https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yildiz-milli-oyuncu-alperen-sengun-nbade-ceza-aldi--1091244008.html
Yıldız milli oyuncu Alperen Şengün, NBA'de ceza aldı
Yıldız milli oyuncu Alperen Şengün, NBA'de ceza aldı
Sputnik Türkiye
Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de hakeme karşı uygunsuz dil kullanma nedeniyle 15 bin dolar ceza aldı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T14:29+0300
2024-12-06T14:29+0300
2024-12-06T14:29+0300
spor
alperen şengün
nba
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
hakem
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hakaret
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houston rockets
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NBA'de Houston Rockets koçu olan Udoka’ya 50 bin dolar, oyunculardan Tari Eason’a 35 bin dolar ve milli basketbolcu Alperen Şengün’e 15 bin dolar para cezası verildi. Cezaların, Salı günü Sacramento Kings karşısında alınan yenilgi sırasında yaşanan olaylardan kaynaklandığı açıklandı.Ime Udoka ve Alperen Şengün, çalınmayan faul kararlarına itiraz ederek hakemlerle tartışmaya girmiş ve bu nedenle teknik faul almıştı. Tartışmaların ardından, maçın bitimine 1 dakika 52 saniye kala her ikisi de oyundan atılmıştı.Udoka, maç sonrasında hakeme 'Gözlük tak, gözlerini aç' dediğini itiraf etmişti. 'Uygunsuz dil kullanma'Alperen Şengün, hakeme karşı 'uygunsuz dil kullanma' nedeniyle cezalandırılırken, Tari Eason ise bir taraftara havlu atıp uygunsuz ifadeler kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Houston Rockets, Batı Konferansı’nda 15-8’lik derecesiyle ikinci sırada yer alıyor.
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alperen şengün, nba, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, hakem, küfür etmek, hakaret, abd, houston rockets, alperen
alperen şengün, nba, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, hakem, küfür etmek, hakaret, abd, houston rockets, alperen
Yıldız milli oyuncu Alperen Şengün, NBA'de ceza aldı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de hakeme karşı uygunsuz dil kullanma nedeniyle 15 bin dolar ceza aldı.
NBA'de Houston Rockets koçu olan Udoka’ya 50 bin dolar, oyunculardan Tari Eason’a 35 bin dolar ve milli basketbolcu Alperen Şengün’e 15 bin dolar para cezası verildi. Cezaların, Salı günü Sacramento Kings karşısında alınan yenilgi sırasında yaşanan olaylardan kaynaklandığı açıklandı.
Ime Udoka ve Alperen Şengün, çalınmayan faul kararlarına itiraz ederek hakemlerle tartışmaya girmiş ve bu nedenle teknik faul almıştı. Tartışmaların ardından, maçın bitimine 1 dakika 52 saniye kala her ikisi de oyundan atılmıştı.
Udoka, maç sonrasında hakeme 'Gözlük tak, gözlerini aç' dediğini itiraf etmişti.
Alperen Şengün, hakeme karşı 'uygunsuz dil kullanma' nedeniyle cezalandırılırken, Tari Eason ise bir taraftara havlu atıp uygunsuz ifadeler kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Houston Rockets, Batı Konferansı’nda 15-8’lik derecesiyle ikinci sırada yer alıyor.