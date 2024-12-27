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DEVA Partili Yeneroğlu istifa etti: 'Yüzde 0.41 oy aldığımız seçimlerden bu yana derinleşen sorunlarla yüzleşilmedi'
DEVA Partili Yeneroğlu istifa etti: 'Yüzde 0.41 oy aldığımız seçimlerden bu yana derinleşen sorunlarla yüzleşilmedi'
Sputnik Türkiye
Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucu Genel Başkanı Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yeneroğlu'nun istifasıyla DEVA... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu istifa etti.Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu X hesabından yayımladığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu'nun istifasıyla DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı 14'e düştü.'Derinleşen sorunlarla yüzleşilmedi'Yerel seçimlerden sonra derinleşen sorunlarla yüzleşilmediğini belirten DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu X hesabından şu ifadeleri kullandı:
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mustafa yeneroğlu istifa, deva partisi, ali babacan
mustafa yeneroğlu istifa, deva partisi, ali babacan

DEVA Partili Yeneroğlu istifa etti: 'Yüzde 0.41 oy aldığımız seçimlerden bu yana derinleşen sorunlarla yüzleşilmedi'

01:01 27.12.2024 (güncellendi: 01:02 27.12.2024)
© AADEVA Partisi
DEVA Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucu Genel Başkanı Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yeneroğlu'nun istifasıyla DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı 14'e düştü.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu istifa etti.
Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu X hesabından yayımladığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu'nun istifasıyla DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı 14'e düştü.

'Derinleşen sorunlarla yüzleşilmedi'

Yerel seçimlerden sonra derinleşen sorunlarla yüzleşilmediğini belirten DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu X hesabından şu ifadeleri kullandı:

Kurucusu olduğum ve yaklaşık 4 yılı aşkın bir süre Hukuk ve Adalet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlendiğim Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEVA Partisi) istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim. 2 Aralık 2024 Pazartesi günü Sayın Genel Başkan’a sunmuş olduğum istifam ile ilgili gerekli bildirimi bugün TBMM Başkanlığı‘na da yaptım. Öncelikle, başta Sayın Genel Başkan Ali Babacan olmak üzere, birlikte çalıştığımız kıymetli arkadaşlarıma ve teşkilat mensuplarımıza saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Siyasetin varlık sebebi milletin refah ve huzurunu arttırmaktır. Milletimizin hak ettiği demokrasi ve hukuk devleti idealini gerçekleştirmenin mücadelesi ancak net, kararlı ve güçlü bir siyasi söylemin varlığının yanında rasyonel olduğu kadar duygusal bir iletişim ile mümkündür. Siyasi partiler hiç bir zaman savunduğumuz değerlerin önüne geçip amaç haline gelmemelidir. Amaç Türkiye’de özgürlükçü bir demokrasi anlayışının kök salması ve gerçek bir hukuk devleti idealini yakalamaktır. DEVA Partisi’ni Türkiye’nin dertlerine deva olmak umuduyla büyük bir özveriyle kurduk. Özgürlükçü demokrasinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve anayasal devlet iddiasının yılmaz savunucusu olmak kararlılığıyla yola çıktık. Çok nitelikli arkadaşlarımızla yüksek ideallerimiz uğruna, tüm yoksunluklara rağmen gece gündüz demeden çalıştık. Her bir vatandaşımızın insan onuruna yakışır bir biçimde huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahip olduğu bir Türkiye vizyonu ile plan ve programlarımızı hazırladık. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik. 2023 Mayıs genel seçimlerinin ardından aylarca devam eden ve kabullenemediğim bir atalet süreci yaşandı. Özellikle %0,41 oy aldığımız 2024 Mart yerel seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali; yol arkadaşlığını tesis edememe; kurumsallaşamayan çalışma koşulları ve steril kalma sebebiyle toplumla güçlü iletişim kuramama ve siyasete dönük etkili bir yönlendirme yapamama gibi sorunlar, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi. Bu sorunlar, DEVA Partisi’ni kuruluşundaki iddialarını taşımaktan uzak bir noktaya taşıdı. Deva Partisi çatısı altında ortaklaştığımız programın ve bu program çerçevesinde bir araya gelen yol arkadaşlarımızın sorumluluğu üzerimde büyük bir yük. Bu yükü kurumsal olarak taşıyamamanın üzüntüsü içindeyim. Belki kuruluşundan beri var olan ve mücadelemizin öncelikleri sebebiyle zamanla giderilebileceği ümidiyle geçiştirdiğimiz temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim. Milletimizi ancak inandığım bir yola ve yönteme davet edebilirim ve teşkilat mensuplarımızdan da ancak bu inançla daha fazla çaba talep edebilirim. Başta Genel Başkan Sayın Ali Babacan, milletvekili arkadaşlarım, parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarımız olmak üzere, DEVA Partisi içerisinde şimdiye kadar emek sarf etmiş olan on binlerce vatandaşımızdan helallik istiyor, benden yana tüm haklarımı helal ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin refah ve huzur içinde yaşadığı bir Türkiye ideali için çalışmaya; etnik kimliğine, inancına, siyasi tercihine ve yaşam biçimine bakmaksızın tüm milletimizin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğim.

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POLİTİKA
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
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