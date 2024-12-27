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Arda Turan'ın cezası açıklandı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a 1 maç men cezası verdi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a 1 maç men cezası verdi.PFDK, dün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:
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arda turan, eyüpspor, ceza
arda turan, eyüpspor, ceza

Arda Turan'ın cezası açıklandı

17:06 27.12.2024
© AAarda turan
arda turan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a 1 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a 1 maç men cezası verdi.
PFDK, dün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:
"1- Eyüpspor Kulübü'nün, 20.12.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan açık maraton tribün A-B-C-D, kapalı tribün A-B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 40 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de ceza aldı
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