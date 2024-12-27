https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/elon-musk-abd-iflasla-karsi-karsiya-1092079606.html

Elon Musk: ABD iflasla karşı karşıya

Elon Musk: ABD iflasla karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Milyarder iş insanı Elon Musk, ulusal borcun büyümesini engelleyememesi halinde ABD'nin iflas tehdidiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T04:14+0300

2024-12-27T04:14+0300

2024-12-27T04:14+0300

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Elon Musk, bir bahis platformunun sosyal medya ağındaki paylaşımını "Eğer ülke yetkilileri bütçe harcamaları ve ulusal borç sorununu düzeltmezse, ABD iflas riskiyle karşı karşıya kalacaktır" sözleriyle alıntıladı.Musk, ABD'nin ciddi bir harcama sorunu yaşadığını ve ulusal borcun 36 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Bahis platformunun gönderisinde ayrıca Musk'ın yakında başına geçeceği yeni Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) sayesinde 'on yıllardır ilk kez' devlet borcu sorununa bir çözüm bulunabileceği ifade edildi. Musk, sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada, "Ya bunu düzeltiriz ya da fiilen iflas ederiz" dedi. Daha önce de ABD'nin hızlı bir şekilde iflasa doğru gittiği uyarısında bulunan Musk, Donald Trump'ın başkanlığı kazanması durumunda bütçe harcamalarını en az 2 trilyon dolar azaltma sözü verdiğini hatırlattı. Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD kamu borç seviyesinin 2024 yılı sonunda ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 121'ine, 2029 yılında ise yüzde 131.7'sine ulaşacağını öngörüyor. Joe Biden'ın başkanlığı döneminde, ABD'nin ulusal borcu 2021'de 28 trilyon dolardan 36 trilyon dolara yükselerek benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

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abd, elon musk, donald trump, joe biden, uluslararası para fonu (imf), doge, imf