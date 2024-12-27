https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/husiler-abd-ve-ingiltere-baskent-sanaya-hava-saldirisi-duzenledi-1092117712.html

Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T22:41+0300

2024-12-27T22:41+0300

2024-12-27T22:41+0300

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Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan '21 Eylül Parkı'nı hava saldırısıyla hedef aldı.Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.Yemenli kaynaklar Sana Uluslararası Havaalanı, Hudeyde Limanı ve başkentin güneyindeki Haziz'de bir elektrik santralini vuran saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu dile getirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri söz konusu saldırıları doğrulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dso-genel-direktoru-ve-ekibi-israilin-saldirisinin-ortasinda-kaldi-ucus-ekibinden-bir-kisi-1092086070.html

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