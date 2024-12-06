https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yildiz-milli-oyuncu-alperen-sengun-nbade-ceza-aldi--1091244008.html

Yıldız milli oyuncu Alperen Şengün, NBA'de ceza aldı

Yıldız milli oyuncu Alperen Şengün, NBA'de ceza aldı

Sputnik Türkiye

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de hakeme karşı uygunsuz dil kullanma nedeniyle 15 bin dolar ceza aldı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T14:29+0300

2024-12-06T14:29+0300

2024-12-06T14:29+0300

spor

alperen şengün

nba

basketbol

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hakem

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hakaret

abd

houston rockets

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NBA'de Houston Rockets koçu olan Udoka’ya 50 bin dolar, oyunculardan Tari Eason’a 35 bin dolar ve milli basketbolcu Alperen Şengün’e 15 bin dolar para cezası verildi. Cezaların, Salı günü Sacramento Kings karşısında alınan yenilgi sırasında yaşanan olaylardan kaynaklandığı açıklandı.Ime Udoka ve Alperen Şengün, çalınmayan faul kararlarına itiraz ederek hakemlerle tartışmaya girmiş ve bu nedenle teknik faul almıştı. Tartışmaların ardından, maçın bitimine 1 dakika 52 saniye kala her ikisi de oyundan atılmıştı.Udoka, maç sonrasında hakeme 'Gözlük tak, gözlerini aç' dediğini itiraf etmişti. 'Uygunsuz dil kullanma'Alperen Şengün, hakeme karşı 'uygunsuz dil kullanma' nedeniyle cezalandırılırken, Tari Eason ise bir taraftara havlu atıp uygunsuz ifadeler kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Houston Rockets, Batı Konferansı’nda 15-8’lik derecesiyle ikinci sırada yer alıyor.

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alperen şengün, nba, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, hakem, küfür etmek, hakaret, abd, houston rockets, alperen