkiye'nin denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Kalkavan Ailesi'nin üyesi Rıza Kalkavan 'sahte alkolden' dolayı hayatını kaybetti. Rıza Kalkavan, Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu aynı zamanda da iki yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi.

Arkadaşı sosyal medyadan duyurdu

Rıza Kalkavan'ın ölümünü arkadaşı gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil" ifadeleriyle duyurdu.
Billur Kalkavan da 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sahte alkol hayatınızı tehdit ediyor

Son yıllarda artan sahte alkol üretimi, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle yılbaşı ve özel günlerde sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme vakaları artış gösteriyor. Peki, sahte alkol nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir?
Uzmanlar, sahte alkolün metanol gibi zehirli maddeler içerebileceğini ve bu maddelerin insan sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.
Sahte alkolü anlamanın yolları
Sahte alkolü anlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
Koku: Sahte alkol, genellikle yoğun bir kimyasal veya alkol kokusuna sahiptir. Rahatsız edici bir koku varsa dikkat edilmelidir.
Renk: Orijinal alkoller genellikle berrak ve homojendir. Bulanıklık veya renk farklılıkları sahte alkol işareti olabilir.
Tat: Acı, metalik veya aşırı keskin bir tat sahte alkolün belirtisi olabilir.
Etiket ve Şişe: Sahte bandrol, hatalı etiket baskısı veya düşük kaliteli şişe sahte alkolü ele verebilir.
Tüketim sonrası belirtiler
Sahte alkol tüketimi sonrası görülebilecek zehirlenme belirtileri şunlardır:
Baş dönmesi ve bulanık görme: Sahte alkolün içindeki metanol, sinir sistemine zarar verebilir.
Bulantı ve kusma: Zehirli maddeler nedeniyle mide problemleri yaşanabilir.
Nefes darlığı: Sahte alkol, solunum sistemini olumsuz etkileyebilir.
Görme kaybı: Metanol zehirlenmesi kalıcı körlüğe neden olabilir.
Halsizlik ve bilinç kaybı: Ağır zehirlenme durumlarında kişi bilincini kaybedebilir.
Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

Neden bu kadar tehlikeli?

Sahte alkol üretiminde kullanılan metanol, endüstriyel alanda kullanılan bir çözücü olup insan vücudu için son derece zehirlidir. 10 mililitrelik metanol tüketimi bile körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir.
Sahte alkol nasıl önlenir?
Güvenilir Yerlerden Satın Alın: Alkollü içeceklerinizi yalnızca lisanslı ve güvenilir yerlerden temin edin.
Etiket ve Bandrol Kontrolü: Satın aldığınız ürünlerin etiket ve bandrollerini kontrol edin. Sahte bandroller genellikle düşük kaliteli baskıya sahiptir.
Şüpheli Ürünleri Bildirin: Sahte alkol şüphesi taşıyan ürünleri yetkililere bildirin.
içki - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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