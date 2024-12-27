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Bakan Memişoğlu, 'dünya örnek alıyor' diyerek konuştu: 'Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz'
Bakan Memişoğlu, 'dünya örnek alıyor' diyerek konuştu: 'Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini verdiği belirterek dünyanın... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T20:16+0300
2024-12-27T20:16+0300
politika
türkiye
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
kovid-19
deprem
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun ispatını hem Kovid’te hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta büyük bir dönüşüm ve gelişim gösterdiğini anlatan Memişoğlu, Türkiye'nin dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.Türkiye'de her bir vatandaşın senede 11.4 kez sağlık hizmetinden yararlandığını ifade eden Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:'Bizim esas hedefimiz insanların hastalanmadan sağlıklarını korumak'Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetini iyi sunduğunu fakat bunun yeterli olmadığını anlatarak, hizmet sunmanın yanında dünyada sağlıkla ilgili yeni şeyler söylemek gerektiğini belirtti.Artık sağlık bilgisi ve sağlık teknolojisini de üretmek istediklerini belirten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Memişoğlu, Türk toplumunun yüzde 65'inin kilolu olduğunu, 3'te 1'inin de sigara kullandığını belirterek, hep birlikte bağımlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.Kanserle mücadeleye de değinen Memişoğlu, "Kanserden korkmayın, kanseri erken yakalamak önemli. Erken yakaladığımız zaman kanserin tedavisi var. İşte burada aile hekimliğinde, toplum sağlığı merkezlerimizde biz kanser türlerini ücretsiz tarayıp erken evrede yakalanmasını sağlıyoruz" dedi.'Aile hekimliklerimizde yeniden yapılandırmaya gidiyoruz'Bakan Memişoğlu, aile hekimliklerinde yeni bir yapılandırmaya gittiklerini belirtti.Aile hekimliklerinin daha etkin olması için çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, "Aile hekimliklerimizde yeniden yapılandırma gidiyoruz. Bugün her bir aile hekiminizin yüzde 10 hastanelerden randevu alma kontenjanı var. Aile hekimleriniz uygun görürse sizi hastaneden randevu alıp gönderebilecek halde. İnşallah ocak ayında itibaren de aile hekimlerimizin gerektiği zaman hastaneden tahlil veya hastaneden doktorla karşılıklı elektronik sistemle haberleşebilir hale getiriyoruz. Böylece ikinci, üçüncü ve birinci basamağın entegrasyonunu daha etkin hale getirmek istiyoruz. Biz toplumumuzun doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu.
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türkiye, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, kovid-19, deprem, aile hekimlikleri
türkiye, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, kovid-19, deprem, aile hekimlikleri

Bakan Memişoğlu, 'dünya örnek alıyor' diyerek konuştu: 'Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz'

20:16 27.12.2024
© AA / Gökhan BalcıSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA / Gökhan Balcı
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Sağlık Bakanı Memişoğlu Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini verdiği belirterek dünyanın bunu örnek aldığını dile getirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun ispatını hem Kovid’te hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta büyük bir dönüşüm ve gelişim gösterdiğini anlatan Memişoğlu, Türkiye'nin dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.
Türkiye'de her bir vatandaşın senede 11.4 kez sağlık hizmetinden yararlandığını ifade eden Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

2002 senesinde bu sadece 2 kezdi. Dünyanın en yaygın, her yerde olan en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu konuda alçak gönüllü olmayız. Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun ispatını hem Kovid'te hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı. Bu nedenle alt yapısıyla, sitemiyle sağlık hizmetlerini bu hale getiren Cumhurbaşkanı'mıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık çalışanı arkadaşlarıma, hekiminden hemşiresine, temizlik elemanından güvenlikçisine herkese çok teşekkür ediyorum. Onların bir yöneticisi olmaktan guru duyuyorum.

'Bizim esas hedefimiz insanların hastalanmadan sağlıklarını korumak'

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetini iyi sunduğunu fakat bunun yeterli olmadığını anlatarak, hizmet sunmanın yanında dünyada sağlıkla ilgili yeni şeyler söylemek gerektiğini belirtti.
Artık sağlık bilgisi ve sağlık teknolojisini de üretmek istediklerini belirten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bununla beraber sağlık politikalarının nasıl yapıldığını dünyaya öğretmek için de bir görevimiz var. Onun için Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği, koruyan geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak istiyoruz. Bu programın esas hedefi sağlığımızı kaybetmeden koruyucu sağlığı önemseyerek sağlıklı kalmak. Biz sağlık bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Bizim esas hedefimiz insanların hastalanmadan sağlıklarını korumak. Birinci basamak dediğimiz aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerimizle insanlarımıza sağlıklarının kıymetini nasıl bileceğini anlatmak. Hastalıklardan nasıl korunacağını anlatmak. Onun için bizler sağlıklı toplum olmak zorundayız. Bağımlılıktan, sigaradan, alkolden ve hareketsizlikten uzak olmak zorundayız.

Bakan Memişoğlu, Türk toplumunun yüzde 65'inin kilolu olduğunu, 3'te 1'inin de sigara kullandığını belirterek, hep birlikte bağımlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.
Kanserle mücadeleye de değinen Memişoğlu, "Kanserden korkmayın, kanseri erken yakalamak önemli. Erken yakaladığımız zaman kanserin tedavisi var. İşte burada aile hekimliğinde, toplum sağlığı merkezlerimizde biz kanser türlerini ücretsiz tarayıp erken evrede yakalanmasını sağlıyoruz" dedi.

'Aile hekimliklerimizde yeniden yapılandırmaya gidiyoruz'

Bakan Memişoğlu, aile hekimliklerinde yeni bir yapılandırmaya gittiklerini belirtti.
Aile hekimliklerinin daha etkin olması için çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, "Aile hekimliklerimizde yeniden yapılandırma gidiyoruz. Bugün her bir aile hekiminizin yüzde 10 hastanelerden randevu alma kontenjanı var. Aile hekimleriniz uygun görürse sizi hastaneden randevu alıp gönderebilecek halde. İnşallah ocak ayında itibaren de aile hekimlerimizin gerektiği zaman hastaneden tahlil veya hastaneden doktorla karşılıklı elektronik sistemle haberleşebilir hale getiriyoruz. Böylece ikinci, üçüncü ve birinci basamağın entegrasyonunu daha etkin hale getirmek istiyoruz. Biz toplumumuzun doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu.
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