https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/diger-sosyal-medya-hesabindan-silmedi-yeniden-gozaltina-alinarak-tutuklandi-1092078668.html
Diğer sosyal medya hesabından silmedi: Yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı
Diğer sosyal medya hesabından silmedi: Yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı
Sputnik Türkiye
Samsun'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs bir... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T02:03+0300
2024-12-27T02:03+0300
2024-12-27T02:06+0300
türkiye
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
gözaltı
tutuklama
tutuklanma
samsun
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Samsun'da 25 yaşındaki A.I., X hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.I. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak A.I.'nın sosyal medya hesabı Instagram'da da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımı bulunduğunun ve gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bu içeriği silmediğinin tespit edilmesi üzerine şahıs yeniden gözaltına alındı.Savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilen A.I., hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/narin-guran-durusmasinin-bugunku-bolumu-tamamlandi-1092075818.html
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hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, gözaltı, tutuklama, tutuklanma, samsun
hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, gözaltı, tutuklama, tutuklanma, samsun
Diğer sosyal medya hesabından silmedi: Yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı
02:03 27.12.2024 (güncellendi: 02:06 27.12.2024)
Samsun'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs bir diğer sosyal medya hesabında paylaşımı silmediği için bugün tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Samsun'da 25 yaşındaki A.I., X hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.I. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ancak A.I.'nın sosyal medya hesabı Instagram'da da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımı bulunduğunun ve gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bu içeriği silmediğinin tespit edilmesi üzerine şahıs yeniden gözaltına alındı.
Savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilen A.I., hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.