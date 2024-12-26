https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/denizcilik-sektorunun-onemli-isimlerinden-riza-kalkavan-sahte-alkolden-hayatini-kaybetti-1092046665.html

Denizcilik sektörünün önemli isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti

Denizcilik sektörünün önemli isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti. Kötü haberi yakın arkadaşı sosyal medyadan paylaştı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

billur kalkavan

asena özkan

sahte alkol

rıza kalkavan

denizcilik

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Türkiye'nin denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Kalkavan Ailesi'nin üyesi Rıza Kalkavan 'sahte alkolden' dolayı hayatını kaybetti. Rıza Kalkavan, Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu aynı zamanda da iki yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi.Arkadaşı sosyal medyadan duyurduRıza Kalkavan'ın ölümünü arkadaşı gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil" ifadeleriyle duyurdu. Billur Kalkavan da 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.Sahte alkol hayatınızı tehdit ediyorSon yıllarda artan sahte alkol üretimi, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle yılbaşı ve özel günlerde sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme vakaları artış gösteriyor. Peki, sahte alkol nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir?Uzmanlar, sahte alkolün metanol gibi zehirli maddeler içerebileceğini ve bu maddelerin insan sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.Sahte alkolü anlamanın yollarıSahte alkolü anlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:Tüketim sonrası belirtilerSahte alkol tüketimi sonrası görülebilecek zehirlenme belirtileri şunlardır:Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.Neden bu kadar tehlikeli?Sahte alkol üretiminde kullanılan metanol, endüstriyel alanda kullanılan bir çözücü olup insan vücudu için son derece zehirlidir. 10 mililitrelik metanol tüketimi bile körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir.Sahte alkol nasıl önlenir?

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