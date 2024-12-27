https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/grip-oldu-ucak-cikarinca-her-seyi-unuttu-dunyaca-unlu-muzisyenin-hafizasi-7-saniyede-bir-1092085072.html

Grip oldu, uçuk çıkarınca her şeyi unuttu: Dünyaca ünlü müzisyenin hafızası 7 saniyede bir yenileniyor

Grip oldu, uçuk çıkarınca her şeyi unuttu: Dünyaca ünlü müzisyenin hafızası 7 saniyede bir yenileniyor

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü müzisyen Clive Wearing'in hafızası, bir enfeksiyon nedeniyle 7 saniyede bir sıfırlandı. Araştırmalar, grip, uçuk ve solunum yolu enfeksiyonlarının... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T09:20+0300

2024-12-27T09:20+0300

2024-12-27T09:47+0300

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Clive Wearing'in dramatik hikayesi, enfeksiyonların beyinde yaratabileceği ciddi hasarları gözler önüne seriyor. Başarılı bir müzisyen olan Wearing, herpesviral ensefalit hastalığı nedeniyle hafızasını kaybetti. Beynin hafıza merkezi hipokampusta meydana gelen kalıcı hasar, onun hayatını tamamen değiştirdi.Her 7 saniyede bir hayata yeniden başlamakWearing'in yaşadığı enfeksiyon, hafızasını hem geçmişten hem de gelecekteki yeni anılardan mahrum bıraktı. Hafızası her 7 saniyede bir sıfırlanıyor, bu da onun her şeyi yeniden öğrenmek zorunda olduğu bir yaşam sürdüğünü gösteriyor. Kim olduğunu, nerede olduğunu unutmasına rağmen müzikle ilgili yeteneklerini kaybetmemesi bilim dünyasında dikkat çekti.Enfeksiyonlar ve demans riskiYapılan araştırmalara göre grip, uçuk ve solunum yolu enfeksiyonları gibi basit görülen hastalıklar, yıllar içinde Alzheimer ve vasküler demans gibi nörolojik hastalıklara zemin hazırlıyor. Nature Aging dergisinde yayımlanan çalışmalara göre, bu tür enfeksiyonlar beyin atrofisini hızlandırıyor ve hafıza kaybına neden olabiliyor.Araştırmalardan çarpıcı bulgularAraştırmacılar, 982 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyon öyküsü olan kişilerde beyin hacminin daha hızlı küçüldüğünü tespit etti. Beynin hafızadan sorumlu olan temporal lobunda meydana gelen hasarlar, özellikle ileri yaşlarda demans riskini artırıyor.Uzmanlardan uyarı: Erken müdahale hayat kurtarırNöroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, enfeksiyon belirtileri görüldüğünde hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Baş ağrısı, ateş, bilinç bulanıklığı gibi semptomlarda ilk 48 saat içinde antiviral tedaviye başlanması, hem hayat kurtarıcı hem de doku hasarını önleyici bir rol oynuyor.Enfeksiyonların beyindeki kalıcı hasarıEnfeksiyonun tedavi edilmediği durumlarda ölüm riski yüzde 70'e kadar çıkarken, tedavi edilen hastalarda bile ciddi nörolojik sekeller görülüyor. Hafıza kaybı ve bilişsel bozukluklar gibi kalıcı hasarların önlenmesi için erken tanı hayati önem taşıyor.Clive Wearing ve müzik hafızasıClive Wearing'in ailesini ve müzik bilgilerini unutmaması, hafızanın farklı beyin bölgeleri tarafından işlendiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, bu durumun müzikle ilişkili hafızanın örtük bellek kategorisine girmesiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.Enfeksiyonlardan korunmak i̇çin öneriler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bilim-insanlarindan-sasirtici-kesif-kolay-bir-test-ile-ogrenmek-mumkun-cene-kasiniz-sagliginiz-icin-1092081749.html

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