Selçuk Bayraktar duyurdu: 'KIZILELMA'nın seri üretimi başladı'
01:18 03.10.2024 (güncellendi: 01:21 03.10.2024)
© Sputnik / Ali ÇatalbaşTeknofest yerli üretim
© Sputnik / Ali Çatalbaş
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TEKNOFEST kapsamında Adana'da bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında KIZILELMA'nın seri üretime geçeceğini açıkladı. 2026 yılında 10 adet üretileceğini ilerleyen dönemde sayının artacağını belirtti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın 2026'da 10'dan fazla üretileceğini duyurdu.
Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da canlı yayında soruları yanıtlayan Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın seri üretime başlayacağını açıkladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah KIZILELMA daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde'' dedi.
'Bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor'
KIZILELMA'nın tüm bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğini belirten Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:
KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak KIZILELMA'da. İnsanı sürekli eğitimden geçirmeniz lazım. İnsansız hava uçağı öyle değil. Satrançta dünyanın en iyi oyuncusunu bilgisayar 20 sene önce yendi. O adamı 40 yılda yetiştirdiniz, o makine bir defa yapıldı. Düşünün ki Kasparov'u yetiştirmek 40 yıl sürüyorsa, o yazılım saniyeler sürüyor. Yazılıma öğrettiğiniz zaman bir sürü pilotunuz oluyor.
KIZILELMA insansız hava uçağı nedir?
KIZILELMA İHA (İnsansız Hava Aracı), Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük bir adım olarak değerlendirilen, Baykar Savunma tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı olarak biliniyor. KIZILELMA, özellikle muharip İHA (MIUS - Muharip İnsansız Uçak Sistemi) sınıfında yer alır ve Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki en ileri projelerden biri olarak öne çıkıyor.
Kızılelma'nın özellikleri neler?
1.Savaş Yeteneği: KIZILELMA, geleneksel İHA'ların ötesinde, hava-hava ve hava-yer görevlerini icra edebilen bir insansız savaş uçağı olarak emsallerinden ayrılıyor.
2.Sesten Hızlı Uçuş (Supersonik): KIZILELMA, yüksek hızda uçabilme (ses hızını aşabilme) yeteneğine sahip bu da onu muharebe alanında daha etkili kılar.
3.Stealth Teknolojisi: Düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarımıyla KIZILELMA, düşman radarları tarafından tespit edilmesi zor olacak şekilde üretildi.
4.İniş-Kalkış Yeteneği: KIZILELMA'nın, uçak gemileri gibi kısa pistlere sahip platformlardan iniş-kalkış yapabilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.
5.Yapay Zeka Yeteneği: Gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde, KIZILELMA'nın otonom olarak görev icra edebilme kapasitesi bulunuyor. Bu, özellikle düşman hava sahasında karmaşık görevlerin daha etkili şekilde gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
6.Faydalı Yük Kapasitesi: Yüksek faydalı yük kapasitesiyle, KIZILELMA'nın çeşitli mühimmatları taşıyabileceği açıklandı. Hava-yer ve hava-hava mühimmatlarını kullanarak hem saldırı hem de savunma görevlerinde etkili olacağı belirtildi.