https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-eski-genel-baskani-kilicdarogluna-haciz-geldi-avukati-ilk-kez-konustu-1092116186.html

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Avukatı ilk kez konuştu

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Avukatı ilk kez konuştu

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik SADAT'ın haciz açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T21:00+0300

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politika

icra

haciz

e-haciz

kemal kılıçdaroğlu

avukat

mahkeme

mahkeme kararı

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik SADAT'ın icra açıklamasına cevap verdi.Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplarına alacaklarına istinaden haciz koydurduğunu açıklarken, Kılıçdaoğlu'nun avukatı Celal Çelik 30 bin liralık tazminat tutarının yatırıldığını 8 bin liralık faiz için icra müdürlüğünce hukuksuz şekilde icra işlemi başlatıldığını belirtti.SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ''Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık'' demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-eski-genel-baskani-kemal-kilicdarogluna-haciz-geldi-mal-varliklarina-el-konuldu-1092108869.html

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