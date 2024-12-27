https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/iran-sanayi-bakani-avrasya-ekonomik-birligi-forumunda-putin-ile-gorustu---1092079922.html

İran Sanayi Bakanı, Avrasya Ekonomik Birliği Forumu'nda Putin ile görüştü

İran Sanayi Bakanı, Avrasya Ekonomik Birliği Forumu'nda Putin ile görüştü

Sputnik Türkiye

İran Sanayi Bakanı Atabak, Avrasya Ekonomik Birliği Forumu'nda Putin ile görüştü. Görüşmede İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin yanısıra birlik içerisindeki... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T04:29+0300

2024-12-27T04:29+0300

2024-12-27T04:29+0300

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ermenistan

avrasya ekonomik birliği (aeb)

iran sanayi, madencilik ve ticaret bakanlığı

vladimir putin

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İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabak, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) 10. Forumu marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra AEB içindeki işbirliği de ele alındı. İran hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, “İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanı 10. AEB Forumu marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek iki ülke arasında ve AEB bünyesinde ekonomik, ticari ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı” denildi. Kremlin'in resmi web sitesinde, AEB liderlerinin İran'a bir gözlemci statüsü verilmesi kararını onayladıkları ve AEB ile İran arasında bir serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesine ilişkin kararın da kabul edildiği belirtilmişti. Avrasya Ekonomik Birliği nedir?Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması ile kurulmuş uluslararası bir bölgesel ekonomik entegrasyon birliği olarak tanımlanıyor. Üye ülkeleri Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'dan oluşan birlik, üye devletlerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla ulusal ekonomilerin kapsamlı bir şekilde modernleştirilmesi, işbirliği yapılması, rekabet gücünün artırılması ve istikrarlı kalkınma için koşullar yaratılmasını hedefliyor. Ayrıca AEB, BRICS ülkelerinin çoğuyla aktif bir diyalog içerisinde bulunuyor. Çin ve Hindistan, birliğin en büyük ticaret ortakları olarak bilinirken İran ile işbirliği de aktif olarak gelişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tayland-bricse-ortak-ulke-statusunde-katilmayi-kabul-etti-1092054655.html

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iran, avrasya, ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), iran sanayi, madencilik ve ticaret bakanlığı, vladimir putin