FETÖ'nün 'eyalet imamları' yakalandı: 21 kişi tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücreti belirlemede komisyon değil Mehmet Şimşek etkili oldu
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran aslında bu sürecin en büyük kazananı olarak İsrail’i değil, Türkiye’yi görüyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş’in babasının adalet çığlığı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Sosyal devlet kendi yurttaşını bir başkasının sadakasına muhtaç etmeyen devlettir’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2024'te basına yansıyanlar
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Noel sineması ve sosyolojisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli Şairin hayatına büyüteç tutuyoruz
17:39
11 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
18:14
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bir dönüm noktasıydı
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/fetonun-eyalet-imamlari-yakalandi-21-kisi-tutuklandi--1092110959.html
FETÖ'nün 'eyalet imamları' yakalandı: 21 kişi tutuklandı
FETÖ'nün 'eyalet imamları' yakalandı: 21 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında sözde 'eyalet imamlarının' da bulunduğu 21 kişi tutuklandı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T17:49+0300
2024-12-27T17:49+0300
türkiye
fetö
polis
polis baskını
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092110806_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1d1ccefd8bda03a8792e574305a47d20.jpg
FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sözde eyalet imamları ve memuriyetten ihraç edilmiş istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 21'i tutuklanırken, operasyonlarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi. Dağılmakta olan örgütün yeniden yapılanması için çalışmalar sürdürüyorlardıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, dağılma sürecinde olan örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 24 Aralık günü operasyon düzenlendi. Toplam 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Altı ay süren takip sonucunda yakalandılarİzmir merkezli Aydın, Manisa ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları da ortaya çıktı. 110 ekip ve 255 personelin katılımıyla 6 ay süren takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 546 bin 315 TL, 26 bin 316 ABD doları, 3 bin 295 euro, 3 milyon 250 bin TL değerinde çek, 3 ata, 49 Cumhuriyet, 4 yarım, beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgüte finansal kaynak sağlamak için sıradan bir ticari hayat sürüyormuş gibi davrandıkları da tespit edildi.Gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı; 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fetonun-finansmani-sucundan-gri-listede-aranan-cemal-turk-ve-esi-yakalandi-1091957775.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092110806_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8e9a3d934d284631e41659a2b0da8e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fetö, polis, polis baskını, operasyon
fetö, polis, polis baskını, operasyon

FETÖ'nün 'eyalet imamları' yakalandı: 21 kişi tutuklandı

17:49 27.12.2024
FETÖ Operasyonu
FETÖ Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
Abone ol
İzmir merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında sözde 'eyalet imamlarının' da bulunduğu 21 kişi tutuklandı.
FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sözde eyalet imamları ve memuriyetten ihraç edilmiş istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 21'i tutuklanırken, operasyonlarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.

Dağılmakta olan örgütün yeniden yapılanması için çalışmalar sürdürüyorlardı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, dağılma sürecinde olan örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 24 Aralık günü operasyon düzenlendi. Toplam 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Altı ay süren takip sonucunda yakalandılar

İzmir merkezli Aydın, Manisa ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları da ortaya çıktı. 110 ekip ve 255 personelin katılımıyla 6 ay süren takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 546 bin 315 TL, 26 bin 316 ABD doları, 3 bin 295 euro, 3 milyon 250 bin TL değerinde çek, 3 ata, 49 Cumhuriyet, 4 yarım, beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgüte finansal kaynak sağlamak için sıradan bir ticari hayat sürüyormuş gibi davrandıkları da tespit edildi.

Gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı; 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
TÜRKİYE
FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı
24 Aralık, 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала