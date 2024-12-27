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Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan '21 Eylül Parkı'nı hava saldırısıyla hedef aldı.Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.Yemenli kaynaklar Sana Uluslararası Havaalanı, Hudeyde Limanı ve başkentin güneyindeki Haziz'de bir elektrik santralini vuran saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu dile getirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri söz konusu saldırıları doğrulamıştı.
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abd, ortadoğu, iran, israil, husiler, sana

Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi

22:41 27.12.2024
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanDSÖ Genel Direktörü ve ekibi, Yemen'de İsrail'in saldırısının ortasında kaldı: Uçuş ekibinden bir kişi yaralandı
DSÖ Genel Direktörü ve ekibi, Yemen'de İsrail'in saldırısının ortasında kaldı: Uçuş ekibinden bir kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan '21 Eylül Parkı'nı hava saldırısıyla hedef aldı.
Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Yemenli kaynaklar Sana Uluslararası Havaalanı, Hudeyde Limanı ve başkentin güneyindeki Haziz'de bir elektrik santralini vuran saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu dile getirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri söz konusu saldırıları doğrulamıştı.
İsrail'İn Sana'daki saldırısı sonrasında havaalanından dumanlar yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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DSÖ Genel Direktörü ve ekibi, İsrail'in saldırısının ortasında kaldı: Uçuş ekibinden bir kişi yaralandı
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