https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-eski-genel-baskani-kemal-kilicdarogluna-haciz-geldi-mal-varliklarina-el-konuldu-1092108869.html
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Mal varlıklarına el konuldu
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Mal varlıklarına el konuldu
Sputnik Türkiye
Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti. SADAT Yönetim Kurulu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T17:14+0300
2024-12-27T17:14+0300
2024-12-27T17:18+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
kemal kılıçdaroğlu
haciz
e-haciz
kredi kartı
banka
banka hesabı
mal varlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018811_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_7efb4c6617d6cfa97253435033d33950.jpg
SADAT, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplarına haciz koydurduğunu duyurdu.2022 yılında Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun davayı kaybettiği açıklandı.Açıklamanın devamında 1.5 yıldır tazminatı ödemeyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ''Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/eski-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-ve-esi-trafik-kazasi-gecirdi-1091332046.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018811_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_060aa1904adedf824b51c903882cdb2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu, haciz, e-haciz, kredi kartı, banka, banka hesabı, mal varlığı, sadat a.ş
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu, haciz, e-haciz, kredi kartı, banka, banka hesabı, mal varlığı, sadat a.ş
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Mal varlıklarına el konuldu
17:14 27.12.2024 (güncellendi: 17:18 27.12.2024)
Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre tazminatı ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz konuldu.
SADAT, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplarına haciz koydurduğunu duyurdu.
2022 yılında Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun davayı kaybettiği açıklandı.
Açıklamanın devamında 1.5 yıldır tazminatı ödemeyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ''Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık'' dedi.