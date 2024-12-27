https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/diger-sosyal-medya-hesabindan-silmedi-yeniden-gozaltina-alinarak-tutuklandi-1092078668.html

Diğer sosyal medya hesabından silmedi: Yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

Diğer sosyal medya hesabından silmedi: Yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

Sputnik Türkiye

Samsun'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs bir... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T02:03+0300

2024-12-27T02:03+0300

2024-12-27T02:06+0300

türkiye

hakaret

cumhurbaşkanına hakaret

gözaltı

tutuklama

tutuklanma

samsun

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Samsun'da 25 yaşındaki A.I., X hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.I. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak A.I.'nın sosyal medya hesabı Instagram'da da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımı bulunduğunun ve gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bu içeriği silmediğinin tespit edilmesi üzerine şahıs yeniden gözaltına alındı.Savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilen A.I., hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, gözaltı, tutuklama, tutuklanma, samsun