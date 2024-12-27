https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bolu-dagi-kartalkaya-ve-kartepede-kar-yagisi-basladi-1092106216.html
Bolu Dağı, Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı başladı
Bolu Dağı, Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı başladı
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü. Kartalkaya... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T16:41+0300
2024-12-27T16:41+0300
2024-12-27T16:41+0300
türkiye
akom
meteoroloji
anadolu otoyolu
bolu dağı
kartepe
türkiye
kar yağışı
istanbul kar yağışı
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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu, Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Dağkent, Cankurtaran ve Gerede gibi kritik noktalarda sürücüler zor anlar yaşıyor. D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken, polis ekipleri sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyarıyor. Bölgede Karayolları ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kartalkaya Kayak Merkezi beyaza büründüTürkiye'nin gözde kış turizm noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte sezonu açtı. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, kar yağışının ardından kayak ve snowboard yapmak isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Bölge genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, kış sporlarına ilgi duyanları sevindirdi.Kartepe’de kar yağışı şiddetleniyorKartepe Kayak Merkezi, Meteoroloji ekiplerinin uyarısının ardından beyaza büründü. Kış turizmi için önemli bir destinasyon olan Kartepe'de, yağışın akşam saatlerinde artması bekleniyor. Bölgeyi ziyaret edenler, karın tadını çıkarırken, otel ve tesislerde yoğunluk yaşanıyor.AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar beklendiğini uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html
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anadolu otoyolu
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akom, meteoroloji, anadolu otoyolu, bolu dağı, kartepe, türkiye, kar yağışı, istanbul kar yağışı
akom, meteoroloji, anadolu otoyolu, bolu dağı, kartepe, türkiye, kar yağışı, istanbul kar yağışı
Bolu Dağı, Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı başladı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü. Kartalkaya ve Kartepe Kayak Merkezleri ise kar yağışıyla birlikte kayak tutkunlarını ağırlıyor.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu, Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Dağkent, Cankurtaran ve Gerede gibi kritik noktalarda sürücüler zor anlar yaşıyor. D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken, polis ekipleri sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyarıyor. Bölgede Karayolları ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kartalkaya Kayak Merkezi beyaza büründü
Türkiye'nin gözde kış turizm noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte sezonu açtı. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, kar yağışının ardından kayak ve snowboard yapmak isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Bölge genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, kış sporlarına ilgi duyanları sevindirdi.
Kartepe’de kar yağışı şiddetleniyor
Kartepe Kayak Merkezi, Meteoroloji ekiplerinin uyarısının ardından beyaza büründü. Kış turizmi için önemli bir destinasyon olan Kartepe'de, yağışın akşam saatlerinde artması bekleniyor. Bölgeyi ziyaret edenler, karın tadını çıkarırken, otel ve tesislerde yoğunluk yaşanıyor.
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar beklendiğini uyarısında bulundu.