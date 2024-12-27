https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/danimarka-basbakani-frederiksen-rus-saldirisi-endisesiyle-3-gun-yetecek-konserve-stokladim-1092109289.html

Danimarka Başbakanı Frederiksen: Rus saldırısı endişesiyle 3 gün yetecek konserve stokladım

Danimarka Başbakanı Frederiksen: Rus saldırısı endişesiyle 3 gün yetecek konserve stokladım

Sputnik Türkiye

Rusya, NATO ülkelerine saldırmayacağını ve böyle bir adımın mantıklı olmadığını defaatle açıklamasına rağmen Danimarka Başbakanı Frederiksen'den 'konserve'... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T17:26+0300

2024-12-27T17:26+0300

2024-12-27T17:26+0300

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya'dan gelecek olası bir saldırı endişesiyle 3 gün yetecek konserve yiyecek ve temel ihtiyaç malzemesi stokladığını söyledi.Frederiksen, söz konusu önlemleri ülkesinde Ukrayna'dakine benzer bir çatışma çıkacağı endişesiyle değil, Rusya'dan gelebilecek olası hibrit veya siber saldırılar nedeniyle aldığını kaydetti.Başbakan, Rusya'yı ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü öne sürerek vatandaşlarını kendi güvenliklerine önem vermeleri konusunda uyardı.Danimarka Acil Durumlar Ajansı'nın bu yılın başında Danimarka halkına posta göndererek bu konuda tavsiyelerde bulunduğunu anımsatan Frederiksen, "Yetkililerin tavsiyelerine uyuyorum ve Danimarkalıların da aynısını yapması gerektiğine inanıyorum. Birbirimize bağlı kalmamız hayati önem taşıyor" dedi.'Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına dair açıklamalar tamamen saçmalık'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı.Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali ‘Rus tehdidiyle’ korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun yalan olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.Üst düzey Avrupalı siyasetçilerin yer aldığı Rusya karşıtı propaganda kampanyasının Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planladığı yönündeki tuhaf düşüncelerle desteklendiğine dikkat çeken Putin, daha önce birçok kez ifade ettiğini gibi tüm bunların tamamen saçmalık olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/aktauda-dusen-ucaga-dair-rusyadan-aciklama-pilot-ukraynanin-iha-saldirilari-nedeniyle-grozniye-1092104940.html

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avrupa, mette frederiksen, tucker carlson, ukrayna, abd, nato, danimarka, rusya, vladimir putin, konserve, temel ihtiyaç