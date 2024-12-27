https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/grip-oldu-ucak-cikarinca-her-seyi-unuttu-dunyaca-unlu-muzisyenin-hafizasi-7-saniyede-bir-1092085072.html
Grip oldu, uçuk çıkarınca her şeyi unuttu: Dünyaca ünlü müzisyenin hafızası 7 saniyede bir yenileniyor
Grip oldu, uçuk çıkarınca her şeyi unuttu: Dünyaca ünlü müzisyenin hafızası 7 saniyede bir yenileniyor
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü müzisyen Clive Wearing'in hafızası, bir enfeksiyon nedeniyle 7 saniyede bir sıfırlandı. Araştırmalar, grip, uçuk ve solunum yolu enfeksiyonlarının... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T09:20+0300
2024-12-27T09:20+0300
2024-12-27T09:47+0300
sağlik
nature (dergi)
beyin
beyin
beyin kanaması
alzheimer
alzheimer hastalığı
unutkanlık
demans
demans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0c/1065659003_48:0:816:432_1920x0_80_0_0_92252b78f602f60b1f0b1801f70da0e8.jpg
Clive Wearing'in dramatik hikayesi, enfeksiyonların beyinde yaratabileceği ciddi hasarları gözler önüne seriyor. Başarılı bir müzisyen olan Wearing, herpesviral ensefalit hastalığı nedeniyle hafızasını kaybetti. Beynin hafıza merkezi hipokampusta meydana gelen kalıcı hasar, onun hayatını tamamen değiştirdi.Her 7 saniyede bir hayata yeniden başlamakWearing'in yaşadığı enfeksiyon, hafızasını hem geçmişten hem de gelecekteki yeni anılardan mahrum bıraktı. Hafızası her 7 saniyede bir sıfırlanıyor, bu da onun her şeyi yeniden öğrenmek zorunda olduğu bir yaşam sürdüğünü gösteriyor. Kim olduğunu, nerede olduğunu unutmasına rağmen müzikle ilgili yeteneklerini kaybetmemesi bilim dünyasında dikkat çekti.Enfeksiyonlar ve demans riskiYapılan araştırmalara göre grip, uçuk ve solunum yolu enfeksiyonları gibi basit görülen hastalıklar, yıllar içinde Alzheimer ve vasküler demans gibi nörolojik hastalıklara zemin hazırlıyor. Nature Aging dergisinde yayımlanan çalışmalara göre, bu tür enfeksiyonlar beyin atrofisini hızlandırıyor ve hafıza kaybına neden olabiliyor.Araştırmalardan çarpıcı bulgularAraştırmacılar, 982 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyon öyküsü olan kişilerde beyin hacminin daha hızlı küçüldüğünü tespit etti. Beynin hafızadan sorumlu olan temporal lobunda meydana gelen hasarlar, özellikle ileri yaşlarda demans riskini artırıyor.Uzmanlardan uyarı: Erken müdahale hayat kurtarırNöroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, enfeksiyon belirtileri görüldüğünde hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Baş ağrısı, ateş, bilinç bulanıklığı gibi semptomlarda ilk 48 saat içinde antiviral tedaviye başlanması, hem hayat kurtarıcı hem de doku hasarını önleyici bir rol oynuyor.Enfeksiyonların beyindeki kalıcı hasarıEnfeksiyonun tedavi edilmediği durumlarda ölüm riski yüzde 70'e kadar çıkarken, tedavi edilen hastalarda bile ciddi nörolojik sekeller görülüyor. Hafıza kaybı ve bilişsel bozukluklar gibi kalıcı hasarların önlenmesi için erken tanı hayati önem taşıyor.Clive Wearing ve müzik hafızasıClive Wearing'in ailesini ve müzik bilgilerini unutmaması, hafızanın farklı beyin bölgeleri tarafından işlendiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, bu durumun müzikle ilişkili hafızanın örtük bellek kategorisine girmesiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.Enfeksiyonlardan korunmak i̇çin öneriler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bilim-insanlarindan-sasirtici-kesif-kolay-bir-test-ile-ogrenmek-mumkun-cene-kasiniz-sagliginiz-icin-1092081749.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0c/1065659003_144:0:720:432_1920x0_80_0_0_0ce0538e14527c73cb11b76d37319b9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
clive wearing, hafıza kaybı, basit enfeksiyonların zararları, grip demans yapar mı, enfeksiyon ve beyin hasarı, herpesviral ensefalit nedir, beyin sağlığını nasıl koruyabiliriz, enfeksiyonun beyinde bıraktığı hasar, hafıza sıfırlanması, temporal lob hasarı, demans riskini artıran enfeksiyonlar, herpes simplex virüsü, müzik hafızası nasıl çalışır, grip ve alzheimer ilişkisi, antiviral tedavi nedir, ilk 48 saatte enfeksiyon müdahalesi, beynin hipokampus bölgesi, beynin temporal lobu ne işe yarar, enfeksiyon belirtileri, bağışıklık sistemini güçlendirmek, demans risk faktörleri, enfeksiyonlar demans yapar mı, erken tanının önemi, beynin hafıza bölgesi, herpes virüsü nasıl bulaşır, alzheimer ve vasküler demans, müzik ve hafıza ilişkisi, beynin örtük belleği, virüslerin beyin üzerindeki etkileri
clive wearing, hafıza kaybı, basit enfeksiyonların zararları, grip demans yapar mı, enfeksiyon ve beyin hasarı, herpesviral ensefalit nedir, beyin sağlığını nasıl koruyabiliriz, enfeksiyonun beyinde bıraktığı hasar, hafıza sıfırlanması, temporal lob hasarı, demans riskini artıran enfeksiyonlar, herpes simplex virüsü, müzik hafızası nasıl çalışır, grip ve alzheimer ilişkisi, antiviral tedavi nedir, ilk 48 saatte enfeksiyon müdahalesi, beynin hipokampus bölgesi, beynin temporal lobu ne işe yarar, enfeksiyon belirtileri, bağışıklık sistemini güçlendirmek, demans risk faktörleri, enfeksiyonlar demans yapar mı, erken tanının önemi, beynin hafıza bölgesi, herpes virüsü nasıl bulaşır, alzheimer ve vasküler demans, müzik ve hafıza ilişkisi, beynin örtük belleği, virüslerin beyin üzerindeki etkileri
Grip oldu, uçuk çıkarınca her şeyi unuttu: Dünyaca ünlü müzisyenin hafızası 7 saniyede bir yenileniyor
09:20 27.12.2024 (güncellendi: 09:47 27.12.2024)
Dünyaca ünlü müzisyen Clive Wearing'in hafızası, bir enfeksiyon nedeniyle 7 saniyede bir sıfırlandı. Araştırmalar, grip, uçuk ve solunum yolu enfeksiyonlarının beyin hasarına ve demansa yol açabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, enfeksiyonlara karşı erken müdahalenin beyin sağlığı için kritik olduğunu vurguluyor.
Clive Wearing'in dramatik hikayesi, enfeksiyonların beyinde yaratabileceği ciddi hasarları gözler önüne seriyor. Başarılı bir müzisyen olan Wearing, herpesviral ensefalit hastalığı nedeniyle hafızasını kaybetti. Beynin hafıza merkezi hipokampusta meydana gelen kalıcı hasar, onun hayatını tamamen değiştirdi.
Her 7 saniyede bir hayata yeniden başlamak
Wearing'in yaşadığı enfeksiyon, hafızasını hem geçmişten hem de gelecekteki yeni anılardan mahrum bıraktı. Hafızası her 7 saniyede bir sıfırlanıyor, bu da onun her şeyi yeniden öğrenmek zorunda olduğu bir yaşam sürdüğünü gösteriyor. Kim olduğunu, nerede olduğunu unutmasına rağmen müzikle ilgili yeteneklerini kaybetmemesi bilim dünyasında dikkat çekti.
Enfeksiyonlar ve demans riski
Yapılan araştırmalara göre grip, uçuk ve solunum yolu enfeksiyonları gibi basit görülen hastalıklar, yıllar içinde Alzheimer ve vasküler demans gibi nörolojik hastalıklara zemin hazırlıyor. Nature Aging dergisinde yayımlanan çalışmalara göre, bu tür enfeksiyonlar beyin atrofisini hızlandırıyor ve hafıza kaybına neden olabiliyor.
Araştırmalardan çarpıcı bulgular
Araştırmacılar, 982 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyon öyküsü olan kişilerde beyin hacminin daha hızlı küçüldüğünü tespit etti. Beynin hafızadan sorumlu olan temporal lobunda meydana gelen hasarlar, özellikle ileri yaşlarda demans riskini artırıyor.
Uzmanlardan uyarı: Erken müdahale hayat kurtarır
Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, enfeksiyon belirtileri görüldüğünde hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Baş ağrısı, ateş, bilinç bulanıklığı gibi semptomlarda ilk 48 saat içinde antiviral tedaviye başlanması, hem hayat kurtarıcı hem de doku hasarını önleyici bir rol oynuyor.
Enfeksiyonların beyindeki kalıcı hasarı
Enfeksiyonun tedavi edilmediği durumlarda ölüm riski yüzde 70'e kadar çıkarken, tedavi edilen hastalarda bile ciddi nörolojik sekeller görülüyor. Hafıza kaybı ve bilişsel bozukluklar gibi kalıcı hasarların önlenmesi için erken tanı hayati önem taşıyor.
Clive Wearing ve müzik hafızası
Clive Wearing'in ailesini ve müzik bilgilerini unutmaması, hafızanın farklı beyin bölgeleri tarafından işlendiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, bu durumun müzikle ilişkili hafızanın örtük bellek kategorisine girmesiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.
Enfeksiyonlardan korunmak i̇çin öneriler
Bağışıklık sisteminizi güçlendirin:
Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz enfeksiyon riskini azaltır.
Belirtileri ciddiye alın:
Basit bir gribi bile hafife almayın; enfeksiyon ilerleyebilir.
Aşı yaptırın:
Grip ve diğer enfeksiyonlara karşı koruyucu aşılar, hastalık riskini düşürür.
Hijyen kurallarına uyun:
Ellerinizi sık sık yıkayın ve kalabalık ortamlardan uzak durun.