https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-eski-genel-baskani-kilicdarogluna-haciz-geldi-avukati-ilk-kez-konustu-1092116186.html
CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Avukatı ilk kez konuştu
CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Avukatı ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik SADAT'ın haciz açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T21:00+0300
2024-12-27T21:00+0300
2024-12-27T21:00+0300
politika
icra
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e-haciz
kemal kılıçdaroğlu
avukat
mahkeme
mahkeme kararı
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik SADAT'ın icra açıklamasına cevap verdi.Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplarına alacaklarına istinaden haciz koydurduğunu açıklarken, Kılıçdaoğlu'nun avukatı Celal Çelik 30 bin liralık tazminat tutarının yatırıldığını 8 bin liralık faiz için icra müdürlüğünce hukuksuz şekilde icra işlemi başlatıldığını belirtti.SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ''Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık'' demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-eski-genel-baskani-kemal-kilicdarogluna-haciz-geldi-mal-varliklarina-el-konuldu-1092108869.html
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icra, haciz, e-haciz, kemal kılıçdaroğlu, avukat, mahkeme, mahkeme kararı, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, sadat a.ş
icra, haciz, e-haciz, kemal kılıçdaroğlu, avukat, mahkeme, mahkeme kararı, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, sadat a.ş
CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Avukatı ilk kez konuştu
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik SADAT'ın haciz açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı 30 bin liralık tazminat tutarının yatırıldığını 8 bin liralık faiz için icra müdürlüğünce hukuksuz şekilde icra işlemi başlatıldığını duyurdu.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik SADAT'ın icra açıklamasına cevap verdi.
Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplarına alacaklarına istinaden haciz koydurduğunu açıklarken, Kılıçdaoğlu'nun avukatı Celal Çelik 30 bin liralık tazminat tutarının yatırıldığını 8 bin liralık faiz için icra müdürlüğünce hukuksuz şekilde icra işlemi başlatıldığını belirtti.
SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ''Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık'' demişti.