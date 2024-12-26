https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/guney-kore-gecici-devlet-baskani-icin-azil-sureci-baslatildi-1092062492.html

Güney Kore geçici Devlet Başkanı Han için azil önergesi sunuldu

Güney Kore geçici Devlet Başkanı Han için azil önergesi sunuldu

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de muhalefet, geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Başbakan Han Duck-soo'nun Anayasa Mahkemesi'ne yargıç atamayı reddetmesinin ardından Han'ın... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T15:48+0300

2024-12-26T15:48+0300

2024-12-26T15:51+0300

dünya

asya

asya & pasifik

yoon suk-yeol

han duck soo

demokrat parti (dp)

azil

önerge

sıkı yönetim

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Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden uzaklaştırılmasının ardından geçici devlet başkanı olarak görev yapan Başbakan Han Duck-soo'nun azli için meclise önerge sunuldu. Muhalefetteki Demokratik Parti (DP) tarafından hazırlanan önerge, Han'ın Anayasa Mahkemesi'ne yargıç atamayı reddetmesi üzerine meclise taşındı.Azil oylaması yoldaUlusal Meclis'e sunulan önerge, Güney Kore yasalarına göre 24 ila 72 saat içinde oylanmak zorunda. Önergenin, DP tarafından Cuma günü yapılacak olan genel kurul oturumunda oylamaya sunulması planlanıyor. Muhalefet partisi, Han'ın hukukun üstünlüğünü zedelediğini ve ülkenin anayasal düzenine zarar verdiğini savunuyor. Başbakan Han Duck-soo, Anayasa Mahkemesi'ne yargıç atamayı reddediyorBaşbakan Han Duck-soo'nun, Anayasa Mahkemesi'ne yargıç atamayı reddediyor. Bunun geçici cumhurbaşkanı olarak yetki alanının dışında olduğunu vurgulayan Han, iktidar ve muhalefet partilerinin Anayasa Mahkemesi yargıçlarının atanması konusunda 'tamamen zıt görüşlere' sahip olduğunu söyledi.Salı günü DP, askıya alınan Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ve eşi Kim Keon-hee'ye yönelik iddiaları soruşturmak üzere özel bir savcı atamak için iki yasa tasarısını onaylamayı reddettiği için Han'ı görevden alma sözü vermişti.Muhalefet, bu durumun anayasal düzeni baltaladığını ve hukukun üstünlüğünü tehlikeye attığını belirtiyor. Azil sürecinin başarılı olması durumunda, Güney Kore siyasetinde yeni bir kriz dönemi başlayabileceği öngörülüyor.Anayasa Mahkemesi’nin bu süreçte alacağı kararın, ülkenin gelecekteki siyasi istikrarı üzerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.Ne olmuştu?Bu süreç, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetim uygulamasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaşandı. Sıkıyönetim sırasında yetkileri askıya alınan Yoon, hakkında açılan azil davası nedeniyle görevden uzaklaştırılmış ve bu süreçte yetkileri geçici olarak Başbakan Han Duck-soo'ya devredilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/guney-korede-devlet-baskanligina-vekalet-eden-basbakan-icin-azil-sureci-baslatilacak-1091953397.html

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asya, asya & pasifik, yoon suk-yeol, han duck soo, demokrat parti (dp), azil, önerge, sıkı yönetim