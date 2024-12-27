https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-eski-genel-baskani-kemal-kilicdarogluna-haciz-geldi-mal-varliklarina-el-konuldu-1092108869.html

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Mal varlıklarına el konuldu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz geldi: Mal varlıklarına el konuldu

Sputnik Türkiye

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti. SADAT Yönetim Kurulu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T17:14+0300

2024-12-27T17:14+0300

2024-12-27T17:18+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

kemal kılıçdaroğlu

haciz

e-haciz

kredi kartı

banka

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SADAT, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplarına haciz koydurduğunu duyurdu.2022 yılında Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun davayı kaybettiği açıklandı.Açıklamanın devamında 1.5 yıldır tazminatı ödemeyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ''Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/eski-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-ve-esi-trafik-kazasi-gecirdi-1091332046.html

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