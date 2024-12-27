https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/fetonun-eyalet-imamlari-yakalandi-21-kisi-tutuklandi--1092110959.html
FETÖ'nün 'eyalet imamları' yakalandı: 21 kişi tutuklandı
FETÖ'nün 'eyalet imamları' yakalandı: 21 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında sözde 'eyalet imamlarının' da bulunduğu 21 kişi tutuklandı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T17:49+0300
2024-12-27T17:49+0300
2024-12-27T17:49+0300
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fetö
polis
polis baskını
operasyon
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FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sözde eyalet imamları ve memuriyetten ihraç edilmiş istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 21'i tutuklanırken, operasyonlarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi. Dağılmakta olan örgütün yeniden yapılanması için çalışmalar sürdürüyorlardıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, dağılma sürecinde olan örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 24 Aralık günü operasyon düzenlendi. Toplam 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Altı ay süren takip sonucunda yakalandılarİzmir merkezli Aydın, Manisa ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları da ortaya çıktı. 110 ekip ve 255 personelin katılımıyla 6 ay süren takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 546 bin 315 TL, 26 bin 316 ABD doları, 3 bin 295 euro, 3 milyon 250 bin TL değerinde çek, 3 ata, 49 Cumhuriyet, 4 yarım, beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgüte finansal kaynak sağlamak için sıradan bir ticari hayat sürüyormuş gibi davrandıkları da tespit edildi.Gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı; 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fetonun-finansmani-sucundan-gri-listede-aranan-cemal-turk-ve-esi-yakalandi-1091957775.html
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fetö, polis, polis baskını, operasyon
fetö, polis, polis baskını, operasyon
FETÖ'nün 'eyalet imamları' yakalandı: 21 kişi tutuklandı
İzmir merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında sözde 'eyalet imamlarının' da bulunduğu 21 kişi tutuklandı.
FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sözde eyalet imamları ve memuriyetten ihraç edilmiş istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 21'i tutuklanırken, operasyonlarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.
Dağılmakta olan örgütün yeniden yapılanması için çalışmalar sürdürüyorlardı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, dağılma sürecinde olan örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 24 Aralık günü operasyon düzenlendi. Toplam 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Altı ay süren takip sonucunda yakalandılar
İzmir merkezli Aydın, Manisa ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları da ortaya çıktı. 110 ekip ve 255 personelin katılımıyla 6 ay süren takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 546 bin 315 TL, 26 bin 316 ABD doları, 3 bin 295 euro, 3 milyon 250 bin TL değerinde çek, 3 ata, 49 Cumhuriyet, 4 yarım, beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgüte finansal kaynak sağlamak için sıradan bir ticari hayat sürüyormuş gibi davrandıkları da tespit edildi.
Gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı; 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.