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Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı: Uzayda görev yapabilecek
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı: Uzayda görev yapabilecek
Sputnik Türkiye
Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk altıncı nesil savaş uçağı olabileceği düşünülen bir aracın görüntüleri sosyal medyada gündem yaratırken gözlemciler, bunun... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T17:39+0300
2024-12-26T17:39+0300
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong’un doğum gününde 6.nesil savaş uçağı ilk kez havalandı.Çin’in ilk altıncı nesil savaş uçağı olabileceği düşünülen bir aracın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong’un doğum gününde havalanan uçağın altıncı nesil savaş uçağı mı yoksa geliştirilmekte olduğu doğrulanan beşinci nesil bölgesel bombardıman uçağı mı olduğu tartışma konusu oldu. Uçağın kimliği halen belirsizliğini korurken görüntülerdeki hava aracına ikiz koltuklu bir J-20S uçağının eşlik ettiği ifade edildi. Gözlemciler bu aracın altıncı nesil J-XX savaş uçağı mı yoksa beşinci nesil JH-XX bölgesel bombardıman uçağı mı olduğu konusunda ikiye bölündü. Uçuş, Çin’in Sichuan eyaletindeki Chengdu Hava Aracı Şirketi’nin (CAC) merkezinde gerçekleşirken uçağın 2022 Zhuhai Havacılık Fuarı’nda sergilenen bir konsept modele yapısal olarak çok benzediği ancak motor sayısı ve ek hava girişi gibi küçük ayarlamalarla değiştirildiği açıklandı. Yayınlanan fotoğraflarda uçağın J-20’den bir buçuk kat daha büyük olduğu, uzunluğu yaklaşık 30 metre, kanat açıklığı ise 20 metre olarak tahmin edildi. Üç motorla çalıştığı düşünülen uçağın Çin'in 6. nesil savaş uçağı olması muhtemel olarak ifade edildi.Çin savunma sanayisinin en önemli silahı olarak düşünülen J-XX savaş uçağının uzayda görev yapabileceği ifade edildi. Yapay zeka destekli uçağın insansız olarak görev yapmasının planlandığı düşünülürken düşman elektronik sistemlerini bozabilecek elektronik harp kapasitelerine sahip olduğu açıklandı. 6.nesil savaş uçağı nedir?Altıncı nesil savaş uçakları, mevcut beşinci nesil uçakların yeteneklerini daha da ileriye taşıyan, gelecekteki savaş alanlarının gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan yüksek teknolojili hava araçlarının ismi olarak bilinir. Altıncı nesil uçaklar, radar, kızılötesi, akustik ve görsel izlerini minimuma indirmek için çok yönlü gizlilik özelliklerine sahip olacak.
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çin, çin halk cumhuriyeti, uçak, özel uçak, insansız uçak sistemi, savaş, savaş uçağı, savunma, uzay, uzay aracı
çin, çin halk cumhuriyeti, uçak, özel uçak, insansız uçak sistemi, savaş, savaş uçağı, savunma, uzay, uzay aracı

Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı: Uzayda görev yapabilecek

17:39 26.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur6.nesil uçak
6.nesil uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk altıncı nesil savaş uçağı olabileceği düşünülen bir aracın görüntüleri sosyal medyada gündem yaratırken gözlemciler, bunun söylentilere konu olan altıncı nesil savaş uçağı mı yoksa geliştirilmekte olduğu doğrulanan beşinci nesil bölgesel bombardıman uçağı mı olduğunu tartışmaya devam ediyor.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong’un doğum gününde 6.nesil savaş uçağı ilk kez havalandı.
Çin’in ilk altıncı nesil savaş uçağı olabileceği düşünülen bir aracın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong’un doğum gününde havalanan uçağın altıncı nesil savaş uçağı mı yoksa geliştirilmekte olduğu doğrulanan beşinci nesil bölgesel bombardıman uçağı mı olduğu tartışma konusu oldu.
Uçağın kimliği halen belirsizliğini korurken görüntülerdeki hava aracına ikiz koltuklu bir J-20S uçağının eşlik ettiği ifade edildi. Gözlemciler bu aracın altıncı nesil J-XX savaş uçağı mı yoksa beşinci nesil JH-XX bölgesel bombardıman uçağı mı olduğu konusunda ikiye bölündü.
Uçuş, Çin’in Sichuan eyaletindeki Chengdu Hava Aracı Şirketi’nin (CAC) merkezinde gerçekleşirken uçağın 2022 Zhuhai Havacılık Fuarı’nda sergilenen bir konsept modele yapısal olarak çok benzediği ancak motor sayısı ve ek hava girişi gibi küçük ayarlamalarla değiştirildiği açıklandı. Yayınlanan fotoğraflarda uçağın J-20’den bir buçuk kat daha büyük olduğu, uzunluğu yaklaşık 30 metre, kanat açıklığı ise 20 metre olarak tahmin edildi. Üç motorla çalıştığı düşünülen uçağın Çin'in 6. nesil savaş uçağı olması muhtemel olarak ifade edildi.
Çin savunma sanayisinin en önemli silahı olarak düşünülen J-XX savaş uçağının uzayda görev yapabileceği ifade edildi. Yapay zeka destekli uçağın insansız olarak görev yapmasının planlandığı düşünülürken düşman elektronik sistemlerini bozabilecek elektronik harp kapasitelerine sahip olduğu açıklandı.

6.nesil savaş uçağı nedir?

Altıncı nesil savaş uçakları, mevcut beşinci nesil uçakların yeteneklerini daha da ileriye taşıyan, gelecekteki savaş alanlarının gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan yüksek teknolojili hava araçlarının ismi olarak bilinir. Altıncı nesil uçaklar, radar, kızılötesi, akustik ve görsel izlerini minimuma indirmek için çok yönlü gizlilik özelliklerine sahip olacak.
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