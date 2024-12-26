https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/narin-guran-durusmasinin-bugunku-bolumu-tamamlandi-1092075818.html
Narin Güran cinayeti davası: İkinci duruşma yarın sabah devam edecek
Narin Güran cinayeti davası: İkinci duruşma yarın sabah devam edecek
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayeti davasında bugünkü duruşma tamamlandı. Duruşmada 3 tanık ve 3 sanık dinlendi. Duruşma sabah 09.00'da devam edecek. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T23:18+0300
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Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasının ilk gününde 3 tanık ve 3 sanık dinlendi. Duruşmanın sabah devam edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/narin-guran-cinayeti-davasinda-karar-cikacak-mi-israrli-soru-uzerine-coban-aglamaya-basladi-1092050437.html
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Narin Güran cinayeti davası: İkinci duruşma yarın sabah devam edecek
23:18 26.12.2024 (güncellendi: 23:23 26.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Narin Güran cinayeti davasında bugünkü duruşma tamamlandı. Duruşmada 3 tanık ve 3 sanık dinlendi. Duruşma sabah 09.00'da devam edecek.
Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasının ilk gününde 3 tanık ve 3 sanık dinlendi. Duruşmanın sabah devam edeceği bildirildi.