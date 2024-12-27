https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/deutsche-banktan-turkiye-ekonomisi-yorumu-her-toplantida-daha-buyuk-ayarlamalar-yapilabilir-1092118945.html
Deutsche Bank'tan Türkiye ekonomisi yorumu: 'Her toplantıda daha büyük ayarlamalar yapılabilir'
Deutsche Bank'tan Türkiye ekonomisi yorumu: 'Her toplantıda daha büyük ayarlamalar yapılabilir'
Sputnik Türkiye
Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi ve asgari ücret... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T23:49+0300
2024-12-27T23:49+0300
2024-12-27T23:49+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
deutsche bank
ppk
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Deutsche Bank yaptığı değerlendirmede, politika faizinin yüzde 47.5 olarak belirlenmesinin Mart 2024'ten bu yana korunan yüzde 50'lik faizin ardından yeni bir gevşeme döngüsünün başlangıcına işaret ettiği belirtildi. Banka ayrıca, TCMB'nin 2025 yılında PPK toplantı sayısını 12'den 8'e düşürme kararının, her toplantıda daha büyük ayarlamalar yapmayı amaçladığını ifade etti. Asgari ücretin yukarı yönlü sürprizi olmamasını da, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklenenden daha hızlı veya daha büyük bir ölçüde indirmesi stratejisine başlamasında etkili bir faktör olarak değerlendirildi.Faiz koridorunun daraltılması ve daha az toplantı sayısıDeutsche Bank, faiz koridorunun 300 baz puandan 150 baz puana daraltılmasının TCMB'nin etkili politika faizini ayarlama esnekliğini sınırlandırdığını belirtti. Bu değişikliğin, PPK toplantı sayılarının azalmasıyla birlikte, önümüzdeki süreçte daha dikkatli bir faiz politikası beklediklerini açıkladı.Deutsche Bank, TCMB'nin 2025 yıl sonu için yüzde 25.4 enflasyon ve yüzde 30 politika faizi tahminlerini koruduğunu ifade etti. Ayrıca Banka, yıl başındaki yüksek enflasyon, kış aylarındaki döviz talebi ve artan belirsizlik nedeniyle TCMB'nin ilk çeyrekte daha dikkatli olabileceğini ifade etti.Bankaya göre TCMB, Mart ayında faiz indirimine ara verebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/merkez-bankasinin-2025-yili-takvimi-aciklandi-1092095622.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), deutsche bank, ppk
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), deutsche bank, ppk
Deutsche Bank'tan Türkiye ekonomisi yorumu: 'Her toplantıda daha büyük ayarlamalar yapılabilir'
Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi ve asgari ücret zammının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Deutsche Bank yaptığı değerlendirmede, politika faizinin yüzde 47.5 olarak belirlenmesinin Mart 2024'ten bu yana korunan yüzde 50'lik faizin ardından yeni bir gevşeme döngüsünün başlangıcına işaret ettiği belirtildi.
Banka ayrıca, TCMB'nin 2025 yılında PPK toplantı sayısını 12'den 8'e düşürme kararının, her toplantıda daha büyük ayarlamalar yapmayı amaçladığını ifade etti.
Asgari ücretin yukarı yönlü sürprizi olmamasını da, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklenenden daha hızlı veya daha büyük bir ölçüde indirmesi stratejisine başlamasında etkili bir faktör olarak değerlendirildi.
Faiz koridorunun daraltılması ve daha az toplantı sayısı
Deutsche Bank, faiz koridorunun 300 baz puandan 150 baz puana daraltılmasının TCMB'nin etkili politika faizini ayarlama esnekliğini sınırlandırdığını belirtti.
Bu değişikliğin, PPK toplantı sayılarının azalmasıyla birlikte, önümüzdeki süreçte daha dikkatli bir faiz politikası beklediklerini açıkladı.
Deutsche Bank, TCMB'nin 2025 yıl sonu için yüzde 25.4 enflasyon ve yüzde 30 politika faizi tahminlerini
koruduğunu ifade etti. Ayrıca Banka, yıl başındaki yüksek enflasyon, kış aylarındaki döviz talebi ve artan belirsizlik nedeniyle TCMB'nin ilk çeyrekte daha dikkatli olabileceğini ifade etti.
Bankaya göre TCMB, Mart ayında faiz indirimine ara verebilir.