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Kredi kartıyla sigara alışverişi yapanlar dikkat: Ek ücrete yaptırım
Kredi kartıyla sigara alışverişi yapanlar dikkat: Ek ücrete yaptırım
Sputnik Türkiye
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), kredi kartıyla sigara satışlarında vatandaşlardan ek ücret talep edilmesinin yasak olduğunu duyurdu... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T15:52+0300
2024-12-26T15:52+0300
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), son dönemde bazı işletmelerin, sigara alışverişlerinde kredi kartıyla ödeme yapan müşterilerden ekstra ücret talep ettiğine dair şikayetler üzerine harekete geçti. Bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini ve esnaf arasında haksız rekabete yol açtığını belirten TESK, konuyla ilgili genelge yayımladı.Bakanlıklar: Ücret talebi yasaya aykırıTESK’in Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarına yaptığı başvurunun ardından gelen resmi açıklamalara dayanarak yayımlanan genelgede, işletmelerin kredi kartı kullanımından dolayı ek komisyon ya da hizmet bedeli talep edemeyeceği açıkça ifade edildi.Genelgede, bu tür bir uygulamanın tespiti halinde işletmenin banka ile olan anlaşmasının feshedileceği ve bir yıl boyunca yeni bir sözleşme yapamayacağı hatırlatıldı.Genelgeye göre, tütün mamulleri satışlarında özel matrah uygulaması geçerli olduğu için bu ürünlerin fiyatlarına ayrıca “hizmet bedeli” eklenmesi mümkün değil. Ancak, ek bir hizmet sunulması durumunda, bu hizmet için düzenlenecek belgelerde KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği belirtildi.
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tesk, kredi kartı ile sigara satışı, tütün mamulleri kdv, ek ücret talebi, özel matrah uygulaması, sigara satış düzenlemesi
tesk, kredi kartı ile sigara satışı, tütün mamulleri kdv, ek ücret talebi, özel matrah uygulaması, sigara satış düzenlemesi

Kredi kartıyla sigara alışverişi yapanlar dikkat: Ek ücrete yaptırım

15:52 26.12.2024
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© İHA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), kredi kartıyla sigara satışlarında vatandaşlardan ek ücret talep edilmesinin yasak olduğunu duyurdu. Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının açıklamalarını içeren genelgede, işletmelerin bu tür uygulamalarla sözleşme feshi ve yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), son dönemde bazı işletmelerin, sigara alışverişlerinde kredi kartıyla ödeme yapan müşterilerden ekstra ücret talep ettiğine dair şikayetler üzerine harekete geçti. Bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini ve esnaf arasında haksız rekabete yol açtığını belirten TESK, konuyla ilgili genelge yayımladı.

Bakanlıklar: Ücret talebi yasaya aykırı

TESK’in Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarına yaptığı başvurunun ardından gelen resmi açıklamalara dayanarak yayımlanan genelgede, işletmelerin kredi kartı kullanımından dolayı ek komisyon ya da hizmet bedeli talep edemeyeceği açıkça ifade edildi.
Genelgede, bu tür bir uygulamanın tespiti halinde işletmenin banka ile olan anlaşmasının feshedileceği ve bir yıl boyunca yeni bir sözleşme yapamayacağı hatırlatıldı.
Genelgeye göre, tütün mamulleri satışlarında özel matrah uygulaması geçerli olduğu için bu ürünlerin fiyatlarına ayrıca “hizmet bedeli” eklenmesi mümkün değil. Ancak, ek bir hizmet sunulması durumunda, bu hizmet için düzenlenecek belgelerde KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği belirtildi.
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