https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/husiler-abd-ve-ingiltere-baskent-sanaya-hava-saldirisi-duzenledi-1092117712.html
Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T22:41+0300
2024-12-27T22:41+0300
2024-12-27T22:41+0300
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Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan '21 Eylül Parkı'nı hava saldırısıyla hedef aldı.Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.Yemenli kaynaklar Sana Uluslararası Havaalanı, Hudeyde Limanı ve başkentin güneyindeki Haziz'de bir elektrik santralini vuran saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu dile getirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri söz konusu saldırıları doğrulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dso-genel-direktoru-ve-ekibi-israilin-saldirisinin-ortasinda-kaldi-ucus-ekibinden-bir-kisi-1092086070.html
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abd, ortadoğu, iran, israil, husiler, sana
abd, ortadoğu, iran, israil, husiler, sana
Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan '21 Eylül Parkı'nı hava saldırısıyla hedef aldı.
Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Yemenli kaynaklar Sana Uluslararası Havaalanı, Hudeyde Limanı ve başkentin güneyindeki Haziz'de bir elektrik santralini vuran saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu dile getirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri söz konusu saldırıları doğrulamıştı.